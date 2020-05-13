iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

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Vivo, sosyal medya hesabı aracılığıyla yakında tanıtılacak Z1 isimli akıllı telefonun yüksek kaliteli gösellerini yayınladı. Cihaz kısa süre önce çıkış yapan iQOO Neo3'e çok benziyor.

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Ayrıca Bkz. "MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1"

Çift renkli degrade gövdeye sahip olan akıllı telefon yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve üç arka kamera ile gelecek. Görüntü sensörleri ve LED flaş dikdörtgen bir modülde yer alacak.

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MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon

iQOO Z1 yeni MediaTek Dimensity 1000 Plus yonga setiyle donatılmış ilk akıllı telefon olacak. 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemci, entegre 5G modem ve sekiz çekirdekli bir mimariye sahip.

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Ayrıca cihaz 144 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran ve 44 watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile çıkış yapacak. iQOO Z1, 19 Mayıs Salı günü tanıtılacağı açıklandı. Akıllı telefonun 300-350 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.weibo.com/6960161079/J1IqbFBTO

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