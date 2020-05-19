iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera

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Çinli teknoloji devi Vivo bugün iQOO markası altında yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO Z1 olarak adlandırılan model, iQOO Neo3 ile aynı görünüme sahip.

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Cihaz beklenildiği gibi, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon oldu. 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemci geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

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MediaTek Dimensity 1000+, entegre 5G modem ve sekiz çekirdekli mimariye sahip. Maksimum 2.6 GHz saat hızında çalışan dört Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz'lik dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.

iQOO Z1 Özellikleri

iQOO Z1'in 6/8 GB RAM (LPDDR4X) ve 128/256 GB (UFS 3.1) depolama seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.57 inç IPS ekran yer alıyor.

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Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

iQOO Z1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İQOO Z1'in diğer özelliklerini Wi-Fi 6, NFC, GPS, kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0 arayüzü ile çıkıyor.

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Bugün ön siparişe açılan cihazın satışları 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli olmayan iQOO Z1'in fiyat etiketleri ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama - 310 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama - 351 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 394 dolar

https://shop.vivo.com.cn/product/10002503

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