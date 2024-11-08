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    İSPARK, otoparklarına şarj istasyonları kuracak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK, otoparklarına elektrikli araç şarj istasyonları kuracağını açıkladı. İlk etapta, 22 katlı otoparkta 180 adet şarj noktası yerleştirilecek.
    İSPARK, otoparklarına şarj istasyonları kuracak Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK, otoparklarına elektrikli araç şarj istasyonları kuracağını açıkladı.

    İlk etapta 180 adet şarj noktası kurulacak

    Dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşan elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamaya yönelik adım atan İSPARK, İstanbul genelinde 500'ün üzerinde noktada bulunan otoparklarında fizibilite çalışması yaptı ve ilk etapta 22 katlı otoparkta 180 adet şarj noktasının yerleştirilmesi karar verildi.

    Sektörde deneyimli firmalar ve STK temsilcileriyle görüşmeler yapan İSPARK, teknik şartnameyi hazırladı ve yapılacak olan ihale 6 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, ihale 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

    İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Elektrikli araç kullanıcıları, projemiz tamamlandığında İSPARK otoparklarında kuracağımız istasyonlar ile araçlarını kısa sürede ve birçok farklı noktada güvenle şarj edebilecek. Otoparklarımızda bu hizmeti verecek firmanın işletmecilik ve vatandaş deneyimine sahip; hizmet sürekliliği sağlayabilecek, donanım ve yazılım kalitesi açısından yetkin, ödeme sistemi alternatifleri sunmasını önemsiyoruz; çünkü İSPARK olarak 16 milyon İstanbullunun en iyi en kaliteli hizmeti almasının amaçlıyoruz.”

    TÜİK verilerine göre, 2024 Ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 137.000 elektrikli araç bulunuyor. 2023 yılı sonu ile karşılaştırıldığında, elektrikli araç sayısında %71 oranında artış olduğu görülüyor. EPDK'nın 2024 yılı Ekim ayı verilerine göre ise İstanbul’da toplam 2.407 noktada 6.767 adet şarj soketi bulunuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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