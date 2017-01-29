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İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı

İrlanda parlamentosu fosil kaynaklara yönelik bugüne kadar yapılmış en ciddi hamleyi yaptı. Yeni düzenlemeyle ülkede fosil yakıtlara yönelik yatırımlara izin verilmeyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı
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2015 Yılının Aralık ayında 190’ın üzerinden ülkenin katılımıyla gerçekleşen Paris İklim Zirvesi’nin ardından geçtiğimiz yıl ilk kapsamlı iklim anlaşması olan Paris Anlaşması’yla ülkeler atmosfere salınan karbon miktarını azaltmayı taahhüt etmişti. Bu anlaşma doğrultusunda Avrupa ülkelerinde dizel ve benzinli araçlara yönelik kısıtlamalar görülürken anlaşmayı sonradan onaylayan Çin’den de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ciddi hamleler gelmişti.

İrlanda ise bütün bunları ötesinde çok daha sıkı bir adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde parlamento tarafından onaylanan yasa ile ülkede fosil kaynaklara yapılan yatırımlar yasaklanacak. Böylelikle ülkedeki en büyük yatırım fonu olan İrlanda Stratejik Yatırım Fonu(ISIF)’nun 8.5 milyar dolara kadar destek sağladığı; kömür, gaz ve petrolün çıkarılmasına yönelik destek kesilecek.

İklim değişikliği az gelişmiş ülkelere zarar veriyor 

Yasayı onaylayan milletvekillerinden Thomas Pringle, yasanın iklim değişikliği gerçeğini inkar edenlere ve fosil yakıta ilişkin lobicilik faaliyeti yapanlara bir cevap niteliğinde olduğunu belirtirken iklim değişikliği yüzünden az gelişmiş ülkelerde yaşanan kıtlık, kitlesel göç ve iç karışıklıkların kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.


Yasa hükümet mali komitesi tarafından incelenip onayladığı takdirde yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber ISIF fosil kaynaklara yönelik desteği kesmekle beraber kendisine ait olan fosil yakıt endüstrilerini de 5 yıl içinde satmak zorunda kalacak.


https://www.rt.com/news/375353-ireland-divests-fossil-fuel/ Yorum Yaz
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oray 2 yıl en beğenilen
Kesinleşmiş bir karar yok ortada, oylama süreci devam eden bir durum var sadece. Kesinleşmiş gibi haber yapmışsınız yanlış bilgilendirme olmuş.
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gxhero 2 yıl
İrlanda güzel memleket göçmen alıyorsa göçek ya la bakarsın insan olduğumuzu tekrar hatırlarız dövüzde rabia olmamışken 2 3 ay çalışarak yol parasını bulma ihtimalimiz de olabilir yeni herşey güzel olabilir (mi?)
Nükleer 3. dünya savaşını destekleyen ve isteyen biri olarak söylüyorum o lobiciler para kaybetmektense dünyayı yok ederler hemde ilk irlandanın a....koyarlar nispet olsun diye demedi demeyin...
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Barış Manço 2 yıl
Eğer onaylanırsa bu yasa güzel bir gelişme ama sanmıyorum. Arada her zaman birileri olur.
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sdc55 2 yıl
demekki alternatif kaynakları var
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nokta_28 2 yıl
Klasik bir cümle olacak amma.. Bizler ne ile uğraşıyoruz bunlar ne ile uğraşıyor...
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oray 2 yıl en beğenilen
Kesinleşmiş bir karar yok ortada, oylama süreci devam eden bir durum var sadece. Kesinleşmiş gibi haber yapmışsınız yanlış bilgilendirme olmuş.
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L.o.T.u.S 2 yıl
gelsin elektrikli araçlar . elveda motor egzos sesi
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Mihrali Bey 2 yıl
Bu adamlar önce bir alkolü terketsinler. Malum ciğerin karası akından daha değerli. :D
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m.t.y. 2 yıl
süper..!
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kadirirdem 2 yıl
sanırım ilk bu kararı alan ülke helal olsun.
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caneycaney 2 yıl
mantıklı hareket
gelecek dalga,güneş ve rüzgarda
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