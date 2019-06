iPhone'un neden olduğu milyon dolarlık satın alımlar

2007 yılının Ocak ayında düzenlenen MacWorld Expo'nın açılışında tanıtılan iPhone'un Apple'a kazandırdığı birçok şey var; daha geniş kitlelere ulaşma, ekonomik rahatlama, akıllı telefon pazarının en önemli oyuncusu haline gelme, Silikon Vadisinin en değerli firması olması ve bunlarla birlikte kazanılan deneyim ve tecrübe. Bu saydıklarımız Apple'ın iPhone'la 3 senede kazandıklarını yazarken aklımıza ilk gelenler. Bunların arasından elbette en çok ekonomik rahatlama öne çıkıyor. 2007 yılından bu yana 100 milyona yakın iPhone satarak gelirlerinin %39'unu iPhone'dan elde etmesi; maddi anlamda iPhone'un Apple'ı ne kadar rahatlattığını gözler önüne koyuyor.

Fakat iPhone ve yarattıkları öyle bir endüstriyel marka haline geldi ki, cihaz sadece Apple'a kazandırmakla kalmadı, ilgili olduğu birçok alanda da milyon dolarların dönmesini sağladı. İşte bu haberimizde, iPhone'un neden olduğu 10 önemli alım-satını sizlere aktaracağız.

1) AdMob, 750 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alındı.

AppStore'daki uygulamaların her geçen gün artması ve uygulamalardaki reklamlar birlikte geliştiricilerin ücretsiz uygulamalardan bile oldukça fazla para kazanmasından sonra Apple, mobil pazarın en büyük reklam şirketi AdMob'la ilgilenmeye başlamıştı. Apple'ın amacı, AdMob'u satın alarak geliştiricilere bu alanda kendi çözümünü sunmaktı. Ancak Apple, istediğini yapamadı ve AdMob'u Google'a kaptırdı. İddiaya göre Apple'ın AdMob'la ilgilendiğinin duyulmasıyla birlikte Google'da AdMob'u satın almak için harekete geçti ve 750 milyon dolar ödeyerek; AdMob'u Apple'ın elinden kaptı.

2)Quattro Wireless, 275 milyon dolar karşılığında Apple'ın

Cupertino'lu, AdMob'u Google kaptırdıktan sonra planladığı reklam çözümünden vazgeçmedi ve bu doğrultuda AdMob'un rakiplerinden Quattro Wireless'ı 275 Milyon dolara satın aldı. Apple; Quattro Wireless'ı satın aldıktan sonra iAd'i hayata geçirerek, geliştiricilere reklam alanında kendi çözümünü sunmaya başladı.

3) Apple'ın Google'la yarışındaki yeni silahı; Siri

Taksi mi çağırmak istiyorsunuz ? Ya da film izleyebilecek bir mekan mı ? Siri; bu yöndeki isteklerinize cevap veren bir uygulama. Apple, Siri'i mobil dünyanın onur listesinde gördüğü için; onu satın almaktan çekinmedi ve iddialara göre 200 milyon doları cebinden çıkardı. Kimilerine göre Apple'ın Siri'i almasının nedenleri arasında arama dünyasına göz kırpması yatıyor.

4) Japon oyun firması DeNA, ngmoco'u 400 milyon dolara satın aldı.

Electronic Arts'dan ayrılan Neil Young ile Bob Stevenson, Alan Yu ve Joe Keene'in iPhone'a oyun geliştirmek için kurduğu ngmoco yani "Next Generation Mobile Company"; her geçen gün çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasından sonra Japon oyun şirketi DeNA tarafından 400 milyon karşılığında satın alındı.

5) iOS'in en popüler barkod uygulaması e-bay'in

Çevrimiçi alışveriş denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan e-bay, iOS platformunun en popüler barkod uygulamalarının başında gelen Red Laser'in yüklenme miktarının 2 milyonu aşmasından sonra satın alarak, bünyesine kattı. e-Bay cephesinden Red Laser'ın ne kadara satın alındığıyla ilgili bir herhangi bir resmi açıklama ise yapmazken; şirketin, uygulamanın altyapısını eBay Marketplace, eBay Selling, StubHub ve Shopping.com uygulamalarına entegre etmeyi amaçladığı öğrenilmişti.

