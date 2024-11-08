İSPARK, otoparklarına şarj istasyonları kuracak

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Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK, otoparklarına elektrikli araç şarj istasyonları kuracağını açıkladı.

İlk etapta 180 adet şarj noktası kurulacak

Dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşan elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamaya yönelik adım atan İSPARK, İstanbul genelinde 500'ün üzerinde noktada bulunan otoparklarında fizibilite çalışması yaptı ve ilk etapta 22 katlı otoparkta 180 adet şarj noktasının yerleştirilmesi karar verildi.

Sektörde deneyimli firmalar ve STK temsilcileriyle görüşmeler yapan İSPARK, teknik şartnameyi hazırladı ve yapılacak olan ihale 6 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, ihale 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

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İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Elektrikli araç kullanıcıları, projemiz tamamlandığında İSPARK otoparklarında kuracağımız istasyonlar ile araçlarını kısa sürede ve birçok farklı noktada güvenle şarj edebilecek. Otoparklarımızda bu hizmeti verecek firmanın işletmecilik ve vatandaş deneyimine sahip; hizmet sürekliliği sağlayabilecek, donanım ve yazılım kalitesi açısından yetkin, ödeme sistemi alternatifleri sunmasını önemsiyoruz; çünkü İSPARK olarak 16 milyon İstanbullunun en iyi en kaliteli hizmeti almasının amaçlıyoruz.”

TÜİK verilerine göre, 2024 Ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 137.000 elektrikli araç bulunuyor. 2023 yılı sonu ile karşılaştırıldığında, elektrikli araç sayısında %71 oranında artış olduğu görülüyor. EPDK'nın 2024 yılı Ekim ayı verilerine göre ise İstanbul’da toplam 2.407 noktada 6.767 adet şarj soketi bulunuyor.

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