iPhone'un alternatif uygulama mağazalarından biri görüntülendi

Tam Boyutta Gör Dijital Piyasalar Yasası (DMA) geçen ay AB’de resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin ana platformlarında rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenlemeye uymaya başlaması gerektiği anlamına geliyor. Apple için DMA’nın en büyük sonuçlarından biri; iPhone’da alternatif uygulama mağazalarına izin verilmesi oldu. Şu ana kadar birkaç App Store rakibinin ismi ortaya çıksa da ilk kez üçüncü parti bir uygulama mağazasından iOS uygulamasının indirilmesini gösteren video paylaşıldı.

Resmen duyuruldu: Epic Games Store, Android ve iOS'a geliyor 2 hf. önce eklendi

AltStore, iPhone için ilk alternatif App Store olabilir

Threads gönderisine göre, AltStore, Apple’ın uygulama mağazasına benzer bir arayüz sunuyor. Kullanıcı, uygulamayı indirirken iki kez onay sürecinden geçiyor ve ardından indirme başlıyor. Ancak, örnekte ücretsiz bir uygulama gösteriliyor; dolayısıyla tanıtım ve uygulama içi satın alım fiyatlarının nasıl görüneceğine ilişkin hiçbir ayrıntı detay gösterilmiyor. Ayrıca AltStore’un uygulama mağazasını ilk kez yüklerken gereken ekstra adımlar da gösterilmiyor.

iPhone kullanıcısı, web sitesinde App Store dışı uygulama mağazasının bağlantısına dokunduğunda birkaç uyarı ekranına yönlendirilecek. Birincisi, Apple, App Store dışından satın alınan uygulamalar için iadelerden sorumlu olmayacak. Apple, ayrıca kullanıcı verilerinin üçüncü taraf bir şirkete gideceği konusunda uyaracak.

App Store başladığından beri iOS’un yüklü gelen bir parçası olduğundan kullanıcıların uygulama aramadan önce herhangi bir şey indirmesine gerek kalmadı. App Store’a dokunduğunuzda milyonlarca uygulama önünüze çıkıyor. Ancak, üçüncü parti uygulama mağazaları söz konusu olduğunda, öncelikle kullanıcıların uygulamayı indirecekleri mağazayı bulmaları, ardından mağazayı telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Apple’ın uyarı ekranları da her seferinde çıkacak. Tüm bunlara uygulama satın almaya yönelik adımlar eklenecek.

AltStore dışında Mac kullanıcılarının çok iyi bildiği SetApp ve kendi mağazasını açacağını duyuran Epic Games, Apple App Store’a en iyi alternatifler arasında olacak gibi görünüyor.

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iPhone'un alternatif uygulama mağazalarından biri görüntülendi