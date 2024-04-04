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    iPhone'un alternatif uygulama mağazalarından biri görüntülendi

    AB'deki iPhone kullanıcıları için alternatif App Store'lardan birinin tanıtım videosu ortaya çıktı. App Store dışından iOS uygulaması nasıl yüklenecek belli oldu.
    iphone alternatif app store Tam Boyutta Gör
    Dijital Piyasalar Yasası (DMA) geçen ay AB’de resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin ana platformlarında rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenlemeye uymaya başlaması gerektiği anlamına geliyor. Apple için DMA’nın en büyük sonuçlarından biri; iPhone’da alternatif uygulama mağazalarına izin verilmesi oldu. Şu ana kadar birkaç App Store rakibinin ismi ortaya çıksa da ilk kez üçüncü parti bir uygulama mağazasından iOS uygulamasının indirilmesini gösteren video paylaşıldı.

    AltStore, iPhone için ilk alternatif App Store olabilir

    Threads gönderisine göre, AltStore, Apple’ın uygulama mağazasına benzer bir arayüz sunuyor. Kullanıcı, uygulamayı indirirken iki kez onay sürecinden geçiyor ve ardından indirme başlıyor. Ancak, örnekte ücretsiz bir uygulama gösteriliyor; dolayısıyla tanıtım ve uygulama içi satın alım fiyatlarının nasıl görüneceğine ilişkin hiçbir ayrıntı detay gösterilmiyor. Ayrıca AltStore’un uygulama mağazasını ilk kez yüklerken gereken ekstra adımlar da gösterilmiyor.

    iPhone kullanıcısı, web sitesinde App Store dışı uygulama mağazasının bağlantısına dokunduğunda birkaç uyarı ekranına yönlendirilecek. Birincisi, Apple, App Store dışından satın alınan uygulamalar için iadelerden sorumlu olmayacak. Apple, ayrıca kullanıcı verilerinin üçüncü taraf bir şirkete gideceği konusunda uyaracak.

    App Store başladığından beri iOS’un yüklü gelen bir parçası olduğundan kullanıcıların uygulama aramadan önce herhangi bir şey indirmesine gerek kalmadı. App Store’a dokunduğunuzda milyonlarca uygulama önünüze çıkıyor. Ancak, üçüncü parti uygulama mağazaları söz konusu olduğunda, öncelikle kullanıcıların uygulamayı indirecekleri mağazayı bulmaları, ardından mağazayı telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Apple’ın uyarı ekranları da her seferinde çıkacak. Tüm bunlara uygulama satın almaya yönelik adımlar eklenecek.

    AltStore dışında Mac kullanıcılarının çok iyi bildiği SetApp ve kendi mağazasını açacağını duyuran Epic Games, Apple App Store’a en iyi alternatifler arasında olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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