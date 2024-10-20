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    iPhone SE 4 maket modelleri ortaya çıktı: İşte tasarım detayları

    Apple'ın iPhone'lar arasında en uygun fiyatlı modeli olacak iPhone SE 4'e ait dummy birim ortaya çıktı. iPhone SE 4 tasarımı nasıl olacak merak edenler için fikir veriyor.
    iphone se 4 maket dummy Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone SE serisini 2022’den beri güncellemedi. 2025’te iPhone SE 4’ü görmemiz muhtemel. Yeni sızıntı, iPhone SE 4. nesil form faktörünün büyük ölçüde iPhone 14 ile ulaşacağını gösteriyor.

    iPhone SE 4. nesil nasıl olacak?

    iphone se 4 tasarım & beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Macotakara tarafından paylaşılan iPhone SE 4 maket modeli önceki söylentileri doğruluyor. Tek arka kamera, Eylem düğmesi yerine sessize alma tuşu ve Face ID içeren daha küçük çentik açıkça görülüyor. Dummy birimin boyutları iPhone 14 ile aynı; 146.7 x 71.5 x 7.8 mm. Yalnız, iPhone 14 çift kamera, iPhone SE 4 tek kamera ile geleceğinden kılıf uyumsuzluğu olacak. Ses düğmeleri ve yan düğme hemen hemen aynı boyutta olmasına rağmen sessize alma tuşu iPhone 14’ten biraz küçük.

    iPhone SE 4’ün maket görselleri paylaşılırken Plus modelden de bahsediliyor. iPhone 14 Plus ile aynı boyutta daha büyük boyut seçeneği olacağı söyleniyor. Ancak, şu ana kadar iPhone SE 4 Plus vb. olarak adlandırılan bir model hiç gündeme gelmediğinden, Apple’ın da mevcut iPhone SE’yi tek boyutta sunduğundan bu pek olası değil.

    iPhone SE 4 beklenen özellikleri

    iPhone SE 4’ün 6.1 inç OLED ekran, A18 çip, 48MP tek arka kamera ile geleceği söyleniyor. Apple’ın kendi 5G modemini ilk bu telefonda kullanması bekleniyor. Yeni iPhone SE modeli 2025 baharında tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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