İskoçya, elektriğinin %57.7'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor

http://arstechnica.co.uk/business/2016/04/scotland-renewable-energy-milestone/

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Birleşik Krallık Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre İskoçya, 2015 yılı içerisinde tükettiği enerjinin %57.7'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Böylece İskoçya geçtiğimiz yıl için koyduğu %50 hedefini de aşmış oldu.Yenilenebilir enerjinin güç sektöründeki en büyük kaynak olmasının çok önemli bir durum olduğunu belirten İskoç yetkili Jenny Hogan da,"İskoçya yenilenebilir enerji anlamında hala çok büyük bir potansiyel taşıyor; ancak devletin de desteklerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanıyor.2014 yılına oranla %16 artış gösteren İskoçya, Birleşik Krallık'ın toplam yenilenebilir enerji üretiminin de %26'sını oluşturdu. İskoçya'nın bu başarısının anahtar rolleriyse hidroelektrik ve rüzgar enerjisine aitti. Geçtiğimiz yıl üretilen toplam 21,983 gigawatt saat elektriğin %64'ü rüzgar türbinlerinden elde edilirken hidro jeneratörlerse bu alanda %27'lik bir paya sahipti.İskoçya'nın yenilenebilir enerjideki başarısının aynı zamanda önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde de önemli bir rol oynaması bekleniyor. Şu anda yönetimde bulunan İskoç Ulusal Partisi, önümüzdeki ay tekrar seçilmeleri halinde yenilenebilir enerjiye olan ilgilerini artıracaklarının sözünü veriyorlar.İskoç Ulusal Partisi yenilenebilir enerjiyi artırmak istediklerinin sözünü veriyor olsa da Birleşik Krallık bu alanda farklı düşüncülere sahip. Geçtiğimiz dönemlerde yenilenebilir enerjiye ayırdığı bütçede küçülmeye gideceğini açıklayan Birleşik Krallık nükleer gücü artırmak istediğinin sinyallerini vermişti. İskoçya 2020 yılı itibariyle enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek istiyor ancak Birleşik Krallık'ın bu konudaki düşünceleri İskoçya'nın da hedefini ertelemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.