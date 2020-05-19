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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera

    Vivo bugün 5G desteği, 144 Hz ekran ve 48 megapiksel kameraya sahip yeni telefonunu resmen tanıttı. iQOO Z1, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olarak geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera
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    Çinli teknoloji devi Vivo bugün iQOO markası altında yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO Z1 olarak adlandırılan model, iQOO Neo3 ile aynı görünüme sahip.

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    Cihaz beklenildiği gibi, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon oldu. 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemci geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

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    iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera
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    MediaTek Dimensity 1000+, entegre 5G modem ve sekiz çekirdekli mimariye sahip. Maksimum 2.6 GHz saat hızında çalışan dört Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz'lik dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.

    iQOO Z1 Özellikleri

    iQOO Z1'in 6/8 GB RAM (LPDDR4X) ve 128/256 GB (UFS 3.1) depolama seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.57 inç IPS ekran yer alıyor.

    iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera
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    Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

    iQOO Z1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    İQOO Z1'in diğer özelliklerini Wi-Fi 6, NFC, GPS, kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0 arayüzü ile çıkıyor.

    iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera
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    Bugün ön siparişe açılan cihazın satışları 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli olmayan iQOO Z1'in fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • 6 GB RAM + 128 GB depolama - 310 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 351 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 394 dolar


    https://shop.vivo.com.cn/product/10002503 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratozgulz (Murat Özgül) 8 sa.
    4 adet yüksek güçlü çekirdeği olduğu için güç tüketimi konusunda exynoslar gibi olacağını düşünüyorum, sd 855 performansı verir ama güç yönetimi soru işareti.
    1 Yanıt Yanıtla
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    koyunsayar 7 sa. muratozgulz
    Standart arm çekirdekleri 7nm ile yapılmış bence çok daha az harcar
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    neronidas (Veysel EJDER) 8 sa.
    bu telefona ips ekran olmamış
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    SPeaky 8 sa.
    Muazzam özellikler amiral gemisi tasarımı ve 310 dolar başlangıç.. Hadi 8 gb alsak 350 dolar. Fiyatı da muazzam iyi olmuş. Dimensity 1000+ işlemcisi SD855+ ile 865 arasında yer alıyor performans olarak ortalama. 855++ gibi :D Keşke böyle cihazlar böyle fiyat oranları ile bizim ülkemizde sarılabilse. Tabi satılma olayı bi ihtimal gerçekleşse bile fiyat oranı kısmı anında çöküyor en uygun fiyatlı amiral gemisi katilleri bile uçuyor fiyat olarak bizim ülkede.
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