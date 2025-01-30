Eurofighter Typhoon ve F-16 tedarikinde son durum: Fiyat teklifi bekleniyor

- Eurofighter Typhoon için fiyat teklifi bekleniyor
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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Eurofighter Typhoon için fiyat teklifi bekleniyor
F-16 ve Eurofighter Typhoon tedariki özelinde hangi durumda olunduğuna dair yöneltilen sorular üzerine Bakanlık kaynakları, her zaman olduğu gibi önceliğin yerli ve milli silah sistemlerinde olduğunu, KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 platformların hazır hale gelinceye kadar Kuvvet’in ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.
Bakanlık kaynakları, “Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmasıyla, ilk kez AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radarı bulunan savaş uçakları Türkiye’nin savunma gücünde yer alacak. F-16 Block 70, Northrop Grumman'ın gelişmiş SABR APG-83 AESA atış kontrol radarı, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve tüm hava koşullarında hedefleme hassasiyeti sağlayan 5. Nesil avcı radarı özellikleri ile yeni bir seviyeye geliyor. F-16 Block 70’te bulunan radarın F-35'in radarıyla yazılım açısından %95, donanım açısından ise %70 gibi dikkate değer bir oranda ortak olduğunu da belirtelim.
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P