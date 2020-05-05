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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi

    Çinli üretici IQOO, amiral gemisi telefonunu satın alanları sevindirecek bir açıklama yaptı. Şirket, iQOO 3'ün Android 11 ve Android 12 güncellemelerini alacağını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi
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    Tüketiciler artık yeni bir telefon alırken sadece donanım özelliklerine değil aynı zamanda ne kadar süreyle yazılım güncellemesi alacağına da dikkat ediyor.

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    IQOO, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan iQOO 3 akıllı telefonunun Android 11'e yükseltileceğini ve daha sonra Android 12 güncellemesi alacağını resmi olarak açıkladı.

    Çinli şirket bununla da yetinmeyip cihazın üç yıl boyunca Android güvenlik güncellemelerini alacağını duyurdu. Yani 2023'e kadar güncellenecek akıllı telefon, alıcılarını oldukça mutlu edecek.

    IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi
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    iQOO 3 Özellikleri

    iQOO 3, 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 865 platformundan güç alıyor. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulduğunu belirtelim.

    55 watt hızlı şarj özellikli 4.440 mAh pilden beslenen amiral gemisi telefon, 60 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.44 inç Super AMOLED ekran taşıyor.



    https://twitter.com/IqooInd/status/1257318335412199432 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 hf.
    Güzel işler bunlar. Özellikle de çinli bir üretici için. Meizu görüp ders çıkarmalı. Tertemiz android one tarifeli cillop gibi arayüz.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Ülkemizde var mı, hiç görmedim
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    DH Misafiri 1 hf.
    Zaten iki tane android sürüm güncellemesi alması gerekiyor. Bunlarda milleti kandırmaya çalışıyorlar herhalde.
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    Shoresh (Shoresh penaber) 1 hf.
    Bu cihaz 144hz değilmiydi yav..
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    Autopilot 1 hf.
    Şirketlerin zaten yapması gereken şey bu. Yapması gereken şeyi yapacağını vadedip birde bunu lütuf gibi sunmak saçmalıktan başka birşey değil. Sözüm sadece bu firmaya değil bütün bu vizyonda ilerleyen şirketlere.
    Snapdragon 865, 12 GB ram, 256gb dahili depolama ile bir zahmet telefona android 11 ve 12`nin garantisini ver.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 hf. Autopilot
    Kimse yapması gerekeni yapmadığında yapması gerekeni yapan değerli oluyor mecburen. :D
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    İnsanların beklediği de bu zaten. Bunu yapan firma piyasada tutunur. Apple da her yıl aynı gün 3 telefon tanıtıp yazılımlarını güncel tutuyor. (Arada çıkan SE modelleri istisna zaten her zaman çıkmıyor.)

    Android tarafının daha kolay yapması lazım çünkü zaten işletim sistemini Google yapıyor üreticilerin tek yaptıkları kendi arayüzüne uyarlamak.

    Android bu kafayla olduğu yerde sayar,
    - Sırf yeni model telefon satmak için adam gibi güncelleme yapmıyorlar,
    - Apple ile aynı fiyata satmaya çalışıyorlar,
    - Telefonlar 2-3 ay sonra değerini kaybediyor,

    Böyle devam ettiği sürece Apple vazgeçilmez kalır.
    Yanıtla +3
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