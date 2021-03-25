iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu

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Vivo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren iQOO bugün Çin'de yeni bir akıllı telefon tanıttı. iQOO Z3 olarak adlandırılan model uygun fiyatlı oyuncu telefonu olarak konumlandırılıyor.

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Akıllı telefon FullHD+ (2408x1080 piksel) çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.58 inç LCD ekrana sahip. Gücünü 5G destekli Snapdragon 768G yonga setinden alan cihaz 6/8 GB ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

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Güçlü soğutma sistemi

iQOO Z3'te termal jel ve bakır borulardan oluşan güçlü bir soğutma sistemi mevcut. Çinli şirketin akıllı telefonda 8 GB RAM'i 11 GB'a çıkarmanıza olanak sağlayan sanal bellek genişletme teknolojisi sunduğunu da belirtelim.

Cihazın ön panelinde 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. Arka panelde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi var.

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Üç farklı konfigürasyon

İQOO Z3 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 55W hızlı şarj destekli 4.400 mAh'lik bataryasından alıyor. Diğer özelliklerini USB Type-C bağlantı noktası, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteği olarak sıralayabiliriz.

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Akıllı telefon Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor. İQOO Z3'ün satışları 1 Nisan'da başlayacak. Üç renk seçeneği olan cihaz aşağıda listelenen fiyatlarla satın alınabilecek:

6 GB RAM + 128 GB depolama - 260 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama - 275 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 305 dolar

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