Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Apple iPhone 15 serisinin 12 - 13 Eylül tarihlerinde tanıtılması bekleniyor. Takvimin sonuna doğru yaklaşırken doğal olarak yeni telefonların performansından da ilk bilgiler gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, temel modellere kıyasla A17 Bionic işlemciden güç alacak. Bugünse A17 Bionic'in performans sonuçları sızdırıldı. İşte detaylar

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, M1'i geride bırakabilir

Bilmeyenler için Apple A17 Bionic işlemcinin A16 ile aynı 6 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacağı söyleniyor. Bu noktada asıl yükseltme GPU çekirdeklerinde yaşanacak diyebiliriz. Bugünki Geekbench puanları ise, tepe model iPhone'lara güç verecek işlemcinin önemli performans kazanımları sunacağını gösteriyor.

Paylaşılan detayları göre Apple A17 Bionic, Geekbench Metal GPU testinde 29.425 puanlık bir performans sergiliyor. Bu skorun neredeyse üç yıl önce piyasaya sürülen M1'den yüzde 17 daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca M1'in daha zorlu görevler ve cihazlar için tasarlandığını unutmamak gerek. Daha güncel testlerde ise A17 Bionic, M2'nin biraz gerisinde kalıyor ve performansta yüzde 6'lık bir düşüş gösteriyor.

iPhone 15 Pro RAM ve işlemci detayları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Hatırlayacak olursak daha önceki raporlar, A17 Bionic işlemcinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3.986 ve 8.841 skorlarını elde ettiğini bizlere gösterdi. Bu skorlar ise, A16 Bionic'ten yüzde 60'a kadar daha yüksek bir performasa işaret ediyor. Tabii ki bu sonuçların henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 15 için geri sayım! A17 Bionic performansı sızdı