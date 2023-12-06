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    Çentiksiz iPhone için ilk adım: Apple ve LG anlaştı

    Apple, çentiksiz iPhone modelleri için çalışmalara başladı. Cuppertino devi, gelecek nesil iPhone'lar için LG'nin yeni teknolojisine güvenebilir. İşte detaylar...
    Çentiksiz iPhone için ilk adım! Apple ve LG anlaştı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 15 serisi ile ses getirmeyi başardı. ​​​​​Hatta iPhone 15 Pro ve Pro Max, titanyum kasa ve bir iPhone'da şimdiye kadar gördüğümüz en ince ekran çerçeveleri ile karşımıza çıktı. Ancak bu yeterli değil gibi gönüyor. The Elec'e göre LG Innotek, çentiksiz iPhone'lar için Apple'ın tedarikçi listesine eklendi.

    Çentiksiz iPhone için ilk adım

    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda her yıl daha gelişmiş kamera ve panel özellikleri ile karşılaşıyoruz. Ancak ekran altı kamera (UDC) teknolojisi, halen emekleme aşamasında. Bunun birkaç örneğini görmüş olsak da, ışık verimliliği ve görüntülerdeki bozulma sorunları çözülebilmiş değil. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.

    Çentiksiz iPhone için ilk adım! Apple ve LG anlaştı Tam Boyutta Gör
    Çin'den gelen raporlara göre LG Innotek, ''Freeform Optic'' adlı özel bir lens ile dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefliyor. LG'ye göre bu lens, ''serbest eğri'' biçimli birden fazla yüzeye sahip olacak. Böylece ışık geçirgenliğinin 2023 yılına kadar yüzde 20'ye, 2024'ten sonra ise yüzde 40'a çıkacağı belirtiliyor. Tabii ki bu teknolojiye sahip ilk iPhone modellerini görmemiz biraz zaman alacak.

    Geçmişte dönersek Apple, iPhone X ile büyük bir değişime imza attı ve orta tuş ile birlikte ekran üzerindeki çerçeveyi kaldırdı. Fakat çerçevesiz bir tasarım yerine telefonlara çentik eklendi. Bunun en büyük nedeni ise, Face ID ve TrueDepth teknolojileri oldu. Dolayısıyla yeni gelişme, iPhone'lar için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Ancak bu teknolojiye sahip ilk iPhone modellerini görmemiz biraz zaman alacak.

    2026'da hazır olacak

    Öyle ki en erken 2026 yılına işaret ediliyor. Yani iPhone 18 ailesi ve sonrasında kullanılacak. Ancak Apple'ın standartları düşünüldüğünde, ilk olarak ekran altı Face ID'ye geçiş yapıldığını görebiliriz, bu da ilk önce delikli bir kameranın benimsenebileceği anlamına geliyor. Bu gelişmenin ise sürpriz olmadığını belirtelim.

    Geçtiğimiz Ekim ayında iPhone 16 Pro'nun delikli tasarıma sahip olacağına yönelik raporlar paylaşılmıştı. Yeni gelen bilgiler ise bunu doğrular nitelikte. Hal böyleyken, çektiksiz iPhone'lar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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