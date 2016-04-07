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İskoçya, elektriğinin %57.7'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor

Yenilenebilir enerjide örnek ülkelerden birisi olan İskoçya, bu alandaki başarısını 2015 yılında da kanıtladı. İskoçya tükettiği enerjinin %57.7'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Birleşik Krallık Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre İskoçya, 2015 yılı içerisinde tükettiği enerjinin %57.7'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Böylece İskoçya geçtiğimiz yıl için koyduğu %50 hedefini de aşmış oldu.

Yenilenebilir enerjinin güç sektöründeki en büyük kaynak olmasının çok önemli bir durum olduğunu belirten İskoç yetkili Jenny Hogan da,"İskoçya yenilenebilir enerji anlamında hala çok büyük bir potansiyel taşıyor; ancak devletin de desteklerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanıyor.

2014 yılına oranla %16 artış gösteren İskoçya, Birleşik Krallık'ın toplam yenilenebilir enerji üretiminin de %26'sını oluşturdu. İskoçya'nın bu başarısının anahtar rolleriyse hidroelektrik ve rüzgar enerjisine aitti. Geçtiğimiz yıl üretilen toplam 21,983 gigawatt saat elektriğin %64'ü rüzgar türbinlerinden elde edilirken hidro jeneratörlerse bu alanda %27'lik bir paya sahipti.

Birleşik Krallık nükleeri, İskoçya yenilenebiliri artırmak istiyor

İskoçya'nın yenilenebilir enerjideki başarısının aynı zamanda önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde de önemli bir rol oynaması bekleniyor. Şu anda yönetimde bulunan İskoç Ulusal Partisi, önümüzdeki ay tekrar seçilmeleri halinde yenilenebilir enerjiye olan ilgilerini artıracaklarının sözünü veriyorlar.

İskoç Ulusal Partisi yenilenebilir enerjiyi artırmak istediklerinin sözünü veriyor olsa da Birleşik Krallık bu alanda farklı düşüncülere sahip. Geçtiğimiz dönemlerde yenilenebilir enerjiye ayırdığı bütçede küçülmeye gideceğini açıklayan Birleşik Krallık nükleer gücü artırmak istediğinin sinyallerini vermişti. İskoçya 2020 yılı itibariyle enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek istiyor ancak Birleşik Krallık'ın bu konudaki düşünceleri İskoçya'nın da hedefini ertelemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

http://arstechnica.co.uk/business/2016/04/scotland-renewable-energy-milestone/ Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Birleşik krallık, ismi asil dursada dünyayı kana bulayan şeytan bir ülke.
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Soul741 3 yıl
General.
Birleşik krallık, ismi asil dursada dünyayı kana bulayan şeytan bir ülke.

Konuyla alakası ne?
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gcb1903 3 yıl
0MG90
Bizde nükleer santral yapalım. Karadenize hidroelektrik ve rüzgar türbini koymak çok zor.

Hocam Hidroelektrik yazarak tepki çekemezsiniz. Onun adı HES. HES diyeceksin ki sana şak diye karşı çıksınlar. HES'i yenilenebilir enerji kaynağı olarak görmüyor bizimkiler. Secede rüzgar ve güneş enerjisine karşı değiller.
Ayrıca ülkemiz dünya da yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan ülkelerden birisi.
0MG90Bizde nükleer santral yapalım. Karadenize hidroelektrik ve rüzgar türbini koymak çok zor.Hocam Hidroelektrik yazarak tepki çekem...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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BekirTemel 3 yıl
Cesur yürekler.
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FatihAsl 3 yıl
huseyincarnege
halen mustafa kemal atatürke laf atan cahiller varya

bahsi geçen Kemal Kılıçtaroğlu olmasın
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asosyal mühendis 3 yıl
Biz de nükleer yapalım. Batsın bu dünya. Hıhahahaha

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FatihAsl 3 yıl
seylem
Gelişmiş ülkeler nükleer den yenilenebilir kaynaklara geciyorlar ,Almanya suan enerji ihtiyacının %25 ini karsılıyor 2022 ye kadar da kademeli olarak nükleer santralleri kapatacaklar keza abd de aynı sekilde nükleer tesis sayısını coktan düşürmeye başladı.Fransada yollardan enerji elde edebilmek için çalışmalar başlatıldı.Herzaman oldugu ülkeler artık eskiyen teknolojiyi gelişmekte olan ülkelere kakalayacaklar...

