iPhone SE kilit ekranı bildirimlerinde Haptic Touch çalışmıyor

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Apple’ın akıllı telefonlarında basıncı algılamaya yarayan 3D Touch, kısa bir süre önce yeterince kullanılmadığı ve özelliğin aynısı uzun basmayla kullanılabileceği için kaldırılmıştı. Kaldırılan özelliğin yerine yeni modellere eklenen Haptic Touch, ya da standart adıyla uzun basma yoluyla navigasyon, yeni iPhone SE modelinde tutarsızlık gösteriyor.

Normalde kilit ekranında bildirimlere uzun basarak içeriği daha detaylı göstermeye ve yanıtlama fonksiyonunu da içeren Haptic Touch, yeni iPhone SE modelinde çalışmıyor. İşin ilginç tarafı ise özellik kilit ekranı dışında, yani telefon açıkken gelen bildirimlerde sorunsuz, tam olması gerektiği gibi çalışıyor.

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Uzun basmak dışında bildirimi sağa ya da sola sürükleyerek de sahip olunabilen fonksiyonun, bu modelde olması gerektiği gibi çalışmaması dikkat çekici. Firmanın bu hareketiyle herhangi bir gelecek değişikliğe yönelik mi çalıştığını yoksa sadece bir yazılım hatası mı yaptığını bilmiyoruz.

Apple’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Düzenleme: TechCrunch analistlerinden Matthew Panzarino tarafından yapılan inceleme ve bunu takip eden açıklamaya göre, Apple'ın yeni iPhone modelinde olması gerekenin dışında çalışan herhangi bir yazılım ya da donanım bulunmuyor. Panzarino'nun ifadesine göre Apple, özelliğin bu modelde böyle çalışmasını istemiş ve yapmış. Bu durum, gelecek iOS sürümlerinde özelliğin bu fonksiyonunun kırpılacağı anlamına gelebilir.

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