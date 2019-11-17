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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor

    Apple’ın son döneme kadar A Bionic serisi yongalarını tasarlayan bölümün başındaki ismi Gerard Williams III beraberinde önemli isimlerle yeni bir tasarımcı girişimi kurdu.
    5 gün
    11,3b
    1
    15
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor

    Bugün işlemci pazarı dediğimizde aslan payı Intel ve AMD arasında bölünmüş durumda. Bu iki firma haricinde yonga tasarımcıları var ancak çoğu özel amaçlı işlemci geliştiriyor veya tasarımları belirli bir ülke sınırı içerisinde kalıyor. Bu nedenle çok fazla öne çıkamıyor.

    NUVIA kimdir?

    Yılın başlarında kurulan NUVIA girişimi veri merkezlerine yönelik olarak işlemci tasarımı yapıyor. Girişimin sloganı ise yonga tasarımında devrim yaparak enerji verimliliği ve performans konusunda çıtayı yukarılara taşımak.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

    NUVIA girişimini ilginç kılan ise kurucularının eski Apple çalışanları olması. John Bruno, Manu Gulati ve Gerard Williams III firmanın yonga seti ve özelleştirilmiş ARM çekirdeği çalışmalarında yer almıştı. Gerard Williams III hatırlanacağı üzere yonga bölümünün şefiydi ve A13 Bionic yongasında da onun emekleri var. Ekipte Google, ARM, Broadcom gibi devlerde çalışmış başka isimler de var. Ekibin geçmişinde 20’den fazla yonga tasarımı ve 100’den fazla patenti mevcut.

    Uzmanlık alanları mobil dünya olmasına rağmen NUVIA ekibinin veri merkezi odaklı işlemcilere yoğunlaşması dikkat çekiyor. Bu bakımdan ortaya çıkacak mimarinin ARM tabanlı olacağı tahmin ediliyor. Şimdiden Dell gibi önemli Silikon Vadisi yatırımcılarından toplam 53 milyon dolar yatırım almayı başardılar.

    Henüz NUVIA’nın ortaya konmuş bir çalışması yok. Halen ekibi olgunlaştırmak için yeni mühendis alımları yapılıyor. Bu bakımdan ilk ürünler için bir veya birkaç yıl beklemek gerekebilir.



    https://www.anandtech.com/show/15115/nuvia-breaks-cover-new-startup-to-take-on-datacenter-cpu-market Yorum Yaz
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    Afodfrea 5 gün en beğenilen
    Pazar olarak dusunursek veri merkezi islemci sektorunde cok ciddi bir potansiyel var, bulut servis saglayicilari yillardir Intel'e alternatif aramaktalar. Hatta Amazon, Cloudflare gibi iki devin ve Scaleway gibi girisimlerin onemli ARM tasarimli islemci ataklari oldu. Lakin bunlardan 2si basarisiz oldu, birinin akibeti ise bilinmiyor.

    Devler kendi tasarimlarini yapip basarili olsalar, bu da ayri bir sorun olacak. Bu sefer nispeten daha ufak capli kalan DigitalOcean, Linode, Vultr, OVH veya yine Scaleway gibi firmalar bu islemcilere erisimi olamayacagi icin yine x86 ya mahkum olacaklar.

