Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 için geri sayım! A17 Bionic performansı sızdı

    iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç vermesi beklenen Apple A17 Bionic işlemcinin performansı sızdırıldı. Peki yeni nesil iPhone'lar neler sunacak? İşte ilk sonuçlar...
    1
    iPhone 15 için geri sayım! A17 Bionic performansı sızdı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Apple iPhone 15 serisinin 12 - 13 Eylül tarihlerinde tanıtılması bekleniyor. Takvimin sonuna doğru yaklaşırken doğal olarak yeni telefonların performansından da ilk bilgiler gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, temel modellere kıyasla A17 Bionic işlemciden güç alacak. Bugünse A17 Bionic'in performans sonuçları sızdırıldı. İşte detaylar

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, M1'i geride bırakabilir

    Bilmeyenler için Apple A17 Bionic işlemcinin A16 ile aynı 6 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacağı söyleniyor. Bu noktada asıl yükseltme GPU çekirdeklerinde yaşanacak diyebiliriz. Bugünki Geekbench puanları ise, tepe model iPhone'lara güç verecek işlemcinin önemli performans kazanımları sunacağını gösteriyor. 

    Paylaşılan detayları göre Apple A17 Bionic, Geekbench Metal GPU testinde 29.425 puanlık bir performans sergiliyor. Bu skorun neredeyse üç yıl önce piyasaya sürülen M1'den yüzde 17 daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca M1'in daha zorlu görevler ve cihazlar için tasarlandığını unutmamak gerek. Daha güncel testlerde ise A17 Bionic, M2'nin biraz gerisinde kalıyor ve performansta yüzde 6'lık bir düşüş gösteriyor.

    Hatırlayacak olursak daha önceki raporlar, A17 Bionic işlemcinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3.986 ve 8.841 skorlarını elde ettiğini bizlere gösterdi. Bu skorlar ise, A16 Bionic'ten yüzde 60'a kadar daha yüksek bir performasa işaret ediyor. Tabii ki bu sonuçların henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mesai saatleri dışında döviz alım satım bim"de satilan kumtel ankastre set yorumları en iyi tavuk markası kpss zor mu poco f5 imei atılıyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    VİVO Y16
    VİVO Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız