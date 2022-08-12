iPhone 14 Pro, 13 Pro ve 12 Pro karşılaştırıldı: İşte çentikli ve delikli ekran farkı

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Popüler Çin haber portalı MyDrivers, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro ve iPhone 12 Pro'nun ekranlarını karşılaştıran bir görsel yayınladı. iPhone 14 Pro henüz piyasaya sürülmedi, bu nedenle karşılaştırma, kılıf ve koruyucu cam üreticilerinin çizimlerine ve verilerine dayanıyor.

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iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'dan önemli ölçüde daha küçük bir çentiğe sahip. Ancak yine de ekranın üst kısmının önemli bir bölümünü kaplıyor. iPhone 14 Pro'nun büyük bir çentiği olmayacak ve Face ID modülü küçük hap şeklinde oval bir deliğe yerleştirilecek. Görselde de görebileceğiniz üzere selfie kamerası ise ayrı bir delikte yer alacak.

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iPhone 14, iPhone 14 Max, premium iPhone 14 Pro ve amiral gemisi iPhone 14 Pro Max, Eylül ayında tanıtılacak. Söylentilere göre Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için 128 GB depolama sürümünü kaldırmaya karar verdi. Söz konusu modeller için minimum bellek kapasitesinin 256 GB olması bekleniyor.

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iPhone 14 Pro, 13 Pro ve 12 Pro ekranları karşılaştırıldı