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    Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 2023, Haziran ayında piyasaya sürülecek

    Akıllı telefon sektörüne iddialı bir giriş yapması beklenen Motorla Razr 2023, 1 Haziran'da piyasaya sürülecek. İşte kapak ekranının boyutuyla rakiplerini geride bırakan cihazın detayları:
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    Motorola Razr 2023, Haziran ayında piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Her geçen gün popülerleşen katlanabilir akıllı telefonlar, bu yıl birçok kişinin vazgeçilmezi oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise katlanabilir akıllı telefon sektörüne oldukça iddialı bir giriş yapması beklenen Motorola Razr 2023, çok yakında piyasaya sürülecek.

    Yakın bir zamanda render görüntüleri ortaya çıkan şirketin yeni dikey katlanabilir telefonu Motorola Razr 2023'ün devasa dış ekranıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’in yeni rakibi olması bekleniyor.

    İşte Motorola Razr 2023 hakkında bilinenler:

    Henüz kapak ekranını boyutu sızdırılmasada neredeyse cihaz kapağının yarısını kaplayan ekranıyla Motorola Razr 20231 Haziran'da piyasaya sürülecek. Arka tarafında, iki kamera ve bir adet LED flaştan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihazın kamera özellikleri ise henüz bilinmiyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    S
    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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