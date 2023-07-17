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    İsrail, askeri amaçlar için yapay zekalı silah sistemleri kullanacak

    Yapay zeka oyunun kurallarını değiştirirken İsrail, yapay zekalı silah sistemleriyle savaşın seyrini değiştirmeyi hedefliyor. İsrail, hedef seçip saldırabilen yapa zeka silah sistemleri geliştiriyor.
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    İsrail, askeri amaçlar için yapay zekalı silah sistemleri kullana Tam Boyutta Gör
    Bu yıl hem üretken hem de genel anlamdaki yapay zeka kullanımında büyük bir patlama yaşandı. Yapay zeka artık internetin her köşesine girmeye başlamışken insanların korktuğu geleceğe de giderek yaklaşıyoruz gibi görünüyor. İsrail’in hava saldırıları için hedef seçmek ve savaş zamanı lojistiğini organize etmek için yapay zekayı kullanmaya başlaması bu geleceğin “geldiğini” gözler önüne seriyor. Özel şirketler tarafında gördüğümüz yapay zeka yarışını yakında devletler ve ordular arasında da daha sık görmeye başlayacağız gibi duruyor.

    İsrail askeri alanda yapay zeka kullanıyor

    İsrailli askeri yetkililer, hava saldırıları için hangi hedeflerin seçileceğini belirlemek üzere veri yığınlarını analiz eden bir yapay zeka öneri sisteminin halihazırda kullanıldığını doğruladı. Saldırılar daha sonra Fire Factory adı verilen başka bir yapay zeka modeli kullanılarak hızla organize edilebiliyor. Bu sistem hedeflerle ilgili verileri kullanarak mühimmat yüklerini hesaplıyor, binlerce hedefi önceliklendirip uçak veya insansız hava araçlarına aktarıyor ve bir saldırı programı öneriyor.

    Yapay zekalara askeri operasyonlar üzerinde geniş kontrol yetkisi verilmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilisi sistemin insanlar tarafından denetlendiğini, ancak teknolojinin devlet veya uluslararası düzenlemeye tabi olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte İsrail, otonom silahlar ve sistemler konusunda dünyanın sayılı güçlerinden birisi konumunda.

    İmza atmayan tek ülke İsrail

    İsrail, askeri amaçlar için yapay zekalı silah sistemleri kullana Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yapay zekanın silah sistemlerinde kullanılmasını savunanlar ivil kayıpları azaltabileceğini iddia ediyor. Kullanımlarına karşı çıkanlar ise bir makinenin yapacağı bir hatanın masumları yok edebileceğini ve kimsenin suçlu olmayacağını söylüyor. Ek olarak bu yıl otonom silahlar konusunda çeşitli gelişmeler yaşandı. Şubat ayında yeni bir Lockheed Martin eğitim jeti 17 saat boyunca bir yapay zeka tarafından uçuruldu ve böylece yapay zeka ilk kez taktik bir uçakta bu şekilde kullanılmış oldu. Son olarak 60'tan fazla ülkenin Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka (REAIM) konulu ilk küresel zirvede savaşta yapay zeka kullanımına ilişkin endişeleri ele almayı kabul ettiğini, bu eylem çağrısını imzalamayan tek katılımcının da İsrail olduğunu belirtelim.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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