iPhone SE 4 maket modelleri ortaya çıktı: İşte tasarım detayları

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone SE serisini 2022’den beri güncellemedi. 2025’te iPhone SE 4’ü görmemiz muhtemel. Yeni sızıntı, iPhone SE 4. nesil form faktörünün büyük ölçüde iPhone 14 ile ulaşacağını gösteriyor.

iPhone SE 4. nesil nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Macotakara tarafından paylaşılan iPhone SE 4 maket modeli önceki söylentileri doğruluyor. Tek arka kamera, Eylem düğmesi yerine sessize alma tuşu ve Face ID içeren daha küçük çentik açıkça görülüyor. Dummy birimin boyutları iPhone 14 ile aynı; 146.7 x 71.5 x 7.8 mm. Yalnız, iPhone 14 çift kamera, iPhone SE 4 tek kamera ile geleceğinden kılıf uyumsuzluğu olacak. Ses düğmeleri ve yan düğme hemen hemen aynı boyutta olmasına rağmen sessize alma tuşu iPhone 14’ten biraz küçük.

iPhone SE 4’ün maket görselleri paylaşılırken Plus modelden de bahsediliyor. iPhone 14 Plus ile aynı boyutta daha büyük boyut seçeneği olacağı söyleniyor. Ancak, şu ana kadar iPhone SE 4 Plus vb. olarak adlandırılan bir model hiç gündeme gelmediğinden, Apple’ın da mevcut iPhone SE’yi tek boyutta sunduğundan bu pek olası değil.

iPhone SE 4 beklenen özellikleri

iPhone SE 4’ün 6.1 inç OLED ekran, A18 çip, 48MP tek arka kamera ile geleceği söyleniyor. Apple’ın kendi 5G modemini ilk bu telefonda kullanması bekleniyor. Yeni iPhone SE modeli 2025 baharında tanıtılacak.