    Sahsen bulutla iliglenen birisi olarak gerek RISC-V, gerek ARM, gerekse bu yeni NUVIA gibi alternatiflerin gelismesini, x86 ya rakip olmasini gormek mutlu eder beni. Performansin artmasi, verimliligin artmasi veya sadece masraflarin dusmesi dahi bence direk veya dolayli yoldan herkesin faydasina olur diye dusunuyorum.
    Pazar olarak dusunursek veri merkezi islemci sektorunde cok ciddi bir potansiyel var, bulut servis saglayicilari yillardir Intel'e alternatif aramaktalar. Hatta...
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    sefa1451 3 gün
    Ak Core bekliyorduk.
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    start_system 4 gün
    yıllar önce batan çipset üreticisi VIA nın devamı herhalde.
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    DH Misafiri 4 gün
    Pahalı işlemcileriyle hala Crysis, God of War 3 eski nesil oyunların kalitesine yaklaşamadılar. Yine pahalı olur.
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    BZWT 4 gün yeni yorumcu
    Apple ın İşlemcileri Efsaneydi İşte Şimdi Bilgisayara Geliyor AMD Ve Intel GG
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    OverClocK1ng 4 gün
    Ben Samsung olsam, ne yapar eder bu adamları bünyeme katardım.
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    magicrea 2 gün OverClocK1ng
    reis haberi okumadın mı ? adamlar işe başlamadan 53 milyon dolar yatırım almışlar. samsung ne ile kandıracak adamları. ve samsung kim.
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    gun 5 gün
    x86 halen liderliğini koruyor sunucu sektöründe ve daha da devam edecek gibi uzun sürede değişmez bence değişir mi bilinmez oda ayrı.
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    babgozd 5 gün
    Silisyum tabanlı işlemcilerde artık sona ulaşırken böyle bir girişim ilginç geldi doğrusu. Şu an sıfırdan bir işlemci tasarlasalar, AMD zaten 7nm EPYC ile Intelin bile önünde, ne kadar sürede bir işlemci ortaya koyacaklar ve AMD'yi nasıl geçecekler? 2022de Zen5 ile 5nm geçilse, ondan sonra 3nm olsa zaten kar/maliyet sınırlarına dayanmış oluyoruz. 5-10 yıl içinde limitlerine ulaşması öngörülen bir teknolojiye sıfırdan ar-ge yapmak için iyi bir nedenleri var galiba.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    interwap 5 gün babgozd
    Üretimi ister silikondan isten çamurdan olsun onları pek ilgilendirmiyor. Samsung veya TMSC hangi teknolojiyi kullanıyorsa AMD, Qualcomm ve Apple gibi şirketlerin o teknolojiyle üretilmiş oluyor.
    Yanıtla +1
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    FatihAsl 4 gün babgozd
    ekmek üretim teknolojisi limitlerine ulaşmış durumda ama yinede her sokak başında bir ekmek fırını açılıyor. işlemciler de teknolojinin ekmeğidir. RISC-V mimarisi ile üretecekler ise ARM lisans ücretinden kurtulurlar
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    Afodfrea 5 gün en beğenilen
    Pazar olarak dusunursek veri merkezi islemci sektorunde cok ciddi bir potansiyel var, bulut servis saglayicilari yillardir Intel'e alternatif aramaktalar. Hatta Amazon, Cloudflare gibi iki devin ve Scaleway gibi girisimlerin onemli ARM tasarimli islemci ataklari oldu. Lakin bunlardan 2si basarisiz oldu, birinin akibeti ise bilinmiyor.

    Devler kendi tasarimlarini yapip basarili olsalar, bu da ayri bir sorun olacak. Bu sefer nispeten daha ufak capli kalan DigitalOcean, Linode, Vultr, OVH veya yine Scaleway gibi firmalar bu islemcilere erisimi olamayacagi icin yine x86 ya mahkum olacaklar.

    Sahsen bulutla iliglenen birisi olarak gerek RISC-V, gerek ARM, gerekse bu yeni NUVIA gibi alternatiflerin gelismesini, x86 ya rakip olmasini gormek mutlu eder beni. Performansin artmasi, verimliligin artmasi veya sadece masraflarin dusmesi dahi bence direk veya dolayli yoldan herkesin faydasina olur diye dusunuyorum.
    Yanıtla +17
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    AribyAriana 5 gün
    'En yu via' İsmi, hakketten orijinalmış.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    seamewe5 4 gün AribyAriana
    Nuvia diye okunuyor enyuvia degil. Ama yazilisi benziyor tabi.
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    OverClocK1ng 4 gün
    Google Translate diye bir şey var. Oraya NUVIA yazıp nasıl okunuyor dinlemek aklına gelmedi mi? Hadi onu geçtim. Yıl neredeyse 2020.
    Nuvia yi En Yu Via diye okumak, senin nickini "Ey Ar İbiariana" diye okumak ile aynı...
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    OverClocK1ng 4 gün AribyAriana
    Google Translate diye bir şey var. Oraya NUVIA yazıp nasıl okunuyor dinlemek aklına gelmedi mi? Hadi onu geçtim. Yıl neredeyse 2020.
    Nuvia yi En Yu Via diye okumak, senin nickini "Ey Ar İbiariana" diye okumak ile aynı...
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