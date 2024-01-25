Tam Boyutta Gör Apple, uygulama mağazasında önemli değişikler yapacağını açıkladı. Şirket bugün yaptığı açıklamayla, geliştiricilerin oyun streaming servisleri, mini uygulamalar ve sohbet robotlarıyla konuşma dahil olmak üzere yeni uygulama içi deneyimlerden faydalanmasına olanak tanıyacağını söyledi. Bu açıklamayla geliştiriciler kataloglarında sunulan tüm oyun veya içerikleri içeren tek bir uygulama sunabilecek.

Bu gelişme, daha önce yalnızca iOS'ta web tarayıcısıyla erişilebilen Xbox Cloud Streaming ve GeForce Now gibi hizmetlerin tam özellikli uygulamalar olarak sunabileceği anlamına geliyor. Ya da mini oyunlar ve eklentiler gibi şeyleri içeren yeni uygulama içi deneyimler oluşturulabilecek.

Üçüncü taraf mağazalar geliyor

Apple'ın yaptığı bu değişikliğin Avrupa Birliği'nin baskısıyla geldiğini söylemek yanlış olmaz. Martta yürürlüğe girecek AB'nin Dijital Pazarlar Yasası uyarınca şirket aynı zamanda işletim sistemini üçüncü taraf uygulama mağazalarına da açacak. Böylece, App Store iPhone uygulamalarının tek distribütörü olma özelliğini kaybedecek.

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Alternatif tarayıcı motorlarına izin verilecek

Bir diğer değişiklikle Apple, alternatif tarayıcı motorlarına izin verecek. Şuanda iOS'te sadece Safari'nin Webkit motorunun kullanımına izin veriliyor. Bu değişiklik ile beraber, Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Arc, Opera ve diğer birçok tarayıca kullanılan Chromium motorunu geliştiriciler kullanabilecek. Ancak bu değişikliklerden bazıları sadece Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olabilir. Değişiklikler Mart ayında yayınlanacak iOS 17.4 ile gelecek.

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iOS 17.4 ile App Store'a önemli değişiklikler gelecek