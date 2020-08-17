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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir

    Apple gelecek dönemde iPhone üretimini Çin’den kaydırmak niyetinde ve alternatif arayışlarına devam ediyor. AirPods üretimi yapan Vietnam Luxshare tesisleri inceleme aşamasında.
    4 gün
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir
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    ABD ile Çin arasında yaşanan yüksek gerilim hattı Çinli firmaları olduğu kadar ABD’li firmaları da etkiliyor. Trump uzun süredir firmaların üretimi Çin’den mümkünse ABD’ye kaydırmalarını istiyor. Maliyet nedeniyle bu ne kadar mümkün bilinmez ancak şimdilik firmalar alternatif çözümler üretiyor.

    iPhone üretimi Vietnam’da

    Apple yıllardır iPhone üretimini büyük oranda Foxconn tesislerinde yaptırıyor. Hindistan ve Tayvan’da da takviye üretimi yapılıyor ancak Çin genelde tüm siparişleri karşılayabilecek kapasitede.

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    Bununla birlikte hükümet baskısı Apple’ın yeni arayış içerisine girmesine neden oldu. Kaynaklar Vietnam’daki Luxshare tesislerinde Apple yetkililerinin incelemeler yaptığını belirtiyor. Ziyaretin amacı ise iPhone üretimi.

    Apple bir tesiste üretim yapmadan önce işçilerin koşulları, üretim bantları ve hatta firmanın başlangıç sermayesi ile ilgili derin araştırmalar yapıyor. Sonrasında üretim için anlaşma imzalanıyor.

    iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir
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    Luxshare aslında kısmi AirPods üretimi yapıyor ve belirli şartları sağlamış durumda. Apple üretimi genişletmesi için Luxshare firmasına bir miktar yatırım da yapmıştı. AirPods Studio modelinin tamamen Vietnam’da üretilen ilk Apple ürünü olması bekleniyor.

    Luxshare yetkilileri ziyaretin olumlu geçtiğini ve Apple’ın memnun kaldığını ifade ediyor. Hali hazırda 28000 işçisi olan firmanın duruma göre rakamı iki katına çıkarabileceği de konuşuluyor.

    Elbette Apple tamamen iPhone üretimini Tayvan’a kaydırabilme imkanına sahip değil. İlk etapta belirli bir kısım, belirli bir model veya belirli bir sayı üzerinden üretim yapılması gerekiyor ki tüm üretim riske girmesin. Bu anlamda Apple diğer ülkelerdeki alternatifleri sağlamlaştırana kadar Çin’de üretim devam edecektir.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/17/apple-considers-iphone-assembly-in-vietnam-checks-workers-living-condition-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barry berkman 4 gün en beğenilen Jon_Kar
    Ekonomi böyle giderse, bizi de ucuz iş gücü olarak görüp gelecekler zaten.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ozansirinn ( ozan1989) 3 gün
    Daha ucuz işcilik demek ama fiyatlar hep yüksek
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    dmclskn 3 gün
    Hindistan varken neylesin başka ülkeleri. Vietnam falan hikaye. Arçelik Xioami... diğer başka firmalar boşuna fabrika açmıyor.
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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 3 gün
    Üretimin Çin'de yapılmasının en büyük sebebi ucuz iş gücünün yanında tüm diğer alt kalem parçalarının üretiminin yapılabildiği geniş bir sanayi alt yapısı olması. Vidasından, menteşesine, camından bataryasına kadar her şeyin üretiminin yapılabildiği tek bir mekan varken üretimi başka ülkelere kaydırmak o ülke hedeflenmiyorsa çok tutarlı bir hamle olarak görünmüyor. Tabii Apple bizim düşünmediğimiz maliyetleri hesap edip düşünüyordur.
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    zero fear 4 gün
    Güzel bir gelişme. İmkan olsa da Avrupa'ya kaydırsalar ama iş gücü işte..
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    Jon_Kar 4 gün
    Keske turkiyeye gelse



    60-100 bin kisiye is imkani olurdu
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    barry berkman 4 gün Jon_Kar
    Ekonomi böyle giderse, bizi de ucuz iş gücü olarak görüp gelecekler zaten.
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