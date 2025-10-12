Giriş
    iQOO Neo 11, gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı

    iQOO Neo 11’in gerçek görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 8 Elite işlemci, 2K AMOLED ekran ve 100W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar:

    iQOO Neo 11, gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı
    iQOO, 20 Ekim’de gerçekleştireceği büyük lansman etkinliğinde iQOO 15, iQOO Pad 5e, iQOO Watch GT 2 ve iQOO TWS 5 modellerinin yanı sıra iQOO Neo 11’i de tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde güvenilir bir kaynak, cihazın gerçek hayattan çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

    İşte iQOO Neo 11'in o görüntüsü:

    Sızan görsele göre iQOO Neo 11, düz kenarlı metal çerçeveye sahip modern bir gövdeyle geliyor. Renk şeması çizgi roman estetiğini yansıtan canlı tonlardan oluşuyor ve bu da modelin özel bir tema sürümü olabileceğini düşündürüyor. Cihazın teknik detaylarına ilişkin söylentiler ise iQOO Neo 11’in 2K çözünürlüklü düz AMOLED ekran taşıyacağını ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacağını öne sürüyor. 

    iQOO Neo 11, gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise Neo 11’in kalbinde Snapdragon 8 Elite işlemci yer alıyor. Bu çip, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü mobil platformu olarak öne çıkıyor. Cihazın performansını destekleyen 7.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya, 100W kablolu hızlı şarj teknolojisiyle birleşiyor.

    Son olarak kamera tarafında ise iQOO Neo 11’in OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ile donatılacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak, cihazın 8 veya 50 megapiksel ultra geniş açılı ikinci lens barındırabileceği konuşuluyor. 

