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    İş çığırından çıktı: 24 GB RAM’li bir akıllı telefon daha geliyor

    Akıllı telefonlardaki donanım çılgınlığı giderek büyüyor. Bir süre önce OnePlus’ın ve şimdi de Realme’nin 24 GB RAM’e sahip bir akıllı telefonu piyasaya süreceği belirtiliyor.
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    realme 24 gb ram Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce OnePlus'ın yakında 24GB RAM'e sahip dünyanın ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğinden bahsetmiştik. Görünüşe göre OnePlus bu rekor bellek miktarıyla piyasada tek başına kalmayacak. Zira belirtilenlere göre Realme de kendi 24 GB RAM’li telefonu üzerinde çalışıyor.

    24 GB RAM’li bir telefon daha

    Açıkçası hem OnePlus hem de Realme kardeş markalar oldukları için esasında bu durum pek de şaşırtıcı değil. Ek olarak bahsedilen 24 GB RAM, sanal olarak elde edilen bir miktar olmayacak. Yani 24 GB RAM gerçekten de fiziksel olarak telefonlarda bulunacak. OPlus grubu (Oppo, OnePlus ve Realme) son zamanlarda zaten hem bellek hem de depolama tarafında yeni modellerinde kesenin ağzını açmıştı. Sızıntı kaynağına göre yaklaşmakta olan amiral gemileri temel varyantlarında 16 GB, üst varyantlarında ise 24 GB RAM bulunduracak.

    Elbette fazla RAM’in kimseye bir zararı yok. Benzer fiyata daha fazla bellek her zaman iyidir. Artan RAM miktarı ile Realme’nin üst seviye telefonlarındaki ColorOS’un daha stabil çalışması ve arka planda daha fazla uygulama barındırabilmesi de mümkün olacak. Şimdilik Realme özelinde hangi modelde 24 GB RAM’in bulunacağı belli değil ancak bu bellek miktarının aynı zamanda 1 TB depolama alanıyla da destekleneceği söyleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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