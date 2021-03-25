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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu

    iQOO markası bugün uygun fiyatlı oyuncu telefonu olarak konumlandırılan yeni bir model duyurdu. iQOO Z3, Snapdragon 768G yonga seti ve güçlü bir soğutma sistemiyle geliyor.
    25 Mart 2021, 21:30 (2 sa.)
    382
    14
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    3

    iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu
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    Vivo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren iQOO bugün Çin'de yeni bir akıllı telefon tanıttı. iQOO Z3 olarak adlandırılan model uygun fiyatlı oyuncu telefonu olarak konumlandırılıyor.

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    Akıllı telefon FullHD+ (2408x1080 piksel) çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.58 inç LCD ekrana sahip. Gücünü 5G destekli Snapdragon 768G yonga setinden alan cihaz 6/8 GB ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

    iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu
    Tam Boyutta Gör

    Güçlü soğutma sistemi

    iQOO Z3'te termal jel ve bakır borulardan oluşan güçlü bir soğutma sistemi mevcut. Çinli şirketin akıllı telefonda 8 GB RAM'i 11 GB'a çıkarmanıza olanak sağlayan sanal bellek genişletme teknolojisi sunduğunu da belirtelim.

    Cihazın ön panelinde 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. Arka panelde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi var.

    iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu
    Tam Boyutta Gör

    Üç farklı konfigürasyon

    İQOO Z3 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 55W hızlı şarj destekli 4.400 mAh'lik bataryasından alıyor. Diğer özelliklerini USB Type-C bağlantı noktası, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteği olarak sıralayabiliriz.

    iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu
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    Akıllı telefon Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor. İQOO Z3'ün satışları 1 Nisan'da başlayacak. Üç renk seçeneği olan cihaz aşağıda listelenen fiyatlarla satın alınabilecek:

    • 6 GB RAM + 128 GB depolama - 260 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 275 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 305 dolar


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