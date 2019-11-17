İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor

Bugün işlemci pazarı dediğimizde aslan payı Intel ve AMD arasında bölünmüş durumda. Bu iki firma haricinde yonga tasarımcıları var ancak çoğu özel amaçlı işlemci geliştiriyor veya tasarımları belirli bir ülke sınırı içerisinde kalıyor. Bu nedenle çok fazla öne çıkamıyor.

NUVIA kimdir?

Yılın başlarında kurulan NUVIA girişimi veri merkezlerine yönelik olarak işlemci tasarımı yapıyor. Girişimin sloganı ise yonga tasarımında devrim yaparak enerji verimliliği ve performans konusunda çıtayı yukarılara taşımak.

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NUVIA girişimini ilginç kılan ise kurucularının eski Apple çalışanları olması. John Bruno, Manu Gulati ve Gerard Williams III firmanın yonga seti ve özelleştirilmiş ARM çekirdeği çalışmalarında yer almıştı. Gerard Williams III hatırlanacağı üzere yonga bölümünün şefiydi ve A13 Bionic yongasında da onun emekleri var. Ekipte Google, ARM, Broadcom gibi devlerde çalışmış başka isimler de var. Ekibin geçmişinde 20’den fazla yonga tasarımı ve 100’den fazla patenti mevcut.

Uzmanlık alanları mobil dünya olmasına rağmen NUVIA ekibinin veri merkezi odaklı işlemcilere yoğunlaşması dikkat çekiyor. Bu bakımdan ortaya çıkacak mimarinin ARM tabanlı olacağı tahmin ediliyor. Şimdiden Dell gibi önemli Silikon Vadisi yatırımcılarından toplam 53 milyon dolar yatırım almayı başardılar.

Henüz NUVIA’nın ortaya konmuş bir çalışması yok. Halen ekibi olgunlaştırmak için yeni mühendis alımları yapılıyor. Bu bakımdan ilk ürünler için bir veya birkaç yıl beklemek gerekebilir.

https://www.anandtech.com/show/15115/nuvia-breaks-cover-new-startup-to-take-on-datacenter-cpu-market