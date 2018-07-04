İran, Instagram'ın yasaklanacağını duyurdu

Teknoloji Editörü
Ülkelerin çeşitli gerekçeler göstererek sosyal medya erişimine engel koyması, kullanıcılar açısından oldukça can sıkıcı bir durum. Yasağı aşmanın çeşitli yolları olsa da, istenilen site ya da platforma erişimin zor bir hale getirilmesi kullanıcıları bezdirebiliyor. Bu yasaklarla ilgili son haber İran'dan geldi ve ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağı açıklandı.
Ülkede, Facebook, Twitter ve Telegram'da yasak
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, düzenlediği basın toplantısı ile, ülkede en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın yasaklanacağını açıkladı. Yasağın ne zaman yürürlüğe konacağı açıklanmazken, gerekçe olarak ise ülkedeki bazı sanatçıların, yardıma muhtaç insanlar için topladıkları yardımları suistimal etmeleri gösteriliyor.
Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının da yasaklı olduğu İran'da listeye böylece Instagram da eklenmiş oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında, ülkedeki rejim karşıtı protestolar sonucunda anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a da yasak getirilmişti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-ulkede-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-agini-yasakliyor/1194302 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İranlı arkadaşım "Uyduya tonla para veriyoruz ama engeli güzelce geçiyor" demişti.
iyi o zaman şarkı söylemek te yasaklansı, nede olsa şarkı söyleyerekünlü oluyor insanlar. iranın bahanesi de tam bize göre, kaşının üstünde gözün var demek olmuş. 3-5 kişi milleti dolandırdı diye erişimi engelle, e tabi karşı çıkacak kimse yok, yakında türkiyede de yasaklanırsa şaşırmam. ve malesef görüyoruz ki gözü kapalı destek verecekler de var.
İnstagramın amacını biri bana anlatsın ya. Kullanan ne diye kullanır. Starbucksa oturup 2 saat foto çekmeye çalışmak için mi var bu platform.
Saçma sapan gereksiz bir platform.
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