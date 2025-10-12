iQOO Neo 11, gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı

İşte iQOO Neo 11'in o görüntüsü:
Sızan görsele göre iQOO Neo 11, düz kenarlı metal çerçeveye sahip modern bir gövdeyle geliyor. Renk şeması çizgi roman estetiğini yansıtan canlı tonlardan oluşuyor ve bu da modelin özel bir tema sürümü olabileceğini düşündürüyor. Cihazın teknik detaylarına ilişkin söylentiler ise iQOO Neo 11’in 2K çözünürlüklü düz AMOLED ekran taşıyacağını ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacağını öne sürüyor.
Son olarak kamera tarafında ise iQOO Neo 11'in OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ile donatılacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak, cihazın 8 veya 50 megapiksel ultra geniş açılı ikinci lens barındırabileceği konuşuluyor.