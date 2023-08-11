iPhone 15 için geri sayım! A17 Bionic performansı sızdı

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, M1'i geride bırakabilir
Bilmeyenler için Apple A17 Bionic işlemcinin A16 ile aynı 6 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacağı söyleniyor. Bu noktada asıl yükseltme GPU çekirdeklerinde yaşanacak diyebiliriz. Bugünki Geekbench puanları ise, tepe model iPhone'lara güç verecek işlemcinin önemli performans kazanımları sunacağını gösteriyor.
Paylaşılan detayları göre Apple A17 Bionic, Geekbench Metal GPU testinde 29.425 puanlık bir performans sergiliyor. Bu skorun neredeyse üç yıl önce piyasaya sürülen M1'den yüzde 17 daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca M1'in daha zorlu görevler ve cihazlar için tasarlandığını unutmamak gerek. Daha güncel testlerde ise A17 Bionic, M2'nin biraz gerisinde kalıyor ve performansta yüzde 6'lık bir düşüş gösteriyor.
Hatırlayacak olursak daha önceki raporlar, A17 Bionic işlemcinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3.986 ve 8.841 skorlarını elde ettiğini bizlere gösterdi. Bu skorlar ise, A16 Bionic'ten yüzde 60'a kadar daha yüksek bir performasa işaret ediyor. Tabii ki bu sonuçların henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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