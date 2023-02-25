Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu Razr 2023, Haziran ayında piyasaya sürülecek

Yakın bir zamanda render görüntüleri ortaya çıkan şirketin yeni dikey katlanabilir telefonu Motorola Razr 2023'ün devasa dış ekranıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’in yeni rakibi olması bekleniyor.
İşte Motorola Razr 2023 hakkında bilinenler:
Henüz kapak ekranını boyutu sızdırılmasada neredeyse cihaz kapağının yarısını kaplayan ekranıyla Motorola Razr 2023, 1 Haziran'da piyasaya sürülecek. Arka tarafında, iki kamera ve bir adet LED flaştan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihazın kamera özellikleri ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.