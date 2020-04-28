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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE kilit ekranı bildirimlerinde Haptic Touch çalışmıyor

    Apple'ın taptaze telefonu iPhone SE, nispeten uygun fiyatı ve yine nispeten kompakt boyutuyla en iyi ve en yenisi dışında talepleri de olan kullanıcılara hitap ediyor.
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    7
    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPhone SE kilit ekranı bildirimlerinde Haptic Touch çalışmıyor
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    Apple’ın akıllı telefonlarında basıncı algılamaya yarayan 3D Touch, kısa bir süre önce yeterince kullanılmadığı ve özelliğin aynısı uzun basmayla kullanılabileceği için kaldırılmıştı. Kaldırılan özelliğin yerine yeni modellere eklenen Haptic Touch, ya da standart adıyla uzun basma yoluyla navigasyon, yeni iPhone SE modelinde tutarsızlık gösteriyor.

    Normalde kilit ekranında bildirimlere uzun basarak içeriği daha detaylı göstermeye ve yanıtlama fonksiyonunu da içeren Haptic Touch, yeni iPhone SE modelinde çalışmıyor. İşin ilginç tarafı ise özellik kilit ekranı dışında, yani telefon açıkken gelen bildirimlerde sorunsuz, tam olması gerektiği gibi çalışıyor.

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    Uzun basmak dışında bildirimi sağa ya da sola sürükleyerek de sahip olunabilen fonksiyonun, bu modelde olması gerektiği gibi çalışmaması dikkat çekici. Firmanın bu hareketiyle herhangi bir gelecek değişikliğe yönelik mi çalıştığını yoksa sadece bir yazılım hatası mı yaptığını bilmiyoruz.

    Apple’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Düzenleme: TechCrunch analistlerinden Matthew Panzarino tarafından yapılan inceleme ve bunu takip eden açıklamaya göre, Apple'ın yeni iPhone modelinde olması gerekenin dışında çalışan herhangi bir yazılım ya da donanım bulunmuyor. Panzarino'nun ifadesine göre Apple, özelliğin bu modelde böyle çalışmasını istemiş ve yapmış. Bu durum, gelecek iOS sürümlerinde özelliğin bu fonksiyonunun kırpılacağı anlamına gelebilir.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 42 dk. yeni yorumcu
    3D Touch donanımsal bir özellikti, yeni telefonlardan kaldırdılar.

    Haptic Touch ise basitçe uzun basma mekaniğiyle çalışıyor.

    Yazılımla halledilebilir gibi duruyor.
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    GwynBleidd48 58 dk.
    Ucuz olunca böyle oluyor demek ki
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    mrunseen (Emirhan ) 1 sa.
    Biraz mantıksız olmuş. iOS 11 ilk tanıtıldığında soldan bastırarak uygulama değiştiricisi (app switcher) açılmıyordu, daha sonraki güncellemelerle gelmişti, bu da onun gibi bir şey olur. hit almak için Apple'a sallamak yeni bir şey değil zaten.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 sa.
    benim için çok önemli değil he kullanan vardır orası ayrı
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    koyunsayar 1 sa.
    Ne önemi var ipon yazısı yeter



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    deoks 1 sa.
    Ucuz etin yahnisi işte.
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    fhrstw 2 sa.
    3D touch kullanılmıyor koca bir yalan. maliyetliydi kaldırdık deyin insanları aptal yerine koymasınlar.
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