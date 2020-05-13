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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

    MediaTek'in 5G destekli yeni işlemcisi ilk kez iQOO Z1 modelinde karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun yüksek kaliteli basın görselleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
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    Vivo, sosyal medya hesabı aracılığıyla yakında tanıtılacak Z1 isimli akıllı telefonun yüksek kaliteli gösellerini yayınladı. Cihaz kısa süre önce çıkış yapan iQOO Neo3'e çok benziyor.

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    Ayrıca Bkz. "MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1"

    Çift renkli degrade gövdeye sahip olan akıllı telefon yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve üç arka kamera ile gelecek. Görüntü sensörleri ve LED flaş dikdörtgen bir modülde yer alacak.

    iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
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    MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon

    iQOO Z1 yeni MediaTek Dimensity 1000 Plus yonga setiyle donatılmış ilk akıllı telefon olacak. 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemci, entegre 5G modem ve sekiz çekirdekli bir mimariye sahip.

    iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
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    Ayrıca cihaz 144 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran ve 44 watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile çıkış yapacak. iQOO Z1, 19 Mayıs Salı günü tanıtılacağı açıklandı. Akıllı telefonun 300-350 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 gün
    Şunun kaynak kodlarını (kernel, vendor) github'a koysunlar direkt çekeyim hemen.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    celik44 (hmt çlk) 2 gün
    Kalite kallavi fiyat cüzi
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