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iPhone X’u zamsız fiyata satın alabileceğiniz siteler [Güncelleme]

iPhone X 64 GB ve iPhone X 256 GB modellerine Apple Türkiye tarafından zam geldi. iPhone X, bazı sitelerde zamsız fiyata satılıyor. iPhone X'u zamsız fiyata alabileceğiniz siteler:
10 ay
13,3b
2
116
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple Store’daki hemen hemen tüm ürüne dolar kuru zammı geldi. iPhone X 64 GB satış fiyatı 7499 TL, iPhone X 256 GB ise 8599 TL oldu. Apple’ın akşam saatlerinde gelen zammı, henüz bazı e-ticaret sitelerinde uygulanmadı.

iPhone X’u zamsız fiyata satan siteler

Haberi yazdığımız saatlerde bazı e-ticaret siteleri henüz zamlı tarifeyi yürürlüğe sokmadı. Aşağıdaki sitelerden iPhone X 64 Gb ve iPhone X 256 GB’ı Apple’ın açıkladığı yeni fiyatların daha altında bir fiyata satın alabilirsiniz. Fiyatlar sürekli artıyor. Bizim yazdığımız süredeki fiyatlar bu şekilde. Eğer iPhone X satın almayı düşünüyorsanız acele etmenizi tavsiye ederiz.

Güncelleme: Yukarıdaki fiyatlar ne yazık ki güncelliğini yitirdi. Zammın etkisiyle bu sitelerde de yüksek fiyata satılıyor.


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pastadanadam 10 ay en beğenilen
"2000 TL'ye telefon mu olur?" dediğimiz günlerden, 5800 TL'ye iPhone satan siteleri kovaladığımız günlere.
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Front-Back 10 ay
Biten sıcak fırsatlara taşıyalım lütfen :)
1 Yanıt Yanıtla +96
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Biolystick 10 ay
sıcak fırsatların geldiği hale bak artık indirim beklemeyi geçtik zam almamış ürün sıcak fırsat oluyor teşekkürler Türkiye
1 Yanıt Yanıtla +92
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1 Avatar
sagropa 10 ay
Bir de şu açıdan bakmak lazım..sadece bu zam iPhone na gelmeyecek. Samsung da ve diğer Android üreticileri de fiyatlara koyacaktır. Özellikle Mi markası zamlı gelecektir.
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agtr 10 ay
Şeytan diyor al, cari açığın artmasına katkıda bulun :/ bir sürü hımbıl hakketmedikleri jiplerle fink atıyor sokaklarda, keşke tek sorun telefon olsa. Yıllarca hakketmediğimiz lüksü yaşadık, şimdi tırmalama vakti yaklaşıyor, hatta çok çok yakın
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The.Mafia 10 ay
Kaçan fırsat olsun artık konunun adı
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dostum kertenkele 10 ay
Sizin zam sız fiyat dediğiniz bir önceki zamma göre de zamlı fiyattı zaten şimdi indirimli mi oldu alacak olan o zaman alırdı zaten kafanız mı güzel sizin.
Telefonun fiyatı birden bire 1 tl artmaz kurla alakası yok elma zam yapmak istemiş kurda bahanesi olmuş. Almayın arkadaş sizde can mı tutuyor kafayı yemedim 7000 tl vereyim bir telefona 1 sene kimse elma almasın bakın bakkalın sonraki sene ne oluyor fiyatlar en fazla ülkeden çekilirken cehennemin dibine kadar yolları var
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mavizaman 10 ay
Linkler şimdiden patlamış. :)
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blackshow 10 ay
Almayın arkadaşlar başka alternatifler var almamanız için 10 bin tl mi olması gerekiyor. Şimdi paran yok diye konuşuyorsun diyenler olabilir istesem 10 tane alırım ama paramın değerini biliyorum yarın kriz olursa mağdur olmayın en fazla para ödediğim telefon 3 bin tl s8, yeter de artar daha fazlasına ne gerek var.
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Casey_ 10 ay
Elinizdeki cihazlar bozulana kadar harcama yapmayın derim arkadaşlar. Gidişat hiç iyi değil paranızı kar edecek yatırım araçlarına koyun.
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silver1978 10 ay
Bir tilifon için bu paraları vermek mantık dışı. Gün sonra gelen güncellemeler ile yavaşlatacaklar tilifonları, 11,4 güncellemesi şimdiden kullanım süresini kısaltmaya başladı iphone modellerinde.
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Bloodin 10 ay
Abi akakçe denen bir şey var, cart diye tüm zamsız fiyatları sıralıyor zaten
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BlackMon 10 ay
5 bin e benim 8 plusu satayım hemen


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