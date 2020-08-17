iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir

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ABD ile Çin arasında yaşanan yüksek gerilim hattı Çinli firmaları olduğu kadar ABD’li firmaları da etkiliyor. Trump uzun süredir firmaların üretimi Çin’den mümkünse ABD’ye kaydırmalarını istiyor. Maliyet nedeniyle bu ne kadar mümkün bilinmez ancak şimdilik firmalar alternatif çözümler üretiyor.

iPhone üretimi Vietnam’da

Apple yıllardır iPhone üretimini büyük oranda Foxconn tesislerinde yaptırıyor. Hindistan ve Tayvan’da da takviye üretimi yapılıyor ancak Çin genelde tüm siparişleri karşılayabilecek kapasitede.

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Bununla birlikte hükümet baskısı Apple’ın yeni arayış içerisine girmesine neden oldu. Kaynaklar Vietnam’daki Luxshare tesislerinde Apple yetkililerinin incelemeler yaptığını belirtiyor. Ziyaretin amacı ise iPhone üretimi.

Apple bir tesiste üretim yapmadan önce işçilerin koşulları, üretim bantları ve hatta firmanın başlangıç sermayesi ile ilgili derin araştırmalar yapıyor. Sonrasında üretim için anlaşma imzalanıyor.

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Luxshare aslında kısmi AirPods üretimi yapıyor ve belirli şartları sağlamış durumda. Apple üretimi genişletmesi için Luxshare firmasına bir miktar yatırım da yapmıştı. AirPods Studio modelinin tamamen Vietnam’da üretilen ilk Apple ürünü olması bekleniyor.

Luxshare yetkilileri ziyaretin olumlu geçtiğini ve Apple’ın memnun kaldığını ifade ediyor. Hali hazırda 28000 işçisi olan firmanın duruma göre rakamı iki katına çıkarabileceği de konuşuluyor.

Elbette Apple tamamen iPhone üretimini Tayvan’a kaydırabilme imkanına sahip değil. İlk etapta belirli bir kısım, belirli bir model veya belirli bir sayı üzerinden üretim yapılması gerekiyor ki tüm üretim riske girmesin. Bu anlamda Apple diğer ülkelerdeki alternatifleri sağlamlaştırana kadar Çin’de üretim devam edecektir.

https://www.gizmochina.com/2020/08/17/apple-considers-iphone-assembly-in-vietnam-checks-workers-living-condition-report/

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