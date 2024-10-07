iPhone SE 4 vs iPhone 15 karşılaştırması: Hangisi daha üstün olacak?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir teknoloji dünyasının odağında. Kullanıcılar ise şimdiden iPhone 15 mi iPhone SE 4 mü? diye sormaya başladı. Dolayısıyla daha kompakt bir model arayanlar güçlenmiş işlemcisi, daha iyi yapay zeka performansı sunacağı söylenen iPhone SE 4'ü değerlendiriyor. Peki iPhone 15 ve iPhone SE 4 arasındaki farklar neler olacak? İşte bu sorunu cevabı:

Tasarım ve Ekran 📱

Apple’ın iPhone SE serisinin bir sonraki üyesi olacak olan iPhone SE 4, önceki modellerin kompakt yapısını geride bırakarak daha büyük bir ekran ve gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak. Mevcut iPhone SE 2022 modeli 4,7 inçlik bir Retina IPS LCD ekrana sahipken, yeni modelin 6,1 inçlik OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu, ekran kalitesi ve boyut açısından iPhone 15 serisine oldukça yakın bir deneyim sunacak.

Tam Boyutta Gör Daha da dikkat çeken özelliklerden biri, iPhone SE 4’ün Face ID teknolojisine geçiş yapacak olması. Önceki modellerde yer alan Touch ID sensörünün yerini, tıpkı iPhone 14’te olduğu gibi bir çentik tasarımı alacak. Bununla birlikte, Dinamik Ada tasarımının bu modelde yer alması beklenmiyor. Ancak Apple'dan bir sürpriz görebiliriz.

Performans 💪

İşlemci tarafında ise iPhone SE 4, Apple’ın en yeni A18 çip setiyle donatılacak. Bu, şu anda iPhone 16 serisine güç veren aynı işlemci. Ayrıca 8 GB RAM ile destekleneceği ve Apple’ın yeni yapay zekâ sistemi olan "Apple Intelligence" ile entegre olacağı da söyleniyor. Bu hem performans hem de RAM kapasitesi açısından iPhone 15'i geride bırakıyor.

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Kamera 📸

iPhone SE 4'ün 48 MP’lik arka kamera sensörü ile tanıtılması bekleniyor. Tabii bu önceki SE modellerindeki 12 MP kameraya kıyasla büyük bir yükseltme anlamına geliyor ve iPhone 15 ile benzer olacak. Bunun yanında da 12MP yardımcı sensör bulunacak.

Ek olarak, yeni modelin Apple’ın kendi geliştirdiği 5G modemi kullanacağı gündemde. Böylece Apple, maliyetleri biraz da olsa kısabilecek. Maliyet demişken, önceki modelin 429 dolardan başladığını göz önüne alırsak, iPhone SE 4’ün 499 ila 490 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bu fiyat, SE serisi için bir artış olsa da, iPhone 15'ten daha uygun fiyatlı olacağını söyleyelim. Son olarak iPhone SE 4'ün önümüzdeki senenin ilkbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

iPhone 15 vs iPhone SE 4 (beklenen özellikler) Özellik/Model iPhone 15 iPhone SE 4 Ekran 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 6.1 inç OLED, Face ID 1170 x 2532 piksel İşlemci A16 Bionic çip A18, 3nm RAM 6GB 8 GB LPDDR5 Batarya 3349 mAh, 15W 3279 mAh 20W Arka Kamera 1 48 MP, f/1.6, 26mm 48 MP Arka Kamera 2 12 MP, f/2.4, 13mm 12 MP Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps 4Kn24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR Ön Kamera 12 MP, f/1,9 12MP f/1.9 Depolama 128/256/512GB 128GB, 256GB, 512GB Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC 5G (Apple Modem) , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Konektör İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi USB-C 3.0 Boyut ve Ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr 146.7 x 71.5 x 7.8 mm Diğer IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Apple Intelligence, Eylem düğmesi Tanıtım Fiyatı 699$ 58.499 TL 430-490$

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