Ama bu haber seni yalanlıyor. Birleşik krallık nükleeri artırmaya çalışıyor diyor.
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ozkn_s 3 yıl FatihAsl
FatihAsl

seylem

Gelişmiş ülkeler nükleer den yenilenebilir kaynaklara geciyorlar ,Almanya suan enerji ihtiyacının %25 ini karsılıyor 2022 ye kadar da kademeli olarak nükleer santralleri kapatacaklar keza abd de aynı sekilde nükleer tesis sayısını coktan düşürmeye başladı.Fransada yollardan enerji elde edebilmek için çalışmalar başlatıldı.Herzaman oldugu ülkeler artık eskiyen teknolojiyi gelişmekte olan ülkelere kakalayacaklar...


Ama bu haber seni yalanlıyor. Birleşik krallık nükleeri artırmaya çalışıyor diyor.

Almanya nukleer santralleri kapatma karari almadi .bu yanlis anlamayi duzeltelim.isin dogrusu soyle.biliyorsunuzki bu santrallerin belirli bir omru var . almanya bu omru dolmak uzere olan bu santralleri yasli ve yorgun bu santralleri kapatma karari aldi.ayrica yeni santralleri de peyderpey kuracak.buradaki esas mevzu ise bizim acimizdan bakacak olursak enerjide disa bagimliliktan kurtulmak .bunu nasil yapacagimiza bir an once karar verip gerekli adimlari stmak olmali.benim fikrim nukleer isinde biz cok gec kaldik.simdiye kadar en az 6 santralimiz olmaliydi.bakin arkadaslar dogalgazdan elektrik uretiyoruz bu dunyanin en aptalca isidir.dogalgaza dunyanin parasini harcayip elektrik uretiyoruz.bizim bu sarmaldan kurtulmamiz lazim.sadece nukleer mi tabiki hayir fakat oncelik nukleer santral.bizim nukleer disindaki alternatif enerji kaynaklarina yatirim yapmakla beraber onlari daha da gelistirmek icin harekete gecmeliyiz .bana gore acilen enerji arge faaliyet ekibi olusturulmali .hidrojen toryum ruzgar gunes vs hemen bir once harekete gecmeliyiz.ozellikle de toryum konusu onemli.nukleerde uranyumun yerini alacak diyorlar.uranyum dan farki nukleer santraldaki en buyuk sorun olan yasam icin cok tehlikeli nukleer atik problemi tarihe karisacak.bizlerin enerji meselesine politize olmadan yaklasmamiz cok onemli.bu konu sosyal medya polemigi yapilacak bir konu degildir.petrole bagimli dogalgaza bagimli nukleer santrali tek basimiza yapamiyoruz yani ona da bagimli toryum hidrojen kaynaklarina ilgimiz hic yok.peki soruyorum biz bu isin icinden nasil cikacaz.sen ocusun bucusun diyerek mi.
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FatihAsl 3 yıl
huseyincarnege
bizimkiler halen doğanın anasını ağlatacak nükler santirelle uraşsın :S

