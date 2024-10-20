iPhone SE 4 maket modelleri ortaya çıktı: İşte tasarım detayları

iPhone SE 4’ün maket görselleri paylaşılırken Plus modelden de bahsediliyor. iPhone 14 Plus ile aynı boyutta daha büyük boyut seçeneği olacağı söyleniyor. Ancak, şu ana kadar iPhone SE 4 Plus vb. olarak adlandırılan bir model hiç gündeme gelmediğinden, Apple’ın da mevcut iPhone SE’yi tek boyutta sunduğundan bu pek olası değil.
iPhone SE 4 beklenen özellikleri
iPhone SE 4’ün 6.1 inç OLED ekran, A18 çip, 48MP tek arka kamera ile geleceği söyleniyor. Apple’ın kendi 5G modemini ilk bu telefonda kullanması bekleniyor. Yeni iPhone SE modeli 2025 baharında tanıtılacak.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)