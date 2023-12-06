Çentiksiz iPhone için ilk adım: Apple ve LG anlaştı

Çentiksiz iPhone için ilk adım
Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda her yıl daha gelişmiş kamera ve panel özellikleri ile karşılaşıyoruz. Ancak ekran altı kamera (UDC) teknolojisi, halen emekleme aşamasında. Bunun birkaç örneğini görmüş olsak da, ışık verimliliği ve görüntülerdeki bozulma sorunları çözülebilmiş değil. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.
Geçmişte dönersek Apple, iPhone X ile büyük bir değişime imza attı ve orta tuş ile birlikte ekran üzerindeki çerçeveyi kaldırdı. Fakat çerçevesiz bir tasarım yerine telefonlara çentik eklendi. Bunun en büyük nedeni ise, Face ID ve TrueDepth teknolojileri oldu. Dolayısıyla yeni gelişme, iPhone'lar için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Ancak bu teknolojiye sahip ilk iPhone modellerini görmemiz biraz zaman alacak.
2026'da hazır olacak
Öyle ki en erken 2026 yılına işaret ediliyor. Yani iPhone 18 ailesi ve sonrasında kullanılacak. Ancak Apple'ın standartları düşünüldüğünde, ilk olarak ekran altı Face ID'ye geçiş yapıldığını görebiliriz, bu da ilk önce delikli bir kameranın benimsenebileceği anlamına geliyor. Bu gelişmenin ise sürpriz olmadığını belirtelim.
Geçtiğimiz Ekim ayında iPhone 16 Pro'nun delikli tasarıma sahip olacağına yönelik raporlar paylaşılmıştı. Yeni gelen bilgiler ise bunu doğrular nitelikte. Hal böyleyken, çektiksiz iPhone'lar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.