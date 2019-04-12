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Işın izleme teknolojisi RTX olmayan ekran kartlarına da geldi

Işın izleme teknolojisini merak ediyorsanız artık RTX olmayan Nvidia ekran kartlarına da bu imkân sunulmuş durumda. Nvidia GeForce 425.31 WHQL sürücüsü indirmeye hazır.
1 ay
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36
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından birisi ışın izleme teknolojisi. Microsoft ve Nvidia başta olmak üzere önemli firmaların destek verdiği ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışığın nesnelere yansımasını en gerçekçi şekilde canlandırıyor. Böylece çok etkileyici sahneler ortaya çıkıyor.

Güncelleme geldi

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi hali hazırda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında yer alıyordu zira özel RT çekirdekleri bu iş için geliştirilmişti. Dün yayınlanan Nvidia GeForce 425.31 WHQL sürücüsü ile RTX olmayan ekran kartları da bu teknolojiye kavuştu.

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Elbette RT çekirdekleri olan GeForce RTX ekran kartları kadar gelişmiş ışın izleme teknolojisinden bahsetmiyoruz. Zira bu ağır yükü ancak RT çekirdekleri kaldırabiliyordu. Microsoft’un DRX adlı ara yüzü daha çok yazılım tabanlı temel bir çözüm sunuyor. Oyunlara da entegre edilecek DRX ara yüzü böylece temel anlamda ışın izleme tecrübesi yaşatacak.

GeForce GTX 1060 6GB ekran kartından itibaren Nvidia Titan V ekran kartına kadar tüm Pascal tabanlı modeller buna dahil. Ayrıca GTX 1660 ve 1660 Ti modelleri de güncellemeyi alacak. Muhtemelen GTX 1650 ekran kartında da bunu göreceğiz. Yine bu modellerin mobil ve Max-Q sürümleri de güncellemeye dahil.

 Özellikle AMD ekran kartlarına karşı Pascal ve Turing kartları önemli bir avantaj kazanmış oluyor. Diğer taraftan yapay zekâ ile ekran kartını optimize eden DLSS teknolojisi Tensor çekirdekleri gerektirdiği için güncellemede yer almıyor.


