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İran, Telegram'ın ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, "Telegram 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor." açıklamalarında bulundu. Detaylar haberimizde.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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İran, Telegram'ın ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor
200 milyon aylık aktif kullanıcısı ile son zamanların en çok rağbet gören anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, pek çok devlet tarafından farklı gerekçelerle tehdit olarak görülüyor. Bu ülkelerin başında ise online sansür konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri olan İran geliyor.
İran'ın Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası nisan ayında Telegram da dahil olmak üzere pek çok sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması ülke genelinde yasaklanmıştı.
Buna rağmen VPN kullanan İranlı kullanıcılar uygulamaya hala erişim sağlayabiliyorlar ve %55'lik bir oran ile Telegram ülke genelinde en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması.
Gulam Rıza Celali, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ülkede en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu söyledi ve yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı geliştirilen yerli uygulamaların etkilerini değerlendirdi.
Sivil Savunma Teşkilatının çeşitli alanlarda ülkeye karşı geliştirilen tehditleri izlediğini ve bunlardan birinin de sosyal ağlar olduğunu belirten Celali, bu alanda iş bölümü konusunda zaaflar olduğunu ifade etti. Yerli mesajlaşma uygulamalarının desteklenmesi gerektiğini dile getiren Celali, ülkede en çok kullanılan yabancı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın çeşitli durumlarda ülke güvenliğini tehlikeye atma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.

"Telegram 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor" 

İran'da Aralık 2017'de patlak veren rejim karşıtı gösterilere işaret eden Celali, "Kaos eksenli faaliyetler, muhatabın zihnini yönlendiren sosyal ağlara dayanıyordu." dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Celali, yabancı mesajlaşma uygulamalarının ülkedeki faaliyetlerinin başta siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere çeşitli alanlarda tehdit oluşturduğunu belirterek, "Telegram 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor." ifadesini kullandı.
Telegram'ın kullanıcılarına kripto para birimi üzerinden alışveriş imkanı sunması da İranlı yetkililer tarafından ülke ekonomisine tehdit olarak değerlendiriliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-telegrami-ulusal-guvenlige-tehdit-olarak-goruyor/1353610 Yorum Yaz
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Jeopol 4 ay en beğenilen
halkla birlikte degil de halka ragmen devlet yonetirsen boyle tir tir titrersin.
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Tugrul_512bit 4 ay
Yahu iran'da yerli ve milli yok mu? Ondan yapsınlar bitane.
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Hendrik Johannes Cruijff 4 ay HakanG22
wharsapp mı güvenli
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DH Misafiri 4 ay
Bunların hiç biri güvenli değil. NSA 'in yönlendirmesi ile yazılan programlar. İnternette iseniz güvenli hiç bir şey yok demektir. Hiç bir şekilde kendinizi koruyamazsınız. Microsoft 'un Amerikalı avukatı bana gönderdiği e posta da " Biz Amerikan hükümetinin istediği şekilde çalışırız " demiştir. Anladınız mı neden Microsoft w10 yazılımını bedava dağıttı? Bundan daha iyi bir itiraf olabilir mi? İnternette bütün yollar NSA a çıkar!!!
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ThePscho 4 ay
Telegram'da İranlılar var, ikide bir adamlara yasak getiriyorlar.
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Vega 4 ay
Şu an en güvenli iki mesajlajma uygulaması “Signal” ile “Wickr Me” isimli uygulamalar.
Bu tip şifreli mesajlaşma uygulamalarını inceleyen bir internet sitesinde okudum.
(Yukarıda sığırın biri de Whatsapp’a güvenli yazmış.Sen kullanmaya devam et onu.
)
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Swonz 4 ay
Eee herkes bizim gibi yerli ve milli üretemiyor napsın kullancak mecbur
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Umutcan 4 ay
Whatsapp tarzı mesajlaşma uygulamaların veri madenciliği veya benzer birşey yapıyor olduğu belli. Whatsappta bir tane bile reklam yok.
Bu uygulamaların geliştirilme, server barındırma vb. maliyetleri var bunlar toplumun hayrına mı yapılıp ayakta tutuluyor?
En iyi ve masum ihtimal yazışma verilerimiz analiz edilip online reklam şirketlerine satılıyor. NSA'in görmesini
istemediğiniz yazışmaları bunlar üzerinden yapmayacaksınız, bu kadar basit. Devlet kurumları bu tarz kapalı kutu uygulamaları kullanmamalı.
Standart halkın günlük yazışmaları için ise çok da önemli değil, en fazla konuşmanıza göre reklam çıkar internette.
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Tugrul_512bit 4 ay Umutcan
Ürün biziz, reklam biziz, müşteri ise devletler ve teröristler.
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Galatas4ray 4 ay Umutcan
Senin kişisel verilerin en büyük reklam zaten.Sana reklam göstermesine gerek yokki.
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emre1393 4 ay
bizim malum kişi duymasın, telegram kullananları terörist ilan ediverir katıldığı ilk kürsü konuşmasında. tek parti döneminde chp nin kullandığını falan iddia edebilir bile.
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deveyehendekatlatanadam 4 ay
İran'da İyi Cıvıttı
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Jeopol 4 ay en beğenilen
halkla birlikte degil de halka ragmen devlet yonetirsen boyle tir tir titrersin.
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Tugrul_512bit 4 ay
Yahu iran'da yerli ve milli yok mu? Ondan yapsınlar bitane.
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deoks 4 ay
Uyguladıkları baskı ve sansür ortamını bozuyor tabi. Çin, Rusya, İran üçlüsünün sevdalıları ne kılıf uyduracaklar buna acaba?
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uygulama haber, telegram ve
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