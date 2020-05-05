IQOO daha Android 11 bile yayınlanmadan Android 12 sözü verdi

Tüketiciler artık yeni bir telefon alırken sadece donanım özelliklerine değil aynı zamanda ne kadar süreyle yazılım güncellemesi alacağına da dikkat ediyor.
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IQOO, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan iQOO 3 akıllı telefonunun Android 11'e yükseltileceğini ve daha sonra Android 12 güncellemesi alacağını resmi olarak açıkladı.
Çinli şirket bununla da yetinmeyip cihazın üç yıl boyunca Android güvenlik güncellemelerini alacağını duyurdu. Yani 2023'e kadar güncellenecek akıllı telefon, alıcılarını oldukça mutlu edecek.
iQOO 3 Özellikleri
iQOO 3, 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 865 platformundan güç alıyor. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulduğunu belirtelim.
55 watt hızlı şarj özellikli 4.440 mAh pilden beslenen amiral gemisi telefon, 60 Hz tazeleme oranı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.44 inç Super AMOLED ekran taşıyor.
https://twitter.com/IqooInd/status/1257318335412199432 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Snapdragon 865, 12 GB ram, 256gb dahili depolama ile bir zahmet telefona android 11 ve 12`nin garantisini ver.
Android tarafının daha kolay yapması lazım çünkü zaten işletim sistemini Google yapıyor üreticilerin tek yaptıkları kendi arayüzüne uyarlamak.
Android bu kafayla olduğu yerde sayar,
- Sırf yeni model telefon satmak için adam gibi güncelleme yapmıyorlar,
- Apple ile aynı fiyata satmaya çalışıyorlar,
- Telefonlar 2-3 ay sonra değerini kaybediyor,
Böyle devam ettiği sürece Apple vazgeçilmez kalır.