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FRAPS_TR 1 ay en beğenilen
İlk önce gsnc donanım gerektiriyor dediler. Amd bedavaya çıkartınca bunlarda yazılıma eklediler.
Şimdide rtx olayının kolpa olduğu ortaya çıkınca eski 1000 serisinede getirdiler.
Emin olun dlss olayıda kolpa dır.
Geçen ayda microsoft windows 7 nin dx12 çalıştırabildiğini duyurdu. Yani oda kolpaymış. Bunlar yeni malını satmak için eskisini kötülüyorlar.kapitalizm budur
İlk önce gsnc donanım gerektiriyor dediler. Amd bedavaya çıkartınca bunlarda yazılıma eklediler.Şimdide rtx olayının kolpa olduğu ortaya çıkınca eski 1000 ...
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4 Yanıt Yanıtla +52
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Orodruin 1 ay
Dünyanın teknolojisiymiş gibi lanse edip duruyorlar şu olayı. Crysis'in yapımcıları da RTX'e gerek kalmadan RTX kalitesinde yansıma ve ışın izleme olabileceğine dair video paylaştı geçen ay. Sırf kartlar satsın diye çıkarılmış birşey. Zamanında da Physix olayı abartılarak lanse edilmişti...
Dünyanın teknolojisiymiş gibi lanse edip duruyorlar şu olayı. Crysis'in yapımcıları da RTX'e gerek kalmadan RTX kalitesinde yansıma ve ışın izleme olabileceğine...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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selahattın ısık 1 ay
biri yarın sürücüleri elden geçirip GTX 1XXX serisiyle RTX fark attırırsa asıl o zaman ortalık şenlenir..
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Spinata 1 ay
Tahmin ettiğimden çok daha iyi oyun deneyimi sundu gtx 1070 ti ile. Biraz bfv'i high da zorladım akıcıydı. Medium ve low denemeye gerek görmedim. Fakat daha öncesinde low ile ultra arasında çokta bi fark olmadığı ama beya bir fps artışı olduğunu gösteren bir sürü video vardı. Fakat biraz oyuna dalınca pek dxr mxr filan insan aramıyor. Singlplayer da daha keyifli olacaktır. Fakat dxr olmadan bile yansıma efekleri hali hakzır da çok iyi. Hatta dikkat ettim gerek forza horizon olsun gerek bfv olsun aslında dxr her daim var. Fakat düşük çözünürlükte çalışıyor. Dxr'ın açılmasıyla sadece yansıma çözünürlüğü artıyor. Şuan için elzem olmamakla beraber şahsi fikrim zengin oyuncağı. Işık gölge olayını deneyimleyemedim.
Birde nvidia'nın sözde getirdiği realtime ışın izleme olayı tamamen donanımsal değil. Şu an yaptıkları tek şey klasik yöntemleri daha fazla izlenebilir ışınla desteklemek.
Yani öyle sandığınız gibi yapımcılar için elzem filan değil. Hatta daha kabul edilebilir fps'ler yapabilmek için bu yöntemlerden daha da kıstılar. İşte gözle görülmeyen arkaplan ayrıntılarını filan yok ettiler.
Temelde mantık aynı yani. Tek fark birinde sayılı ışınların izlenmesiyle yapılıyor, diğerinde neredeyse her piksele bir ışın düşürülmesiyle. Ama üzerine yine eski usul yöntemler giydiriliyor. Biraz karışık bir durum. Anlatmak istediğim öyle herşey rt olacak bu ekran kartları elzem olacak şu an için ve gelecek 4 yıl için daha hikayeden tırışka.
Adam akıllı rt izleme yapabilen gpu lara daha çok var gibi. Şimdi her piksele bir ışın değince insanın iştahı kabarıyor fakat bir sanal fotonu kaç sektirmeye kadar izleyebiliyor? bu da önemli. Üstelik bir fotonun her sekişin de üzerine ne kadar bilgi kayıt edip okuyabiliyor? bunlarda önemli. Zaten bunlarda işin işine girdimi rtx mtx de kurtarmaz. Bu gibi sebeplerden dolayı yine klasik yöntemlere mecburlar zaten öyle de yapıyorlar. Bununla ilgili internette pek çok açıklama ve video var.
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MuratBayrakçı 1 ay
Işın izleme teknolojisinin gereksiz olduğunu ve gelecekte yaygınlaşmayacağını söylemek oyunların sürekli aynı grafik kalitesi ile karşımıza çıkacağını söylemek ile benzer bir yorum.
Şu an ki oyunlarda yarım yamalak sunulan işin izleme efektleri bile oldukça güzel görünüyor, ileride yeni çıkacak oyunlar ile çok daha iyi hâllerini göreceğiz.
2000 serisi kart alma konusunda ise, bana göre sadece ışın izleme teknolojisi için 1070-1080, Vega seviyesinde ki kartları satıp 2000 serisi kart almak gereksiz.
Teknolojinin gelişmesini, yaygınlaşmasını beklemek ve bir sonra ki nesil ürünleri beklemek daha doğru bir karar.
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Rennes10 1 ay yeni yorumcu
geldi ama verebildikleri fps nedir rtxli kartlara göre. tüm mesele bu
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WARTIME 1 ay
Gercek rt lı oyun cıkmadı kı daha! Sızın bf5 de metroda sotr da gordugunuz rt gercek rt degıl.Gercek rt oyun motoruna sonradan eklenmez oyun motorunun basından berı yapılması gerekır.
Cakma rt grafıklere bakıp bu muydu rt demeyın daha gercek rt nın %25 ını anca gorebıldık...
Bu vıdeodan bıle daha ıyı rt gelecek 3 sene surebılır tabı bu bekleyıs
youtube.com/...
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K@r@K@L3M 1 ay WARTIME
Peki o zaman niye cogu kisi ve bu forumdaki bazi cok bilmislerde sunu söylüyor: Artik oyun firmalari hicbirsey ile ugrasmayacak, RTX herseyi halledecek(isiklandirma, yansima vs) oyun firmalarinin isi kolaylasti! diye. Yillardir hep öyle olacakmis böyle olacakmis bekleyelim görelim diyerek zaman akip gitti.
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encuni 1 ay
dx12 ne oldu ya %50 performnans falan fln
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K@r@K@L3M 1 ay encuni
Ne olacak! digerleri gibi yalan oldu o da!
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lucifer_s 1 ay
Tamamen şişirilmiş fiyatlarla tam olarak performansını gösteremeyen bir seri allayıp pulladılar abimde dahil sırf fikrini üstünde göstermek adına nvidia ya ortak oldu
bu geçiş serisini atlatıp 3000 serisini beklemek en mantıklısı daha adam akıllı oyunlar bile tam olarak desteği sunmadan bu teknolojiye sahip olmakta bilemedim yani :D :D
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vamp 1 ay
Bakiyorumda Uzman profesorler yorumları yagdirmis. Zannettilerki 2080ti gibi isin izleme becerisini pascal seriside ayni sekilde yapabilecek. Nvidia nin bu konuda yalan soyledigini ve bu işin yazilimsal cozulebilecegini dusunenlerde oldu. Youtube uzerinden testlere bakabilirsiniz. 2080ti bazen 1080ti modeline RT acikken 8-10 kat fark atiyor. Hadi cozun bunu yazilimla?
Ray trace in buyuk bir hayal kirikligi oldugunu dusunenler gdc2019 konferansini izlesin.
Ray trace gercekci goruntu olusturmanin temeli iken nasil oluyorda hayal kirikligi oluyor bunu da foruma bir guzel aciklayin lutfen.
Size gore Ray trace hayal kirikligi texture uzerine yapistirma golge,yansima,isik efsane oyle mi?
Geciniz. Gdc 2019 da butun oyun yapimcilarinin ray trace icin caba sarf ettigi goruldu. Laf dondu dolandi 2018 agustosta soyledigim lafa geldi. Bu saatten sonra RT oyun sektorunun gercegidir.
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guzmann06 1 ay
Ray Tracingi , daha kaliteli yansıma zanneden insanlar var. Blockcahini bitcoin zannetmek gibi bişey bu.
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Mutlak.Sıfır 1 ay
90 gün ceza verdiler neymiş alaksız mesaj atmışım oysa o mesajlar öyle birilerini rahatsız etti ki tahmin edebiliyorum. Hadi ray tracing tayfası nerelerdesiniz yav? Çıkın da bir ses verin.
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FerdosParadise 1 ay
What's the Latest? DirectX and the New Rise of Ray Tracing
youtube.com/...
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