iPhone SE 4'ün pil kapasitesi ortaya çıktı
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Bu aşamada iPhone 14'e benzer şekilde 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak iPhone 14 ile olan benzerlikler bununla sınırlı olmayabilir.
Aktarıldığı kadarıyla iPhone SE 4 prototiplerinin ''A2863'' model numaralı pilleri kullandığı keşfedildi. Bu numaranın daha önce iPhone 14'te kullanıldığını belirtelim. Dolayısıyla iPhone SE 3 ile karşılaştırıldığında iPhone SE 4'ün 3279 mAh pil kapasitesi sunacağı belirtiliyor. Bu da 1250 mAh'lık büyük bir artışı temsil edecek.
Ayrıca iPhone SE 4'ün genel tasarımı iPhone 14 ile aynı olacak olsa da, Eylem Düğmesi ve Lightning yerine USB-C bağlantı noktası ile karşımıza çıkacak. iPhone SE serisi her zaman diğer modellerden daha ucuz olduğundan Apple'ın telefonun fiyatını artırıp artırmayacağı henüz bilinmiyor. Niketim yaklaşmakta olan modelin 3nm yonga setine sahip olacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla çıkış tarihine bağlı olarak A17 Pro veya A18 Pro ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.