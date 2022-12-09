iQOO 11 Pro amiral gemisi 200W hızlı şarj ve UFS 4.0 ile geliyor

iQOO 11 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik 3200x1440 piksel kavisli Samsung E6 AMOLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- 8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM
- 256GB/512GB UFS 4.0 bellek
- 50MP Sony IMX866+50MP ultra geniş+13MP 3x telefoto
- 16MP geniş ön kamera
- 4700mAh batarya
- 200W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W tersine şarj
|iQOO 11 Pro 8GB/256GB
|689 Avro
|iQOO 11 Pro 12GB/256GB
|750 Avro
|iQOO 11 Pro 16GB/512GB
|820 Avro
iQOO 11 Pro amiral gemisi en yeni E6 AMOLED ekran ile verimliliği üst düzeye çıkarırken 144Hz tazeleme hızı, 1 milyar renk desteği ve HDR10+ desteği sunuluyor. Vivo V2 yongası düşük ışık performansını önemli oranda arttırırken kare oranlarını iyileştirerek oyun performansına da yardımcı oluyor.
UFS 4.0 standardı ile depolama belleği önceki nesle kıyasla çok daha hızlı hale gelirken Extended RAM 3.0 ile de yazılımsal olarak 8GB RAM daha ekleniyor. 4000 milimetrekarelik bir buhar odası gerekli soğutmayı sağlıyor. Yine BMW M Motorsport çizgilerine sahip bir versiyon da olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım