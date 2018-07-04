İran, Instagram'ın yasaklanacağını duyurdu

Ülkelerin çeşitli gerekçeler göstererek sosyal medya erişimine engel koyması, kullanıcılar açısından oldukça can sıkıcı bir durum. Yasağı aşmanın çeşitli yolları olsa da, istenilen site ya da platforma erişimin zor bir hale getirilmesi kullanıcıları bezdirebiliyor. Bu yasaklarla ilgili son haber İran'dan geldi ve ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağı açıklandı.

Ülkede, Facebook, Twitter ve Telegram'da yasak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, düzenlediği basın toplantısı ile, ülkede en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın yasaklanacağını açıkladı. Yasağın ne zaman yürürlüğe konacağı açıklanmazken, gerekçe olarak ise ülkedeki bazı sanatçıların, yardıma muhtaç insanlar için topladıkları yardımları suistimal etmeleri gösteriliyor.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının da yasaklı olduğu İran'da listeye böylece Instagram da eklenmiş oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında, ülkedeki rejim karşıtı protestolar sonucunda anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a da yasak getirilmişti.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-ulkede-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-agini-yasakliyor/1194302