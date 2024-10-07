iPhone SE 4 vs iPhone 15 karşılaştırması: Hangisi daha üstün olacak?

Tasarım ve Ekran 📱
Apple’ın iPhone SE serisinin bir sonraki üyesi olacak olan iPhone SE 4, önceki modellerin kompakt yapısını geride bırakarak daha büyük bir ekran ve gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak. Mevcut iPhone SE 2022 modeli 4,7 inçlik bir Retina IPS LCD ekrana sahipken, yeni modelin 6,1 inçlik OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu, ekran kalitesi ve boyut açısından iPhone 15 serisine oldukça yakın bir deneyim sunacak.
Performans 💪
İşlemci tarafında ise iPhone SE 4, Apple’ın en yeni A18 çip setiyle donatılacak. Bu, şu anda iPhone 16 serisine güç veren aynı işlemci. Ayrıca 8 GB RAM ile destekleneceği ve Apple’ın yeni yapay zekâ sistemi olan "Apple Intelligence" ile entegre olacağı da söyleniyor. Bu hem performans hem de RAM kapasitesi açısından iPhone 15'i geride bırakıyor.
Kamera 📸
iPhone SE 4'ün 48 MP’lik arka kamera sensörü ile tanıtılması bekleniyor. Tabii bu önceki SE modellerindeki 12 MP kameraya kıyasla büyük bir yükseltme anlamına geliyor ve iPhone 15 ile benzer olacak. Bunun yanında da 12MP yardımcı sensör bulunacak.
Ek olarak, yeni modelin Apple’ın kendi geliştirdiği 5G modemi kullanacağı gündemde. Böylece Apple, maliyetleri biraz da olsa kısabilecek. Maliyet demişken, önceki modelin 429 dolardan başladığını göz önüne alırsak, iPhone SE 4’ün 499 ila 490 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bu fiyat, SE serisi için bir artış olsa da, iPhone 15'ten daha uygun fiyatlı olacağını söyleyelim. Son olarak iPhone SE 4'ün önümüzdeki senenin ilkbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.
|Özellik/Model
|iPhone 15
|iPhone SE 4
|Ekran
|6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|6.1 inç OLED, Face ID 1170 x 2532 piksel
|İşlemci
|A16 Bionic çip
|A18, 3nm
|RAM
|6GB
|8 GB LPDDR5
|Batarya
|3349 mAh, 15W
|3279 mAh 20W
|Arka Kamera 1
|48 MP, f/1.6, 26mm
|48 MP
|Arka Kamera 2
|12 MP, f/2.4, 13mm
|12 MP
|Video
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps
|4Kn24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR
|Ön Kamera
|12 MP, f/1,9
|12MP f/1.9
|Depolama
|128/256/512GB
|128GB, 256GB, 512GB
|Bağlantı
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
|5G (Apple Modem) , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
|Konektör
|İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
|USB-C 3.0
|Boyut ve Ağırlık
|147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm
|Diğer
|IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama
|IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Apple Intelligence, Eylem düğmesi
|Tanıtım Fiyatı
|699$ 58.499 TL
|430-490$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.