Yapay zeka çağında "unutulma hakkı"

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı'nın yapay zeka, robotik ve siber güvenlik konularında uzmanlaşmış olan Data61 İş Birimi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, büyük dil modellerinin (LLM'ler) ve sohbet robotu tabanlı hizmetlerin artan popülaritesinin unutulma hakkı (RTBF) üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladı. Çalışma, teknolojinin mevcut yasal çerçeve tarafından belirlenen sınırları aştığı sonucuna vardı.
Yapay zeka çağında unutulmak mümkün olmayabilir
Benzer yasalar Türkiye, Kanada, Japonya ve diğer ülkelerdeki vatandaşlar tarafından da kullanılabildiğinden, unutulma hakkı sadece Avrupa ile sınırlı değil. Hem Türkiye’deki hem de dünya genelindeki unutulma hakkı prosedürleri öncelikle arama motorları düşünülerek tasarlanmış olup Google, Microsoft ve diğer teknoloji firmaları gibi şirketlerin kendi özel web dizinlerinden belirli verileri tespit edip silmelerini hedefliyordu.
Araştırmacılara göre, kullanıcılar bu LLM modellerinde yer alan kişisel verilerini ancak "ya orijinal eğitim veri setini inceleyerek ya da belki de modeli yönlendirerek" öğrenebiliyorlar. Bu iki seçenek de pratikte değerlendirilmesi pek mümkün olan seçenekler değil. Ayrıca, sohbet robotları "halüsinasyon" olarak adlandırılan kurgusal yanıtlar üretme yeteneğine sahip olduğundan, komut tabanlı etkileşimler sohbet robotu içindeki temel verilere erişmek için güvenilir olmayan bir yol haline geliyor.
Arama motorlarından farklılar
Araştırmacılar, LLM'lerin arama motorları tarafından kullanılan indeksleme yaklaşımına kıyasla bilgiyi "tamamen farklı bir şekilde" depoladığını ve işlediğini vurguluyor. Ortaya çıkan ve giderek daha popüler hale gelen bu yapay zeka hizmetleri, unutulma hakkı için en basit ifadeyle yeni zorluklar ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Bu arada yapay zeka sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler de unutulma hakkının uyum sorununu ele almaya çalışıyor. Modern üretken yapay zeka hizmetlerinde muhtemelen en önde gelen oyuncu olan OpenAI, kullanıcıların kişisel verilerinin ChatGPT çıktılarından kaldırılmasını talep etmeleri için bir form sunuyor. Ancak, bu taleplerin nasıl ele alınacağı veya alındığı belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)