iQOO ilk kulak üstü kulaklığını duyurdu

iQOO kulak üstü kulaklık
iQOO yeni kulaklığında 50mm tam mesafe diyafram sürücüler kullanıyor. Berrak ve detaylı seslerin yanında Monster Sound teknolojisi ile oyunlarda sahnelerin sesleri yeniden oluşturularak tecrübe geliştiriliyor.
330 gram olan kulaklığın süngerleri kulağınızı en iyi şekilde kapatıyor. Çıkarılabilir mikrofon ise görüşmeler esnasında arka plan gürültülerini engelliyor. 2 metrelik Type-C kablo ile gelen kulaklık 3.5mm jak isteyenleri mutlu etmeyebilir. Ürün 48$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.