haberi tam oku. nükleer ile sadece biz uğraşmıyoruz. birleşik krallık nükleeri artırmaya çalışıyormuş.
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huseyincarnege 3 yıl FatihAsl
millet yaptı diye sende mi yapacak
ozman iskoçyayı örnek
bizim ülkemiz doğal elektirik üretmek için çok uygun gerek yok nüklüere
rüzgar pervaneleri tarlaları kurula bilir konya ovasına güneş panaleri yapıla bilir
birleşik kralıktan bizene yaw
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huseyincarnege 3 yıl
bizimkiler halen doğanın anasını ağlatacak nükler santirelle uraşsın :S
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AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 3 yıl huseyincarnege
Turizm ülkesi Fransa da 58 nükleer santral bulunmaktadır ...
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aycibin 3 yıl
Enerji İskoçya'da yenilLENEbilir, Türkiye'de "yeniLEBİlir" kaynaklardan sağlanıyor.padişahımız çok yaşa...
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gcb1903 3 yıl
Freeline
gcb1903
0MG90Bizde nükleer santral yapalım. Karadenize hidroelektrik ve rüzgar türbini koymak çok zor.
Hocam Hidroelektrik yazarak tepki çekemezsiniz. Onun adı HES. HES diyeceksin ki sana şak diye karşı çıksınlar. HESi yenilenebilir enerji kaynağı olarak görmüyor bizimkiler. Secede rüzgar ve güneş enerjisine karşı değiller. Ayrıca ülkemiz dünya da yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan ülkelerden birisi.
HES yapıldığı bölgenin bütün doğal yapısını değiştiriyor zararı bu. geleceğin enerjisi güneş,rüzgar ve füzyon reaktörleri.

Füzyon diyerek yine olayı insanların algısına göre değiştiriyorsunuz. Füzyondan kasıt nükleerdir.
Hes yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yani bir ülkede yenilenebilir enerji kaynakları % 25 diyorsa o % 25 içinde HES vardır. HES karşıtlığının ülkemizde ki yüksek trendinin sebebi Rte'dir. Rte ve Akp kelimelerini çıkartıp yerine Chp ve KK koyarsanız bu tepkilerin kendi kendini yok ettiğini göreceksiniz.
Nükleere karşıyız, termiğe karşıyız, HES'e karşıyız, hatta biraz da rüzgar enerjisine karşıyız. Geriye bir şey kalıyor. O da güneş. Gerçi ona yatırım yapılsa her şeye koşulsuz şartsız evet diyenler gibi büyük bir kitle koşulsuz şartsız hayır diyenler karşı çıkacaktır.
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Seefoo 3 yıl
seylem
FKILIC
seylem Gelişmiş ülkeler nükleer den yenilenebilir kaynaklara geciyorlar ,Almanya suan enerji ihtiyacının %25 ini karsılıyor 2022 ye kadar da kademeli olarak nükleer santralleri kapatacaklar keza abd de aynı sekilde nükleer tesis sayısını coktan düşürmeye başladı.Fransada yollardan enerji elde edebilmek için çalışmalar başlatıldı.Herzaman oldugu ülkeler artık eskiyen teknolojiyi gelişmekte olan ülkelere kakalayacaklar...
Her nukleer santralin bi ömrü vardır aç Google a bak bakalım Almanya daki santrallerin ömrü ne zaman doluyor ? ABD azaltıyor mu
sallanır da anca bu kadar ... ABD şuan kaç santral yapıyor Google dan ogrenebilirsin
Aha sana sallama tr.euronews.com/... forum.donanimhaber.com/...

Bahsettiğiniz haber 2022 tarihini doğru vermekle birlikte gerçekleri tam olarak yansıtmıyor.2020de kapatma kararı Merkel'den bir önceki hükümet tarafından alınıp daha sonra Merkel tarafından ertelenmişti.Fukushima olayından sonra ondan vazgeçtiler,bazı santralleri hemen kapatıp takip eden yıllarda kömür ile çalışan yeni termik santraller faaliyete geçti.
Ayrıca bu haberde dikkat edilmesi nokta hemen %57 rakamına atlamamak,yenilenebilire düşmanım manası çıkmasın sadece elektriğin %50 si ile enerjinin %50si demek arasında ciddi fark var.Ayrıca ağır sanayi varlığı yenilenbiilire geçiş sürecini ciddi etkiliyor,almanya gibi ülkeler daha yavaş geçerken işkoçyadır isveçtir bu ülkelerin daha kolay yenilenebilire geçmesinin arkasındaki sebeblerden biri bu.
Bizde de son önemli yatırımlar oluyor,bizim kaçırdığımız nokta bireysel olarak çatıya PV sistemleri.Bunların yaygınlaşması lazım biraz.
Konuya ilgililer için İskoçya'nın detaylı raporu: gov.scot/...
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kadirirdem 3 yıl
yarısını karşılıyor yani güzel değer....
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