6)Freeverse, ngmoco tarafından satın alındı

4.sırada değindiğimiz ngmoco, kendi büyümesine hız katacağını düşünerekten iOS'in popüler oyunları arasında yer alan Skee-Ball, Flick Fishing, Flick Bowling, ve Moto Chaser'ın geliştirici firması Freeverse'i kendi bünyesine kattı.

7)EA, Chillingo'u 20 milyon dolara satın aldı.

Yıllardır mobil oyun pazarında olmasına rağmen, Angry Birds'ün iPhone versiyonunun yayıncılığını üstlendikten sonra isminin daha çok tanınmasını sağlayan Chillingo, bir süre sonra EA'nın da dikkatini çekerek, 20 milyon dolar karşılığında EA tarafından satın alındı.

8) TapTap'in yapımcısı Tapolous, Disney'in bünyesine katıldı.

iOS'in 3.parti uygulamalara destek verdiği 2008 yılından bu yana platformun en sevilen oyunları arasında yer alan TapTap'in geliştiricisi Tapolous, Steve Jobs'un en büyük hissedarı olduğu eğlence dünyasının en önemli firmalarından Disney tarafından satın alındı. Disney'in Tapolous'u satın alması, Tapolous'un tepe yöneticisi Bart Decrem'e de yeni bir ünvan kazandırdı; Disney'in kıdemli başkan yardımcısı. Rock Band'in geliştiricisi Viacom ile rakip durumuna gelen Disney'in Tapolous'u satın alırken ne kadar ücret ödediğiyse bilinmiyor.

9)Google, Simplify'ı satın aldı

Simplify Media, kullanıcıların bilgisayarındaki şarkıları internet ağının yardımıyla telefonlarından dinleyebilmeleri üzerine çalışma yapan bir firma. Google'da, bu alt yapıyı kullanarak kullanıcıların bilgisayarlarında depoladıkları şarkıları Android'li cihazlarında dinleyebilmelerini sağlamak için Simplify Media'ı satın almaktan kaçınmadı. Apple'da benzer şekilde çevrimiçi müzik yayını yapan Lala'ı satın almıştı. Google'ın Simplify Media'ı Apple'ın da Lala'ı satın almasının her iki şirketin karşı karşıya geldiği bir diğer alan olarak görülüyor.

10) Poly9 ve Placebase, Apple tarafında satın alındı.

Apple'ın iPhone'dan sonra yaptığı satın alımlardan biri de 2 ve 3 boyutlu haritalar üzerine çalışan Poly9 ile Google Maps'in rakipleri arasında yer alan Placebase isimli iki firmayı kendi bünyesine katması. Cupertino'lunun bu iki firmayı bünyesine katarak neyi amaçladığı kesin olarak şimdilik bilinmiyor ancak genel kanı 2007'den bu yana cihazlarından Google'ın harita çözümü Google Maps'ı kullanıcılarına sunan firmanın önümüzdeki dönemde Google Maps'in yerine kendi harita çözümünü kullanıcılara sunacağı yönünde.

Gördüğünüz gibi, iPhone, sadece Apple'a değil, onunla bağlantılı alanlardaki birçok firmaya etki eden önemli bir endüstriyel marka haline geldi; özellikle küçük çaplı yazılım şirketlerinin çok daha iyi noktalara gelmesine vesile oldu. 3,5 senedir süren bu iPhone etkisi, şüphesiz, birçok alanı ve firmayı etkilemeye devam edecektir. Bakalım önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmelere şahit olacağız.

Not: Haberimiz, Business Insider'ın hazırladığı "The iPhone Made These 15 Startups Millions" galerisinden derlenmiştir.