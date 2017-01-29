İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı

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2015 Yılının Aralık ayında 190’ın üzerinden ülkenin katılımıyla gerçekleşen Paris İklim Zirvesi’nin ardından geçtiğimiz yıl ilk kapsamlı iklim anlaşması olan Paris Anlaşması’yla ülkeler atmosfere salınan karbon miktarını azaltmayı taahhüt etmişti. Bu anlaşma doğrultusunda Avrupa ülkelerinde dizel ve benzinli araçlara yönelik kısıtlamalar görülürken anlaşmayı sonradan onaylayan Çin’den de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ciddi hamleler gelmişti.

İrlanda ise bütün bunları ötesinde çok daha sıkı bir adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde parlamento tarafından onaylanan yasa ile ülkede fosil kaynaklara yapılan yatırımlar yasaklanacak. Böylelikle ülkedeki en büyük yatırım fonu olan İrlanda Stratejik Yatırım Fonu(ISIF)’nun 8.5 milyar dolara kadar destek sağladığı; kömür, gaz ve petrolün çıkarılmasına yönelik destek kesilecek.

İklim değişikliği az gelişmiş ülkelere zarar veriyor

Yasayı onaylayan milletvekillerinden Thomas Pringle, yasanın iklim değişikliği gerçeğini inkar edenlere ve fosil yakıta ilişkin lobicilik faaliyeti yapanlara bir cevap niteliğinde olduğunu belirtirken iklim değişikliği yüzünden az gelişmiş ülkelerde yaşanan kıtlık, kitlesel göç ve iç karışıklıkların kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.





Yasa hükümet mali komitesi tarafından incelenip onayladığı takdirde yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber ISIF fosil kaynaklara yönelik desteği kesmekle beraber kendisine ait olan fosil yakıt endüstrilerini de 5 yıl içinde satmak zorunda kalacak.

https://www.rt.com/news/375353-ireland-divests-fossil-fuel/