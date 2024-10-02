iPhone 16 üretimi azaltılıyor, Apple Intelligence strateji hatası oldu

iPhone 16 beklentilerin altında kaldı
Analiz uzmanlarının raporlarına göre firma yonga tedarik zincirine Ekim-Kasım-Aralık dönemi için 3 milyon adet kesinti yapılması talimatını verdi. Uzmanlar buna bakarak yıl bazında iPhone 16 satışlarının yüzde 15 civarında azalma göstereceğini tahmin ediyor.
Raporlarda bu azalışın bir risk olduğu, Apple Intelligence stratejisinin iyi yönetilmediği ve geciken güncellemenin tüketicileri yeni seriden uzaklaştırdığı belirtiliyor. Özellikle tek paket yerine parçallı paketlerin sunulacak olması risk olarak görülüyor. Ayrıca Apple’ın Eylül ayı sonunda biten çeyrek dönemde ise 51 milyon iPhone satması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.