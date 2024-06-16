iQOO, geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürülen iQOO 12 serisinin halefi iQOO 13 serisi üzerinde çalışmakta. Serinin lansman tarihi ve serinin temel modeli iQOO 13'ün özellikleri ise yakın zamanlı bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı.

İşte iQOO 13'ün beklenen özellikleri:

Weibo'da yapılan yeni bir paylaşım, iQOO 13 serisinin lansman çizelgesini, iQOO 13'ün tasarımını ve temel özelliklerini ortaya çıkardı. Kasım ayı başında piyasaya sürülmesi beklenen iQOO 13'ün, gelişmiş bir oyun deneyimi sunmak için Snapdragon 8 Gen 4 ve özel bir grafik çipi içeren çift çipli bir kurulumla donatılması bekleniyor.

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Arka kameraları arasında periskop telefoto kamera, makro fotoğrafçılığı ve 100x hibrit yakınlaştırmayı destekleyecek bir lens bulunması beklenen cihazın tasarımına değinecek olursak ise cihaz, arka tarafta sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olacak. Ayrıca selefine kıyasla önemli bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

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iQOO 13'ün lansman tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler