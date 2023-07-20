iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ertelenebilir: İşte yeni tarih

Tam Boyutta Gör Bank of America'da küresel menkul kıymetler analisti olan Wamsi Mohan'a göre, Apple'ın iPhone 15 serisini piyasaya sürmesi "birkaç hafta" gecikebilir. Dolayısıyla iddialar doğruysa iPhone 15 serisi Eylül ayındaki olağan zaman dilimini ıskalayabilir. Mohan, daha önce iPhone 12 serisinin erteleneceğini doğru tahmin etmişti.

iPhone 15 serisi Ekim ayına ertelenebilir

Apple’ın tedarik zincirlerini inceleyen analistin tahminine göre iPhone 15 serisi, gelenekselleşen Eylül lansmanını ıskalayarak Ekim ayına sarkabilir. Analist, ertelemenin etkisiyle birlikte Apple’ın üçüncü çeyrek gelirlerinin de düşüş yaşayabileceği veya beklentilerin altında kalabileceğini belirtiyor. Analiste göre Apple, içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte Apple’ın 48 milyon adet iPhone satacağını, bunun da beklentilerin üç milyon adet altında olduğunu aktarıyor. Ancak Mohan, Apple’ın neden iPhone 15 serisinin tanıtımını erteleyeceği konusunda detay vermedi.

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Apple geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisini 7 Eylül'de duyurmuş ve ardından iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Pro Max 16 Eylül'de satışa sunmuştu. iPhone 14 Plus ise üretim aksaklıkları nedeniyle 7 Ekim’de çıkmıştı. Apple, iPhone 13 serisini ise 24 Eylül’de tanıtmıştı. iPhone 12 serisi ise Mohan tarafından doğru tahmin edildiği şekilde 23 Ekim tarihin çıkmıştı. Mohan eğer iPhone 15 erteleme iddiasında haklıysa, çok geçmeden diğer tedarik zinciri kaynaklarının da bunu doğrulamasını bekleyebiliriz.

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