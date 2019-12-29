iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı

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Apple'ın iPhone SE'nin yeni versiyonu üzerinde çalıştığı defalarca gündeme geldi. Akıllı telefonun önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Mart ayında iPad Pro 2020 ile piyasaya sürülebilir. Son olarak cihazın muhtemel tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı.

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Görüldüğü üzere iPhone SE2'nin en az dört renk seçeneği olacak. Akıllı telefon günümüz standartlarına göre kalın ekran çerçevelerine sahip. Ancak ilk modele kıyasla daha küçük olacağına yönelik bilgiler var. Arka panelinde ise tek kamera görev yapacak.

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Fiyat etiketi ne olacak?

Bu modelin hangi isim altında piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Bazı kaynaklar SE2 yerine iPhone 9 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyorlar. Ancak fiyat konusunda herhangi bir ikilem yok. Ortak görüş Apple'ın yeni telefonu 400 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya süreceği yönünde.