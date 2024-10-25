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    iQOO’nun sıradaki amiral gemisine ilişkin yeni sızıntılar heyecan yaratıyor

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleriyle öne çıkan iQOO, yakın zamanda Neo10 serisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki ama bu telefon hangi özelliklerle gelecek?

    iQOO Neo10 modelinin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    iQOO Neo10 serisinin piyasaya çıkış hazırlıkları hız kazandı ve cihazlar Çin'de 3C sertifikasını aldı. V2425A ve V2426A model numaralarına sahip cihazların sertifikalandırılması, lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor. Önceki model olan iQOO Neo9 serisi, geçen yıl Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülmüş ve ardından Şubat ayında küresel pazara sunulmuştu. Benzer bir lansman takvimi Neo10 serisi için de geçerli olabilir.

    Duyumcu Digital Chat Station’ın (DCS) aktardığına göre, iQOO Neo10 ve Neo10 Pro'nun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve her iki modelin de 6.000 mAh üzerinde batarya kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Neo10 ve Neo10 Pro modellerinin yonga setlerinde ise Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9400 kullanılacağı konuşuluyor. Bu durum, Neo9 serisindeki Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200 yonga setlerinin kullanımına benzer bir tercih olarak dikkat çekiyor.

    Cihazların ayrıca yüksek frekanslı PWM ekran teknolojisiyle göz korumasını güçlendireceği söyleniyor. Neo serisinin performansa odaklı yapısı göz önüne alındığında, yeni yonga setleri sayesinde Neo10 serisinin dikkat çekici iyileştirmeler sunacağı bekleniyor. Dimensity 9400, önceki model olan Dimensity 9300’e göre güç verimliliğinde ve performansta daha etkili bir çözüm olarak tanıtıldı. Ayrıca, Neo10 serisinin iQOO 13 ile tanıtılacak olan ikinci nesil SuperComputing yongasını kullanması olası. Bu yonga, desteklenen oyunlarda 144 fps’ye kadar performans sağlayarak oyun severlere hitap eden güçlü bir seçenek olacak.

    Neo10 serisinin kesin teknik özellikleri henüz açıklanmasa da, Neo9 Pro’nun 6,78 inç LTPO AMOLED ekranı ve geniş buhar odalı soğutma sistemi gibi özelliklerini daha ileri taşımış bir tasarımla karşılaşmamız muhtemel. Yüksek performans, verimlilik ve oyun odaklı çözümler sunan iQOO, Neo10 serisiyle bu geleneğini sürdürecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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