iPhone'un alternatif uygulama mağazalarından biri görüntülendi

AltStore, iPhone için ilk alternatif App Store olabilir
Threads gönderisine göre, AltStore, Apple’ın uygulama mağazasına benzer bir arayüz sunuyor. Kullanıcı, uygulamayı indirirken iki kez onay sürecinden geçiyor ve ardından indirme başlıyor. Ancak, örnekte ücretsiz bir uygulama gösteriliyor; dolayısıyla tanıtım ve uygulama içi satın alım fiyatlarının nasıl görüneceğine ilişkin hiçbir ayrıntı detay gösterilmiyor. Ayrıca AltStore’un uygulama mağazasını ilk kez yüklerken gereken ekstra adımlar da gösterilmiyor.
iPhone kullanıcısı, web sitesinde App Store dışı uygulama mağazasının bağlantısına dokunduğunda birkaç uyarı ekranına yönlendirilecek. Birincisi, Apple, App Store dışından satın alınan uygulamalar için iadelerden sorumlu olmayacak. Apple, ayrıca kullanıcı verilerinin üçüncü taraf bir şirkete gideceği konusunda uyaracak.
App Store başladığından beri iOS’un yüklü gelen bir parçası olduğundan kullanıcıların uygulama aramadan önce herhangi bir şey indirmesine gerek kalmadı. App Store’a dokunduğunuzda milyonlarca uygulama önünüze çıkıyor. Ancak, üçüncü parti uygulama mağazaları söz konusu olduğunda, öncelikle kullanıcıların uygulamayı indirecekleri mağazayı bulmaları, ardından mağazayı telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Apple’ın uyarı ekranları da her seferinde çıkacak. Tüm bunlara uygulama satın almaya yönelik adımlar eklenecek.
AltStore dışında Mac kullanıcılarının çok iyi bildiği SetApp ve kendi mağazasını açacağını duyuran Epic Games, Apple App Store’a en iyi alternatifler arasında olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...