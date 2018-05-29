İskandinavya ilk yoğun 5G hizmetini alan bölge olacak

İletişim teknolojilerine yeni bir bakış açısı getirecek 5G standardı için artık çok fazla bir zaman kalmadı. Elini çabuk tutan üreticiler ve geliştiriciler bu yılın sonuna kadar en az bir kaç şehirde altyapı denemelerini başlatmaya hazır.

Büyük iş birliği

İskandinav ülkeleri ise bireysel olarak deneme yapmak yerine tüm çalışmalarını ortak olarak yapma kararı aldı. Norveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve İsveç pek çok 5G kategorisinde yoğun bir iş birliği hedefliyor.

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Bu ülkelerde çok önemli operatör ve telekom altyapı firmaları var. Nokia, Vodafone, Telenor, Ericsson, Tele2 bunlar arasında. 5G konusunda da başı çeken bu firmalar İskandinavya’da önemli işler yapacak.

Ortaklık kapsamında test alanları, 5G bantları, altyapıyı destekleyecek düzenlemeler, yatırımlar birlikte kullanılacak. Böylece İskandinavya bölgesinde en yoğun 5G altyapısı ortaya çıkmış olacak.

Önümüzdeki dönemde 250 milyar dolarlık bir pasta haline gelmesi beklenen 5G için adeta kıyasıya bir yarış var. Avrupa ağır ama kendinden emin adımlarla çalışmalarına devam ediyor. Güney Kore, ABD, Japonya ve Çin ise ilk hizmeti veren ülke olmak için birbiriyle yarışıyor.