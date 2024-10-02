iPhone 16 üretimi azaltılıyor, Apple Intelligence strateji hatası oldu

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de bilindik kuyruklarla satışa başlayan iPhone 16 serisi Apple Intelligence ile beklentileri yükseltmişti. Ne var ki ilk izlenimler tüketicilerin beklendiği kadar telefonlara ilgi göstermediği yönünde.

iPhone 16 beklentilerin altında kaldı

Analiz uzmanlarının raporlarına göre firma yonga tedarik zincirine Ekim-Kasım-Aralık dönemi için 3 milyon adet kesinti yapılması talimatını verdi. Uzmanlar buna bakarak yıl bazında iPhone 16 satışlarının yüzde 15 civarında azalma göstereceğini tahmin ediyor.

iPhone 16 kuyrukları ekmek kuyruklarından farksız 1 hf. önce eklendi

Raporlarda bu azalışın bir risk olduğu, Apple Intelligence stratejisinin iyi yönetilmediği ve geciken güncellemenin tüketicileri yeni seriden uzaklaştırdığı belirtiliyor. Özellikle tek paket yerine parçallı paketlerin sunulacak olması risk olarak görülüyor. Ayrıca Apple’ın Eylül ayı sonunda biten çeyrek dönemde ise 51 milyon iPhone satması bekleniyor.

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iPhone 16 satışları düşük seyrediyor