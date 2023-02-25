Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 2023, Haziran ayında piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör Her geçen gün popülerleşen katlanabilir akıllı telefonlar, bu yıl birçok kişinin vazgeçilmezi oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise katlanabilir akıllı telefon sektörüne oldukça iddialı bir giriş yapması beklenen Motorola Razr 2023, çok yakında piyasaya sürülecek.

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Yakın bir zamanda render görüntüleri ortaya çıkan şirketin yeni dikey katlanabilir telefonu Motorola Razr 2023'ün devasa dış ekranıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’in yeni rakibi olması bekleniyor.

İşte Motorola Razr 2023 hakkında bilinenler:

Henüz kapak ekranını boyutu sızdırılmasada neredeyse cihaz kapağının yarısını kaplayan ekranıyla Motorola Razr 2023, 1 Haziran'da piyasaya sürülecek. Arka tarafında, iki kamera ve bir adet LED flaştan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihazın kamera özellikleri ise henüz bilinmiyor.

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