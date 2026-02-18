Pixel 11’e Face ID rakibi geliyor: IR tabanlı yüz tanıma

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın, Pixel 11 ailesi için iPhone'lardaki Face ID seviyesinde yeni bir yüz tanıma sistemi geliştirdiği ortaya çıktı. Şirket içinde "Project Toscana" kod adıyla anılan bu teknolojinin, ek bir görünür sensör kullanmadan çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca düşük ışıkta da gündüz performansıyla benzer hız ve doğruluk sunabiliyor.

Pixel 11 ve Chromebook'lara gelebilir

Şu an için Google'ın geliştirdiği teknolojinin kızılötesi (IR) tabanlı olup olmadığı net değil, ancak eğer öyleyse sensörlerin ekran altına gizlenmiş olabileceği konuşuluyor. Sızıntıyı paylaşan kaynağa göre yeni sistem yalnızca Pixel 11 ailesiyle sınırlı kalmayacak. Google'ın aynı teknolojiyi bazı Chromebook modellerinde de test ettiği belirtiliyor. Bu da, Android telefon ve ChromeOS ekosistemi arasında biyometrik deneyimi daha tutarlı hale getirebilir.

Performans tarafında ise sistemin Apple'ın Face ID çözümü kadar hızlı çalıştığı belirtiliyor. Pixel telefonlarda hâlihazırda ekran altı parmak izi okuyucu bulunsa da, karanlık ortamda güvenilir ve hızlı yüz tanıma desteği kullanıcı deneyimini ciddi ölçüde iyileştirebilir.

Aslına bakacak olursak, Google'ın geçen yıl IR tabanlı yüz tanıma üzerinde çalıştığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Son bilgiler ise, bu teknolojinin Pixel 11 serisiyle birlikte nihayet somutlaşabileceğini gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, Pixel tarafında biyometrik güvenlik önemli bir eşiği geride bırakabilir.

