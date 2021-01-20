Windows 10'da yeni hata: Tek bir komutla çöküyor

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Windows 10'daki kritik hataların sayısı günden güne artıyor. Kısa süre önce işletim sisteminde, NTFS dosya sistemlerinin devre dışı bırakılmasına olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedilmişti. Şimdi ise Windows 10'un tek bir komutla çökertilebildiği ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor"

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Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor

Güvenlik araştırmacısı Jonas Lykkegaard, işletim sisteminin anında çökmesine neden olan bir hata buldu. Komut istemine veya internet tarayıcısının adres çubuğuna aşağıdaki satırı girerseniz sistem mavi ekran (BSOD) veriyor. Elbette ki denemenizi TAVSİYE ETMİYORUZ:

\\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect

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Hata neden kaynaklanıyor?

Jonas Lykkegaard'a göre girilen kod tarayıcıyı web sayfası açmak yerine bilgisayarın dahili dosya sistemini görüntülemeye itiyor. Bu manipülasyonun bir sonucu olarak da kullanıcının bilgisayarı mavi ekran hatası vererek donuyor.

Windows 10'daki bu açık bilgisayar korsanları tarafından kurbanın bilgisayarını uzaktan devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Micorosoft konuyla ilgili araştırma yaptığını ve ve etkilenen cihazlar için en kısa sürede güncelleme yayınlayacağını açıkladı.

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