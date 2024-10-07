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    iPhone SE 4 vs iPhone 15 karşılaştırması: Hangisi daha üstün olacak?

    Apple önümüzdeki sene uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki iPhone SE 4, iPhone 15'e kıyasla neler sunacak? İşte beklenen özellikler
    iPhone SE 4 vs iPhone 15 karşılaştırması: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir teknoloji dünyasının odağında. Kullanıcılar ise şimdiden iPhone 15 mi iPhone SE 4 mü? diye sormaya başladı. Dolayısıyla daha kompakt bir model arayanlar güçlenmiş işlemcisi, daha iyi yapay zeka performansı sunacağı söylenen iPhone SE 4'ü değerlendiriyor. Peki iPhone 15 ve iPhone SE 4 arasındaki farklar neler olacak? İşte bu sorunu cevabı:

    Tasarım ve Ekran 📱

    Apple’ın iPhone SE serisinin bir sonraki üyesi olacak olan iPhone SE 4, önceki modellerin kompakt yapısını geride bırakarak daha büyük bir ekran ve gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak. Mevcut iPhone SE 2022 modeli 4,7 inçlik bir Retina IPS LCD ekrana sahipken, yeni modelin 6,1 inçlik OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu, ekran kalitesi ve boyut açısından iPhone 15 serisine oldukça yakın bir deneyim sunacak.

    iPhone SE 4 vs iPhone 15 karşılaştırması: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Daha da dikkat çeken özelliklerden biri, iPhone SE 4’ün Face ID teknolojisine geçiş yapacak olması. Önceki modellerde yer alan Touch ID sensörünün yerini, tıpkı iPhone 14’te olduğu gibi bir çentik tasarımı alacak. Bununla birlikte, Dinamik Ada tasarımının bu modelde yer alması beklenmiyor. Ancak Apple'dan bir sürpriz görebiliriz.

    Performans 💪

    İşlemci tarafında ise iPhone SE 4, Apple’ın en yeni A18 çip setiyle donatılacak. Bu, şu anda iPhone 16 serisine güç veren aynı işlemci. Ayrıca 8 GB RAM ile destekleneceği ve Apple’ın yeni yapay zekâ sistemi olan "Apple Intelligence" ile entegre olacağı da söyleniyor. Bu hem performans hem de RAM kapasitesi açısından iPhone 15'i geride bırakıyor.

    Kamera 📸

    iPhone SE 4'ün 48 MP’lik arka kamera sensörü ile tanıtılması bekleniyor. Tabii bu önceki SE modellerindeki 12 MP kameraya kıyasla büyük bir yükseltme anlamına geliyor ve iPhone 15 ile benzer olacak. Bunun yanında da 12MP yardımcı sensör bulunacak.

    Ek olarak, yeni modelin Apple’ın kendi geliştirdiği 5G modemi kullanacağı gündemde. Böylece Apple, maliyetleri biraz da olsa kısabilecek. Maliyet demişken, önceki modelin 429 dolardan başladığını göz önüne alırsak, iPhone SE 4’ün 499 ila 490 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bu fiyat, SE serisi için bir artış olsa da, iPhone 15'ten daha uygun fiyatlı olacağını söyleyelim. Son olarak iPhone SE 4'ün önümüzdeki senenin ilkbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

    iPhone 15 vs iPhone SE 4 (beklenen özellikler)
    Özellik/Model iPhone 15 iPhone SE 4
    Ekran 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 6.1 inç OLED, Face ID 1170 x 2532 piksel
    İşlemci A16 Bionic çip A18, 3nm
    RAM 6GB 8 GB LPDDR5
    Batarya 3349 mAh, 15W 3279 mAh 20W
    Arka Kamera 1 48 MP, f/1.6, 26mm 48 MP
    Arka Kamera 2 12 MP, f/2.4, 13mm 12 MP
    Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps 4Kn24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR
    Ön Kamera 12 MP, f/1,9 12MP f/1.9
    Depolama 128/256/512GB 128GB, 256GB, 512GB
    Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC 5G (Apple Modem) , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
    Konektör İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi USB-C 3.0
    Boyut ve Ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr 146.7 x 71.5 x 7.8 mm 
    Diğer IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Apple Intelligence, Eylem düğmesi
    Tanıtım Fiyatı 699$ 58.499 TL 430-490$ 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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