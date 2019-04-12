Işın izleme teknolojisi RTX olmayan ekran kartlarına da geldi

Oyun dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından birisi ışın izleme teknolojisi. Microsoft ve Nvidia başta olmak üzere önemli firmaların destek verdiği ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışığın nesnelere yansımasını en gerçekçi şekilde canlandırıyor. Böylece çok etkileyici sahneler ortaya çıkıyor.

Güncelleme geldi

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi hali hazırda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında yer alıyordu zira özel RT çekirdekleri bu iş için geliştirilmişti. Dün yayınlanan Nvidia GeForce 425.31 WHQL sürücüsü ile RTX olmayan ekran kartları da bu teknolojiye kavuştu.

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Elbette RT çekirdekleri olan GeForce RTX ekran kartları kadar gelişmiş ışın izleme teknolojisinden bahsetmiyoruz. Zira bu ağır yükü ancak RT çekirdekleri kaldırabiliyordu. Microsoft’un DRX adlı ara yüzü daha çok yazılım tabanlı temel bir çözüm sunuyor. Oyunlara da entegre edilecek DRX ara yüzü böylece temel anlamda ışın izleme tecrübesi yaşatacak.

GeForce GTX 1060 6GB ekran kartından itibaren Nvidia Titan V ekran kartına kadar tüm Pascal tabanlı modeller buna dahil. Ayrıca GTX 1660 ve 1660 Ti modelleri de güncellemeyi alacak. Muhtemelen GTX 1650 ekran kartında da bunu göreceğiz. Yine bu modellerin mobil ve Max-Q sürümleri de güncellemeye dahil.

Özellikle AMD ekran kartlarına karşı Pascal ve Turing kartları önemli bir avantaj kazanmış oluyor. Diğer taraftan yapay zekâ ile ekran kartını optimize eden DLSS teknolojisi Tensor çekirdekleri gerektirdiği için güncellemede yer almıyor.