İskoçya'da denizde yüzen rüzgâr türbinleri inşa ediliyor

İskoçya'nın kuzeydoğusunda yer alan Aberdeen, aynı zamanda okyanusun derinliklerinden çıkarılan petrol nedeni ile çok önemli bir liman kenti. İskoç Hükümeti, Aberdeen açıklarında, denizde yüzen rüzgar santralinin inşa edilmesi için gerekli izinleri enerji sektörünün dev firması Statoil'e verdi.

İskoçya sahip olduğu coğrafi avantajın yanı sıra, hali hazırda denizden elde edilen petrol ve doğal gaz rezervleri ile petrol platformlarının inşası konusundaki tecrübesi ve kuvvetli tedarik zinciri sayesinde, yakın zamanda yüzen rüzgar santralleri sektöründe de lider olmayı hedefliyor.

Yazar: Mehmet Esat Çakmak

http://cleantechnica.com/2015/11/05/scotland-approves-worlds-largest-floating-wind-farm/

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Statoil firması tarafından Hywind Pilot Park olarak isimlendirilen projede, beş adet devasa rüzgar türbini yer alacak. Her bir rüzgar türbini 6 MW enerji kapasitesine sahip. Toplamda 30 MW enerji üretmesi hedeflenen santralin, yaklaşık olarak 20.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Aberdeen şehri yakınlarında bulunan Peterhead yerleşkesinden 25 kilometre mesafe ile açık denize inşa edilecek projenin 2017 yılı sonuna doğru bitirilmesi planlanmış.Toplam uzunluğu yaklaşık olarak 250 metre olan rüzgar türbinlerinin ortalama %35'lik bölümü suyun altında kalıyor. Aynı zamanda 160 metre türbin çapına sahip olan bu sistem, kuzey denizinde 6 yıllık uzun bir test sürecinden geçirildi. Bu sayede projenin deniz koşullarına dayanıklılığı ve kararlılığı test edildi.Okyanus üzerine kurulan petrol platformları konusunda 40 yıldan fazla tecrübeye sahip Statoil firmasının Yenilenebilir Enerji Çözümleri başkan yardımcısı Irene Rummelhoff yaptığı açıklamada, Hywind Pilot Park projesinin amacının, gelecekte yarar ölçekli, ticari rüzgar santrallerinin uygulanabilirliğini göstererek, pazar potansiyelini artırmak olduğunu ifade etti. Aynı zamanda dünyanın ilk yüzen rüzgar santralini inşa etmenin önemini belirtti.