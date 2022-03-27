iQOO U5x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Vivo, iQOO markası altında uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıttı. U5x adı altında pazara giriş yapan cihaz, geçen yıl Aralık ayında resmiyet kazanan iQOO U5'in 5G desteğinden yoksun daha ucuz versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo Pad'in basın görselleri yayınlandı 22 sa. önce eklendi

Akıllı telefonda HD+ çözünürlük sunan 6.51 inç LCD ekran mevcut. Söz konusu ekran ön panelin %89'unu kaplıyor. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazda 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz.

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İki konfigürasyonda geliyor

iQOO U5x gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. 4/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri var. Cihazın arka panelinde 13 + 2 megapiksel sensör içeren çift kamera bulunuyor. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefonun şarj hızı ise 10 watt.

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Akıllı telefonun diğer özelliklerini yan tarafa entegre parmak izi tarayıcısı, microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. iQOO U5x'in fiyat etiketi fiyatı 140 dolardan başlıyor.

iQOO U5x Özellikleri:

Ekran: 6.51 inç LCD, HD+

6.51 inç LCD, HD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 4/8 GB

4/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim sistemi: Android 11 (OriginOS Ocean)

Android 11 (OriginOS Ocean) Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

5.000 mAh, 10W şarj Bağlantı: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi Boyutlar: 163.96 x 75.2 x 8.28 mm

163.96 x 75.2 x 8.28 mm Ağırlık: 179 gr

iQOO U5x Fiyatları:

4 GB RAM + 128 GB depolama - 140 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama - 170 dolar

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