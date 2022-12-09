iQOO 11 Pro amiral gemisi 200W hızlı şarj ve UFS 4.0 ile geliyor

Tam Boyutta Gör vivo’nun biraz daha genç kullanıcılar ve oyuncular için hazırladığı alt markası IQOO amiral gemi sınıfında rekabeti zorlayacak iddialı özelliklerle geliyor. UFS 4.0 bellek ve 200W hızlı şarj bunlardan bazıları.

iQOO 11 Pro özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik 3200x1440 piksel kavisli Samsung E6 AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 4.0 bellek

50MP Sony IMX866+50MP ultra geniş+13MP 3x telefoto

16MP geniş ön kamera

4700mAh batarya

200W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W tersine şarj

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iQOO 11 Pro fiyatı iQOO 11 Pro 8GB/256GB 689 Avro iQOO 11 Pro 12GB/256GB 750 Avro iQOO 11 Pro 16GB/512GB 820 Avro

iQOO 11 Pro amiral gemisi en yeni E6 AMOLED ekran ile verimliliği üst düzeye çıkarırken 144Hz tazeleme hızı, 1 milyar renk desteği ve HDR10+ desteği sunuluyor. Vivo V2 yongası düşük ışık performansını önemli oranda arttırırken kare oranlarını iyileştirerek oyun performansına da yardımcı oluyor.

UFS 4.0 standardı ile depolama belleği önceki nesle kıyasla çok daha hızlı hale gelirken Extended RAM 3.0 ile de yazılımsal olarak 8GB RAM daha ekleniyor. 4000 milimetrekarelik bir buhar odası gerekli soğutmayı sağlıyor. Yine BMW M Motorsport çizgilerine sahip bir versiyon da olacak.

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iQOO 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı