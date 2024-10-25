iQOO’nun sıradaki amiral gemisine ilişkin yeni sızıntılar heyecan yaratıyor

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iQOO Neo10 serisinin piyasaya çıkış hazırlıkları hız kazandı ve cihazlar Çin'de 3C sertifikasını aldı. V2425A ve V2426A model numaralarına sahip cihazların sertifikalandırılması, lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor. Önceki model olan iQOO Neo9 serisi, geçen yıl Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülmüş ve ardından Şubat ayında küresel pazara sunulmuştu. Benzer bir lansman takvimi Neo10 serisi için de geçerli olabilir.

Duyumcu Digital Chat Station’ın (DCS) aktardığına göre, iQOO Neo10 ve Neo10 Pro'nun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve her iki modelin de 6.000 mAh üzerinde batarya kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Neo10 ve Neo10 Pro modellerinin yonga setlerinde ise Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9400 kullanılacağı konuşuluyor. Bu durum, Neo9 serisindeki Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200 yonga setlerinin kullanımına benzer bir tercih olarak dikkat çekiyor.

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Cihazların ayrıca yüksek frekanslı PWM ekran teknolojisiyle göz korumasını güçlendireceği söyleniyor. Neo serisinin performansa odaklı yapısı göz önüne alındığında, yeni yonga setleri sayesinde Neo10 serisinin dikkat çekici iyileştirmeler sunacağı bekleniyor. Dimensity 9400, önceki model olan Dimensity 9300’e göre güç verimliliğinde ve performansta daha etkili bir çözüm olarak tanıtıldı. Ayrıca, Neo10 serisinin iQOO 13 ile tanıtılacak olan ikinci nesil SuperComputing yongasını kullanması olası. Bu yonga, desteklenen oyunlarda 144 fps’ye kadar performans sağlayarak oyun severlere hitap eden güçlü bir seçenek olacak.

Neo10 serisinin kesin teknik özellikleri henüz açıklanmasa da, Neo9 Pro’nun 6,78 inç LTPO AMOLED ekranı ve geniş buhar odalı soğutma sistemi gibi özelliklerini daha ileri taşımış bir tasarımla karşılaşmamız muhtemel. Yüksek performans, verimlilik ve oyun odaklı çözümler sunan iQOO, Neo10 serisiyle bu geleneğini sürdürecek gibi görünüyor.

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