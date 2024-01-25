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    Anlık Bildirim

    iOS 17.4 ile App Store'a önemli değişiklikler gelecek

    Apple, uygulama mağazasında önemli değişikler yapacağını açıkladı. Geliştiriciler kataloglarındaki oyun veya içerikleri içeren tek bir uygulama sunabilecek. App Store dışından uygulama yüklenebilecek.
    iOS 17.4 ile App Store'a önemli değişiklikler gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, uygulama mağazasında önemli değişikler yapacağını açıkladı. Şirket bugün yaptığı açıklamayla, geliştiricilerin oyun streaming servisleri, mini uygulamalar ve sohbet robotlarıyla konuşma dahil olmak üzere yeni uygulama içi deneyimlerden faydalanmasına olanak tanıyacağını söyledi. Bu açıklamayla geliştiriciler kataloglarında sunulan tüm oyun veya içerikleri içeren tek bir uygulama sunabilecek.

    Bu gelişme, daha önce yalnızca iOS'ta web tarayıcısıyla erişilebilen Xbox Cloud Streaming ve GeForce Now gibi hizmetlerin tam özellikli uygulamalar olarak sunabileceği anlamına geliyor. Ya da mini oyunlar ve eklentiler gibi şeyleri içeren yeni uygulama içi deneyimler oluşturulabilecek.

    Üçüncü taraf mağazalar geliyor

    Apple'ın yaptığı bu değişikliğin Avrupa Birliği'nin baskısıyla geldiğini söylemek yanlış olmaz. Martta yürürlüğe girecek AB'nin Dijital Pazarlar Yasası uyarınca şirket aynı zamanda işletim sistemini üçüncü taraf uygulama mağazalarına da açacak. Böylece, App Store iPhone uygulamalarının tek distribütörü olma özelliğini kaybedecek.

    Alternatif tarayıcı motorlarına izin verilecek

    Bir diğer değişiklikle Apple, alternatif tarayıcı motorlarına izin verecek. Şuanda iOS'te sadece Safari'nin Webkit motorunun kullanımına izin veriliyor. Bu değişiklik ile beraber, Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Arc, Opera ve diğer birçok tarayıca kullanılan Chromium motorunu geliştiriciler kullanabilecek. Ancak bu değişikliklerden bazıları sadece Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olabilir. Değişiklikler Mart ayında yayınlanacak iOS 17.4 ile gelecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-lets-apps-feature-streaming-games-chatbots-and-other-built-in-experiences-180016453.html?src=rss https://developer.apple.com/news/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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