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İran, Instagram'ın yasaklanacağını duyurdu

Dünya genelindeki sosyal medya yasaklarına bir yenisi daha ekleniyor. İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ülkelerin çeşitli gerekçeler göstererek sosyal medya erişimine engel koyması, kullanıcılar açısından oldukça can sıkıcı bir durum. Yasağı aşmanın çeşitli yolları olsa da, istenilen site ya da platforma erişimin zor bir hale getirilmesi kullanıcıları bezdirebiliyor. Bu yasaklarla ilgili son haber İran'dan geldi ve ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağı açıklandı.

Ülkede, Facebook, Twitter ve Telegram'da yasak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, düzenlediği basın toplantısı ile, ülkede en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın yasaklanacağını açıkladı. Yasağın ne zaman yürürlüğe konacağı açıklanmazken, gerekçe olarak ise ülkedeki bazı sanatçıların, yardıma muhtaç insanlar için topladıkları yardımları suistimal etmeleri gösteriliyor.
Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının da yasaklı olduğu İran'da listeye böylece Instagram da eklenmiş oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında, ülkedeki rejim karşıtı protestolar sonucunda anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a da yasak getirilmişti.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-ulkede-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-agini-yasakliyor/1194302 Yorum Yaz
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zaomss 10 ay en beğenilen
Ülkede en çok kullanılan sosyal platform demiş zaten adam gibi sosyal platformların hepsi yasaklı başka neyi kullansınlar
1 Yanıt Yanıtla +17
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hareketliperde 10 ay
bizde de kapanırsa fena olmaz aslında. insanlar gerçek olmayan bir dünya kuruyor orada. sonra gerçek dünya ile yüzleşince mutsuz oluyorlar
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classf2re 10 ay
Biz de yasaklasak iyi olurdu.
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astegon 2 ay
İran'da insanlar yerel interneti tamamen normal ihtiyaçlar için, uydu ve vpn hizmetlerini sosyal medya ve yasaklı siteler için kullanıyorlar.
İranlı arkadaşım "Uyduya tonla para veriyoruz ama engeli güzelce geçiyor" demişti.
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Guest-CF3D9488C 10 ay
Yasaklamayla birşeylerin önüne tamamen geçemezsin.
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Witcher3 10 ay
Tebrikler iran acilen bizim ülkemizdede instagram facebook vs hepsi yasaklanmalı. Bu platformlarda hükümetimiz aleyhinde sürekli yalan haber ve algı operasyonu yapılıyor gençlerde bunlara inanıyor acilen bütün sosyal medyaya erişimi engellemeli yöneticilerimiz..
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aycibin 10 ay
yasaklasınlar böylece çok medeni ve huzurlu bir ülke olurlar.yakın zamanda bizim arap seviciler de yapacak,hiç şaşırmam.
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Moving On 10 ay
Instagram dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri, yasaklanması mantıksız ne olursa olsun.
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FerdosParadise 10 ay
Gelenekçi Mola zihniyeti bu yasakları getiriyor !!! Eğer gelenekçi Cubbeli Ahmet gibi tipler Hükümeti ele geçirseler onlar da yasaklarlar facebook ve diğer uygulamaları!!! o yüzden yaşasın Moder İslam ekolunu savunan Modern Müslüman olan Sayın Adnan Oktar Hocamız.
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Erwin-Rommel 10 ay
Dünyanın en gereksiz ve insana en çok zarar veren uygulaması. İş artık tamamen sidik yarıştırma mevzusuna döndü. Maddi manevi olarak topluma zarar verdiğini düşünüyorum. Bizim ülkede de yasaklansa desteklerim.
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Erwin-Rommel 10 ay
Dünyanın en gereksiz ve insana en çok zarar veren uygulaması. İş artık tamamen sidik yarıştırma mevzusuna döndü. Maddi manevi olarak topluma zarar verdiğini düşünüyorum. Bizim ülkede de yasaklansa desteklerim.
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SPaCeLoRD 10 ay
bizde de yasaklansın diyenler neyin kafasında merak ediyorum. tamam benim de uyuz olduğum kişiler var ama, sen de video çek sen de absürt şeyler yapma cesaretine sahip ol sen de ünlü ol.
iyi o zaman şarkı söylemek te yasaklansı, nede olsa şarkı söyleyerekünlü oluyor insanlar. iranın bahanesi de tam bize göre, kaşının üstünde gözün var demek olmuş. 3-5 kişi milleti dolandırdı diye erişimi engelle, e tabi karşı çıkacak kimse yok, yakında türkiyede de yasaklanırsa şaşırmam. ve malesef görüyoruz ki gözü kapalı destek verecekler de var.
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J.McNulty 10 ay SPaCeLoRD
Ünlü mü ol? Ya siz bunları ünlü değerli mü görüyorsunuz Cemal ceber mi ne haltsa böyle insanların artması sizce iyi birşey mi.
İnstagramın amacını biri bana anlatsın ya. Kullanan ne diye kullanır. Starbucksa oturup 2 saat foto çekmeye çalışmak için mi var bu platform.
Saçma sapan gereksiz bir platform.
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Krone 10 ay
Bu ülkede Instagram uğruna yaşayan insanlar var. Instagram ile ünlü olup milyonlar kazanan gereksizler var. Keşke bizde de yasaklansa. Vakit kaybından başka birşey değil.
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instagram, yasak ve
5 etiket daha iran erişim engeli Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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