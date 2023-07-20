Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ertelenebilir: İşte yeni tarih

    iPhone 15’i bekleyenlere kötü haber. Daha önce iPhone 12 serisinin erteleneceğini doğru tahmin eden bir analist, benzer bir şekilde iPhone 15 serisinin de ertelenebileceğini belirtti.
    2
    iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ertelenebilir: İşte yeni tarih Tam Boyutta Gör
    Bank of America'da küresel menkul kıymetler analisti olan Wamsi Mohan'a göre, Apple'ın iPhone 15 serisini piyasaya sürmesi "birkaç hafta" gecikebilir. Dolayısıyla iddialar doğruysa iPhone 15 serisi Eylül ayındaki olağan zaman dilimini ıskalayabilir. Mohan, daha önce iPhone 12 serisinin erteleneceğini doğru tahmin etmişti.

    iPhone 15 serisi Ekim ayına ertelenebilir

    Apple’ın tedarik zincirlerini inceleyen analistin tahminine göre iPhone 15 serisi, gelenekselleşen Eylül lansmanını ıskalayarak Ekim ayına sarkabilir. Analist, ertelemenin etkisiyle birlikte Apple’ın üçüncü çeyrek gelirlerinin de düşüş yaşayabileceği veya beklentilerin altında kalabileceğini belirtiyor. Analiste göre Apple, içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte Apple’ın 48 milyon adet iPhone satacağını, bunun da beklentilerin üç milyon adet altında olduğunu aktarıyor. Ancak Mohan, Apple’ın neden iPhone 15 serisinin tanıtımını erteleyeceği konusunda detay vermedi.

    Apple geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisini 7 Eylül'de duyurmuş ve ardından iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Pro Max 16 Eylül'de satışa sunmuştu. iPhone 14 Plus ise üretim aksaklıkları nedeniyle 7 Ekim’de çıkmıştı. Apple, iPhone 13 serisini ise 24 Eylül’de tanıtmıştı. iPhone 12 serisi ise Mohan tarafından doğru tahmin edildiği şekilde 23 Ekim tarihin çıkmıştı. Mohan eğer iPhone 15 erteleme iddiasında haklıysa, çok geçmeden diğer tedarik zinciri kaynaklarının da bunu doğrulamasını bekleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xbox kolu ps4 de çalışır mı mobil klima yorum erman toroğlu ümit karan garen replikleri rootsuz imei atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız