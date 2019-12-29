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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE2 sıklıkla gündeme geliyor. Bu kez akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seren yeni görseller yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Apple'ın iPhone SE'nin yeni versiyonu üzerinde çalıştığı defalarca gündeme geldi. Akıllı telefonun önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Mart ayında iPad Pro 2020 ile piyasaya sürülebilir. Son olarak cihazın muhtemel tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı.

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    Görüldüğü üzere iPhone SE2'nin en az dört renk seçeneği olacak. Akıllı telefon günümüz standartlarına göre kalın ekran çerçevelerine sahip. Ancak ilk modele kıyasla daha küçük olacağına yönelik bilgiler var. Arka panelinde ise tek kamera görev yapacak.

    iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Fiyat etiketi ne olacak?

    Bu modelin hangi isim altında piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Bazı kaynaklar SE2 yerine iPhone 9 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyorlar. Ancak fiyat konusunda herhangi bir ikilem yok. Ortak görüş Apple'ın yeni telefonu 400 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceği yönünde.



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    Godolphin 25 sn.
    Ön taraf böyle olmaz insallah rezil duruyor.
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    P2edatoR 2 dk.
    Tam ekran degil mi bana mi oyle geldi ?
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    castigatetr 2 dk.
    2020'de Efsane Geliyor..
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    SchmeireZZ 2 dk.
    Bu kasa harika ya
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    Krone 5 dk.
    Özlenen efsane kasayla geliyor
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    Sipihrz 5 dk.
    Harika duruyor telefona benzeyen bir telefon. 2 sene önce de söylenti vardı çıkmamıştı umarım 2020 de çıkar.
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