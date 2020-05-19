iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera

Çinli teknoloji devi Vivo bugün iQOO markası altında yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO Z1 olarak adlandırılan model, iQOO Neo3 ile aynı görünüme sahip.
Ayrıca Bkz. "Honor, 5G ve Wi-Fi 6+ destekli yeni amiral gemisi tabletini tanıttı"
Cihaz beklenildiği gibi, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon oldu. 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemci geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.İlginizi Çekebilir iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
MediaTek Dimensity 1000+, entegre 5G modem ve sekiz çekirdekli mimariye sahip. Maksimum 2.6 GHz saat hızında çalışan dört Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz'lik dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.
iQOO Z1 Özellikleri
iQOO Z1'in 6/8 GB RAM (LPDDR4X) ve 128/256 GB (UFS 3.1) depolama seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.57 inç IPS ekran yer alıyor.
Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.
iQOO Z1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi
İQOO Z1'in diğer özelliklerini Wi-Fi 6, NFC, GPS, kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0 arayüzü ile çıkıyor.
Bugün ön siparişe açılan cihazın satışları 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli olmayan iQOO Z1'in fiyat etiketleri ise şu şekilde:
- 6 GB RAM + 128 GB depolama - 310 dolar
- 8 GB RAM + 128 GB depolama - 351 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama - 394 dolar
https://shop.vivo.com.cn/product/10002503 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: