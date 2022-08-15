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Çin'den gelen son sızıntılar, yaklaşan amiral gemisi iQOO Neo 7 ile detayları gün yüzüne çıkarıyor. Yayınlanan son bilgilere göre cihaz dünyanın en iyi akıllı telefon ekranına sahip olacak.

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iQOO Neo 7 ne zaman tanıtılacak?

Şirkete yakın kaynaklara göre, iQOO Neo 7, DC karartma teknolojisine sahip bir E5 AMOLED ekrana sahip olacak. Muhtemelen akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüğe, 120 Hz'e kadar yenileme hızına ve 1500 nit'e kadar parlaklığa sahip 6.78 inç E5 AMOLED ekranla gelecek.

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Öte yandan akıllı telefonun, Sony IMX766V sensörlü 50 megapiksel ana kamera, Dimensity 9000+ çip ve 120 W hızlı şarj destekli 4700 mAh pile sahip olacağı belirtilmiş. Vivo alt markasının iQOO Neo 7'yi Ağustos veya Eylül 2022'de tanıtması bekleniyor. Cihazın fiyatlandırması konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını da belirtelim.

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iQOO Neo 7 piyasadaki en iyi ekrana sahip akıllı telefon olabilir