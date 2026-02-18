Pixel 11’e Face ID rakibi geliyor: IR tabanlı yüz tanıma

Pixel 11 ve Chromebook'lara gelebilir
Şu an için Google'ın geliştirdiği teknolojinin kızılötesi (IR) tabanlı olup olmadığı net değil, ancak eğer öyleyse sensörlerin ekran altına gizlenmiş olabileceği konuşuluyor. Sızıntıyı paylaşan kaynağa göre yeni sistem yalnızca Pixel 11 ailesiyle sınırlı kalmayacak. Google'ın aynı teknolojiyi bazı Chromebook modellerinde de test ettiği belirtiliyor. Bu da, Android telefon ve ChromeOS ekosistemi arasında biyometrik deneyimi daha tutarlı hale getirebilir.
Performans tarafında ise sistemin Apple'ın Face ID çözümü kadar hızlı çalıştığı belirtiliyor. Pixel telefonlarda hâlihazırda ekran altı parmak izi okuyucu bulunsa da, karanlık ortamda güvenilir ve hızlı yüz tanıma desteği kullanıcı deneyimini ciddi ölçüde iyileştirebilir.
Aslına bakacak olursak, Google'ın geçen yıl IR tabanlı yüz tanıma üzerinde çalıştığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Son bilgiler ise, bu teknolojinin Pixel 11 serisiyle birlikte nihayet somutlaşabileceğini gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, Pixel tarafında biyometrik güvenlik önemli bir eşiği geride bırakabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi