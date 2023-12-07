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    iPhone SE 4'ün pil kapasitesi ortaya çıktı

    Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u, iPhone SE 4'ün özellikleri netleşmeye başladı. Son olarak dördüncü nesil SE modelinin pil kapasitesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
    iPhone SE 4'ün pil kapasitesi ortaya çıktı! Sizleri şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, en erken 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone SE 4 modeli için hazırlıklara başladı. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı söyleniyor. Daha önce sızdırılan konsept videosu da bu bilgileri doğrulamıştı. Şimdi ise dördüncü nesil bütçe iPhone'unun pil kapasitesi ortaya çıktı.

    iPhone SE 4'ün pil kapasitesi ortaya çıktı

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Bu aşamada iPhone 14'e benzer şekilde 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak iPhone 14 ile olan benzerlikler bununla sınırlı olmayabilir.

    Aktarıldığı kadarıyla iPhone SE 4 prototiplerinin ''A2863'' model numaralı pilleri kullandığı keşfedildi. Bu numaranın daha önce iPhone 14'te kullanıldığını belirtelim. Dolayısıyla iPhone SE 3 ile karşılaştırıldığında iPhone SE 4'ün 3279 mAh pil kapasitesi sunacağı belirtiliyor. Bu da 1250 mAh'lık büyük bir artışı temsil edecek.

    Ayrıca iPhone SE 4'ün genel tasarımı iPhone 14 ile aynı olacak olsa da, Eylem Düğmesi ve Lightning yerine USB-C bağlantı noktası ile karşımıza çıkacak. iPhone SE serisi her zaman diğer modellerden daha ucuz olduğundan Apple'ın telefonun fiyatını artırıp artırmayacağı henüz bilinmiyor. Niketim yaklaşmakta olan modelin 3nm yonga setine sahip olacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla çıkış tarihine bağlı olarak A17 Pro veya A18 Pro ile karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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