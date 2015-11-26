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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İskoçya'da denizde yüzen rüzgâr türbinleri inşa ediliyor

İskoç Hükümeti, dünyanın en büyük denizde yüzen rüzgâr santralinin inşa edilmesi için onay verdi. Böylece okyanus üzerinde yenilenebilir enerji üretilmesinin kapısı aralandı.
3 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İskoçya'da denizde yüzen rüzgâr türbinleri inşa ediliyor
İskoçya'nın kuzeydoğusunda yer alan Aberdeen, aynı zamanda okyanusun derinliklerinden çıkarılan petrol nedeni ile çok önemli bir liman kenti. İskoç Hükümeti, Aberdeen açıklarında, denizde yüzen rüzgar santralinin inşa edilmesi için gerekli izinleri enerji sektörünün dev firması Statoil'e verdi.

Statoil firması tarafından Hywind Pilot Park olarak isimlendirilen projede, beş adet devasa rüzgar türbini yer alacak. Her bir rüzgar türbini 6 MW enerji kapasitesine sahip. Toplamda 30 MW enerji üretmesi hedeflenen santralin, yaklaşık olarak 20.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Aberdeen şehri yakınlarında bulunan Peterhead yerleşkesinden 25 kilometre mesafe ile açık denize inşa edilecek projenin 2017 yılı sonuna doğru bitirilmesi planlanmış.

Toplam uzunluğu yaklaşık olarak 250 metre olan rüzgar türbinlerinin ortalama %35'lik bölümü suyun altında kalıyor. Aynı zamanda 160 metre türbin çapına sahip olan bu sistem, kuzey denizinde 6 yıllık uzun bir test sürecinden geçirildi. Bu sayede projenin deniz koşullarına dayanıklılığı ve kararlılığı test edildi.

Okyanus üzerine kurulan petrol platformları konusunda 40 yıldan fazla tecrübeye sahip Statoil firmasının Yenilenebilir Enerji Çözümleri başkan yardımcısı Irene Rummelhoff yaptığı açıklamada, Hywind Pilot Park projesinin amacının, gelecekte yarar ölçekli, ticari rüzgar santrallerinin uygulanabilirliğini göstererek, pazar potansiyelini artırmak olduğunu ifade etti. Aynı zamanda dünyanın ilk yüzen rüzgar santralini inşa etmenin önemini belirtti.

İskoçya sahip olduğu coğrafi avantajın yanı sıra, hali hazırda denizden elde edilen petrol ve doğal gaz rezervleri ile petrol platformlarının inşası konusundaki tecrübesi ve kuvvetli tedarik zinciri sayesinde, yakın zamanda yüzen rüzgar santralleri sektöründe de lider olmayı hedefliyor.
Yazar: Mehmet Esat Çakmak
Forum: mecduino  

http://cleantechnica.com/2015/11/05/scotland-approves-worlds-largest-floating-wind-farm/ Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
adamlar yapıyor
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muco791 3 yıl
Maliyet nedir acaba?
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Mesudum 3 yıl
Sadece 5 adet türbinle 20.000 hanenin ihtiyacının karşılanmasını küçümsemek! Bu olmadı hocam.
Türbin başına 4.000 hane.
Bizde bir hane için 5kW güç hesap edilir. Her türbin 20MW kurulu güce hitap edecek ve aynı anda 6MW verebilecek.
Tabi olayın büyük görünmesi için hane sayısı referans veriliyor. Sanayi için oldukça küçük bir rakam bu 30MW. Yine de bu gücün sadece 5 adet rüzgar türbininden karşılanması oldukça etkileyici.
Neye, bunlar bize uzak meseleler. Biz dağı taşı satıp ev yapalım, yol dökelim...
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umut_baris 3 yıl Mesudum
Mesudum

Sadece 5 adet türbinle 20.000 hanenin ihtiyacının karşılanmasını küçümsemek! Bu olmadı hocam.
Türbin başına 4.000 hane.
Bizde bir hane için 5kW güç hesap edilir. Her türbin 20MW kurulu güce hitap edecek ve aynı anda 6MW verebilecek.
Tabi olayın büyük görünmesi için hane sayısı referans veriliyor. Sanayi için oldukça küçük bir rakam bu 30MW. Yine de bu gücün sadece 5 adet rüzgar türbininden karşılanması oldukça etkileyici.
Neye, bunlar bize uzak meseleler. Biz dağı taşı satıp ev yapalım, yol dökelim...

Aynen. Edirne'den Hakkari'ye apartman dolu coğrafya.
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Pi 3 yıl
Adamlar denize ruzgar tirbunu koyuyor. Biz ruzgar memleketiyiz. Bizde calisma yok. Sonra neymis Turkiyenin jeopolitik onemi falan filan. Ulkenin burnu moktan kurtulmuyor bu cografya sayesinde. Bu kadar onemli yerde olmasaydikta kendimize yetsek yine yeterdi.
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arel.gr 3 yıl
kapı aralanmış, sanki düne kadar mümkündü, yinede bir haber ötesi değil.

@patren
nerde o 5 kişilik haneler ?
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Patren 3 yıl
her şey iyi güzel de 20.000 kişi az gibi yaptıkları masraflara değse bari
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bratishka 3 yıl Patren
patren

her şey iyi güzel de 20.000 kişi az gibi yaptıkları masraflara değse bari

20.000 hane diyor haberde
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