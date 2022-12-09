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    iQOO 11 Pro amiral gemisi 200W hızlı şarj ve UFS 4.0 ile geliyor

    iQOO 11 Pro amiral gemisi UFS 4.0 ile daha akıcı depolama belleği sunarken Vivo V2 yongası ile de oyunlarda performansı iyileştiriyor. iQOO 11 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    iQOO 11 Pro Tam Boyutta Gör
    vivo’nun biraz daha genç kullanıcılar ve oyuncular için hazırladığı alt markası IQOO amiral gemi sınıfında rekabeti zorlayacak iddialı özelliklerle geliyor. UFS 4.0 bellek ve 200W hızlı şarj bunlardan bazıları.

    iQOO 11 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik 3200x1440 piksel kavisli Samsung E6 AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
    • 8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM
    • 256GB/512GB UFS 4.0 bellek
    • 50MP Sony IMX866+50MP ultra geniş+13MP 3x telefoto
    • 16MP geniş ön kamera
    • 4700mAh batarya
    • 200W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W tersine şarj

    iQOO 11 Pro fiyatı
    iQOO 11 Pro 8GB/256GB 689 Avro
    iQOO 11 Pro 12GB/256GB 750 Avro
    iQOO 11 Pro 16GB/512GB 820 Avro

    iQOO 11 Pro amiral gemisi en yeni E6 AMOLED ekran ile verimliliği üst düzeye çıkarırken 144Hz tazeleme hızı, 1 milyar renk desteği ve HDR10+ desteği sunuluyor. Vivo V2 yongası düşük ışık performansını önemli oranda arttırırken kare oranlarını iyileştirerek oyun performansına da yardımcı oluyor.

    UFS 4.0 standardı ile depolama belleği önceki nesle kıyasla çok daha hızlı hale gelirken Extended RAM 3.0 ile de yazılımsal olarak 8GB RAM daha ekleniyor. 4000 milimetrekarelik bir buhar odası gerekli soğutmayı sağlıyor. Yine BMW M Motorsport çizgilerine sahip bir versiyon da olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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