İsrail, askeri amaçlar için yapay zekalı silah sistemleri kullanacak

İsrail askeri alanda yapay zeka kullanıyor
İsrailli askeri yetkililer, hava saldırıları için hangi hedeflerin seçileceğini belirlemek üzere veri yığınlarını analiz eden bir yapay zeka öneri sisteminin halihazırda kullanıldığını doğruladı. Saldırılar daha sonra Fire Factory adı verilen başka bir yapay zeka modeli kullanılarak hızla organize edilebiliyor. Bu sistem hedeflerle ilgili verileri kullanarak mühimmat yüklerini hesaplıyor, binlerce hedefi önceliklendirip uçak veya insansız hava araçlarına aktarıyor ve bir saldırı programı öneriyor.
Yapay zekalara askeri operasyonlar üzerinde geniş kontrol yetkisi verilmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilisi sistemin insanlar tarafından denetlendiğini, ancak teknolojinin devlet veya uluslararası düzenlemeye tabi olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte İsrail, otonom silahlar ve sistemler konusunda dünyanın sayılı güçlerinden birisi konumunda.
İmza atmayan tek ülke İsrailBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)