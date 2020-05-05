IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi

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Tüketiciler artık yeni bir telefon alırken sadece donanım özelliklerine değil aynı zamanda ne kadar süreyle yazılım güncellemesi alacağına da dikkat ediyor.

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IQOO, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan iQOO 3 akıllı telefonunun Android 11'e yükseltileceğini ve daha sonra Android 12 güncellemesi alacağını resmi olarak açıkladı.

Çinli şirket bununla da yetinmeyip cihazın üç yıl boyunca Android güvenlik güncellemelerini alacağını duyurdu. Yani 2023'e kadar güncellenecek akıllı telefon, alıcılarını oldukça mutlu edecek.

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iQOO 3 Özellikleri

iQOO 3, 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 865 platformundan güç alıyor. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulduğunu belirtelim.

55 watt hızlı şarj özellikli 4.440 mAh pilden beslenen amiral gemisi telefon, 60 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.44 inç Super AMOLED ekran taşıyor.

https://twitter.com/IqooInd/status/1257318335412199432

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