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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'da yeni hata: Tek bir komutla çöküyor

    Bir güvenlik araştırmacısı, Windows 10'da yeni bir hata keşfetti. Komut istemi veya tarayıcının adres satırına girilen bir kod işletim sisteminin mavi ekran vermesine yol açıyor.
    11 dk.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'da yeni hata: Tek bir komutla çöküyor
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    Windows 10'daki kritik hataların sayısı günden güne artıyor. Kısa süre önce işletim sisteminde, NTFS dosya sistemlerinin devre dışı bırakılmasına olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedilmişti. Şimdi ise Windows 10'un tek bir komutla çökertilebildiği ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor"

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    Güvenlik araştırmacısı Jonas Lykkegaard, işletim sisteminin anında çökmesine neden olan bir hata buldu. Komut istemine veya internet tarayıcısının adres çubuğuna aşağıdaki satırı girerseniz sistem mavi ekran (BSOD) veriyor. Elbette ki denemenizi TAVSİYE ETMİYORUZ:

    \\.\globalroot\device\condrv\kernelconnect

    Windows 10'da yeni hata: Tek bir komutla çöküyor
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    Hata neden kaynaklanıyor?

    Jonas Lykkegaard'a göre girilen kod tarayıcıyı web sayfası açmak yerine bilgisayarın dahili dosya sistemini görüntülemeye itiyor. Bu manipülasyonun bir sonucu olarak da kullanıcının bilgisayarı mavi ekran hatası vererek donuyor.

    Windows 10'daki bu açık bilgisayar korsanları tarafından kurbanın bilgisayarını uzaktan devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Micorosoft konuyla ilgili araştırma yaptığını ve ve etkilenen cihazlar için en kısa sürede güncelleme yayınlayacağını açıkladı.



    Kaynakça https://twitter.com/jonasLyk/status/1350903421507936256 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/windows-10-bug-crashes-your-pc-when-you-access-this-location/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 14142135623730951 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hemen arkadaşa atayım xdhahhaha
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