iQOO U5x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo, iQOO markası altında uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıttı. U5x adı altında pazara giriş yapan cihaz, geçen yıl Aralık ayında resmiyet kazanan iQOO U5'in 5G desteğinden yoksun daha ucuz versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
Akıllı telefonda HD+ çözünürlük sunan 6.51 inç LCD ekran mevcut. Söz konusu ekran ön panelin %89'unu kaplıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazda 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz.
İki konfigürasyonda geliyor
iQOO U5x gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 4/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri var. Cihazın arka panelinde 13 + 2 megapiksel sensör içeren çift kamera bulunuyor. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefonun şarj hızı ise 10 watt.
Akıllı telefonun diğer özelliklerini yan tarafa entegre parmak izi tarayıcısı, microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. iQOO U5x'in fiyat etiketi fiyatı 140 dolardan başlıyor.
iQOO U5x Özellikleri:
- Ekran: 6.51 inç LCD, HD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 4/8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşletim sistemi: Android 11 (OriginOS Ocean)
- Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi
- Boyutlar: 163.96 x 75.2 x 8.28 mm
- Ağırlık: 179 gr
iQOO U5x Fiyatları:
- 4 GB RAM + 128 GB depolama - 140 dolar
- 8 GB RAM + 128 GB depolama - 170 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"