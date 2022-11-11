Vivo V2 görsel işlem yongası daha iyi performans ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında yenilikçi bir adıma imza atarak kendi görsel işlem yongasını geliştiren Vivo, üçüncü nesle kadar gelmiş durumda. Vivo V2 görsel işlem yongası daha hızlı ve daha iyi düşük ışık performansı veriyor.

Vivo V2 neler sunuyor?

Vivo V2 önceki nesillerden farklı olarak bir SRAM ön bellek ile geliyor ve böylece harici bellek tasarımı olan DDR birimlere göre maksimum güç tüketimi yüzde 99 düşerken, enerji verimliliği oranı da yüzde 200 artıyor.

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Çift çekirdek iç bağlantıları ve belleğe yakın dizilim sayesinde daha verimli görsel işleme mümkün oluyor. Ultra Zoom EIS algoritması ile de OIS, EIS ve IMU atalet ölçüm birimi bir araya gelerek çok daha kaliteli düşük ışık çekimleri yapabiliyor.

Deklanşöre basıldığı anda sıfır gecikme ile sahneyi yakalayan yonga, RawEnhance 2.0 ile de görsel bindirme yaparak düşük ışık çekimlerine yardımcı oluyor. Vivo V2 yongası Dimensity 9200 ile entegrasyon sağladı. Yeni Vivo X ve iQOO amiral gemilerinde bu ikiliyi sık sık göreceğiz.

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