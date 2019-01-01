İran, Telegram'ın ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor

200 milyon aylık aktif kullanıcısı ile son zamanların en çok rağbet gören anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, pek çok devlet tarafından farklı gerekçelerle tehdit olarak görülüyor. Bu ülkelerin başında ise online sansür konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri olan İran geliyor.

İran'ın Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası nisan ayında Telegram da dahil olmak üzere pek çok sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması ülke genelinde yasaklanmıştı.

Buna rağmen VPN kullanan İranlı kullanıcılar uygulamaya hala erişim sağlayabiliyorlar ve %55'lik bir oran ile Telegram ülke genelinde en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması.

Gulam Rıza Celali, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ülkede en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu söyledi ve yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı geliştirilen yerli uygulamaların etkilerini değerlendirdi.

Sivil Savunma Teşkilatının çeşitli alanlarda ülkeye karşı geliştirilen tehditleri izlediğini ve bunlardan birinin de sosyal ağlar olduğunu belirten Celali, bu alanda iş bölümü konusunda zaaflar olduğunu ifade etti. Yerli mesajlaşma uygulamalarının desteklenmesi gerektiğini dile getiren Celali, ülkede en çok kullanılan yabancı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın çeşitli durumlarda ülke güvenliğini tehlikeye atma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.

"Telegram 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor"

İran'da Aralık 2017'de patlak veren rejim karşıtı gösterilere işaret eden Celali, "Kaos eksenli faaliyetler, muhatabın zihnini yönlendiren sosyal ağlara dayanıyordu." dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Celali, yabancı mesajlaşma uygulamalarının ülkedeki faaliyetlerinin başta siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere çeşitli alanlarda tehdit oluşturduğunu belirterek, "Telegram 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-telegrami-ulusal-guvenlige-tehdit-olarak-goruyor/1353610

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'ın kullanıcılarına kripto para birimi üzerinden alışveriş imkanı sunması da İranlı yetkililer tarafından ülke ekonomisine tehdit olarak değerlendiriliyor.