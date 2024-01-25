iOS 17.4 ile App Store'a önemli değişiklikler gelecek

Bu gelişme, daha önce yalnızca iOS'ta web tarayıcısıyla erişilebilen Xbox Cloud Streaming ve GeForce Now gibi hizmetlerin tam özellikli uygulamalar olarak sunabileceği anlamına geliyor. Ya da mini oyunlar ve eklentiler gibi şeyleri içeren yeni uygulama içi deneyimler oluşturulabilecek.
Üçüncü taraf mağazalar geliyor
Apple'ın yaptığı bu değişikliğin Avrupa Birliği'nin baskısıyla geldiğini söylemek yanlış olmaz. Martta yürürlüğe girecek AB'nin Dijital Pazarlar Yasası uyarınca şirket aynı zamanda işletim sistemini üçüncü taraf uygulama mağazalarına da açacak. Böylece, App Store iPhone uygulamalarının tek distribütörü olma özelliğini kaybedecek.
Alternatif tarayıcı motorlarına izin verilecek
Bir diğer değişiklikle Apple, alternatif tarayıcı motorlarına izin verecek. Şuanda iOS'te sadece Safari'nin Webkit motorunun kullanımına izin veriliyor. Bu değişiklik ile beraber, Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Arc, Opera ve diğer birçok tarayıca kullanılan Chromium motorunu geliştiriciler kullanabilecek. Ancak bu değişikliklerden bazıları sadece Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olabilir. Değişiklikler Mart ayında yayınlanacak iOS 17.4 ile gelecek.Kaynakça https://www.engadget.com/apple-lets-apps-feature-streaming-games-chatbots-and-other-built-in-experiences-180016453.html?src=rss https://developer.apple.com/news/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.