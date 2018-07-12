iPhone X’u zamsız fiyata satın alabileceğiniz siteler [Güncelleme]

Apple Store’daki hemen hemen tüm ürüne dolar kuru zammı geldi. iPhone X 64 GB satış fiyatı 7499 TL, iPhone X 256 GB ise 8599 TL oldu. Apple’ın akşam saatlerinde gelen zammı, henüz bazı e-ticaret sitelerinde uygulanmadı.

iPhone X’u zamsız fiyata satan siteler

Haberi yazdığımız saatlerde bazı e-ticaret siteleri henüz zamlı tarifeyi yürürlüğe sokmadı. Aşağıdaki sitelerden iPhone X 64 Gb ve iPhone X 256 GB’ı Apple’ın açıkladığı yeni fiyatların daha altında bir fiyata satın alabilirsiniz. Fiyatlar sürekli artıyor. Bizim yazdığımız süredeki fiyatlar bu şekilde. Eğer iPhone X satın almayı düşünüyorsanız acele etmenizi tavsiye ederiz.

iPhone X 64 GB 5881 TL - Gittigidiyor

iPhone X 64 GB 5937 TL - N11

iPhone X 64 GB 6999 TL - Hepsiburada

iPhone X 256 GB 6890 TL - Gittigidiyor

iPhone X 256 GB 7193 TL - N11 linki



iPhone X 256 GB 7999 TL - Hepsiburada

Güncelleme: Yukarıdaki fiyatlar ne yazık ki güncelliğini yitirdi. Zammın etkisiyle bu sitelerde de yüksek fiyata satılıyor.