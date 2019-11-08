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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek

    İstanbul Cevahir AVM'ye 9 Kasım'da yeni bir Mi Store mağazası açılıyor. Açılışa özel indirim ve hediye ürünlerin olacağı mağazada Xiaomi'nin sıra dışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha modeli sergilenecek.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,5b
    3
    18
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek
    Tam Boyutta Gör

    Müşterilerin Xiaomi ürünlerini deneyimleyip satın alabildiği Mi Store mağazalarının sayısı artıyor. 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul Cevahir AVM'ye Mi Store mağazası açılıyor.

    Cevahir AVM’de hizmet verecek mağaza Türkiye’nin 7., İstanbul’un 6. mağazası olma özelliği taşıyor. Bu mağazayla birlikte İstanbul'da teknoloji meraklıları, kendine yakında Mi Store mağazası bulmakta zorluk çekmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı"

    Yeni Mi Store mağazasında Xiaomi’nin geleceğin telefonu olarak tasarladığı dört yanı ekranla kaplı telefonu Mi Mix Alpha modeli sergilenecek. Mağazaya gelen ziyaretçiler 2000 dolar değerindeki Mi Mix Alpha’yı yakından görme şansı elde edecek.

    Mağazanın açılışı 9 Kasım Cumartesi saat 13.00’te gerçekleşecek. Daha önceki Mi Store açılışlarında olduğu gibi bu mağazada da açılışa özel indirimler ve hediyeler sizleri bekliyor.

    Takipçilerimizle buluşuyoruz

    Mi Store mağaza açılışına DonanımHaber adına Erdi Özüağ da katılacak. 9 Kasım Cumartesi günü mağaza açılışına gelen teknoloji meraklıları indirimi ürünlerin yanı sıra Erdi Özüağ ile tanışma ve sohbet etme fırsatı elde edecek.



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    theVerge 2 hf. en beğenilen
    Zahmet edip Ankarayada bir magaza acacaklar umarim..
    4 Yanıt Yanıtla +7
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    iquique 2 hf.
    mağaza açılışına sırf o kızları görmek için giderdim. mavi saçlı çok şugar
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    o8 1 hf.
    .
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    V4LKyR 1 hf.
    Kaç para ulan bi Mi Mix Alpha? Alayım da yere düşürüp ilk seferde mahvedeyim.
    Yanıtla +1
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    theVerge 1 hf. Anonim A.Ş
    Ugrarim tabiki. Bilginiz var mi urun cesitliligi olarak? Scooter dan kattle a su aritma cihazina kadar her sey olacak mi? Sadece telefonun bir esprisi yok cunku.
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    theVerge 1 hf. iquique
    DH nin ajan ekiplerinden rica edelim hemen instagram vs. bir sey bulsunlar :)
    Yanıtla +1
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    theVerge 2 hf. Johan Elmander
    Sadece Evofone'un actiklari Mi Store.


    evofone.com/...
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    theVerge 2 hf. zero fear
    Onu gormustum uzun zaman once :) Evofone mu olacak acaba acan yoksa reseller mantigindaki herhangi biri mi belli degil.
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    iquique 2 hf.
    mağaza açılışına sırf o kızları görmek için giderdim. mavi saçlı çok şugar
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    The Hollow 2 hf. iquique
    Benim gözüm de o kıza takıldı. Telefon kimin umrunda.
    Yanıtla +2
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    faniseyler 2 hf.
    Mi Mix Alpha çok güzel telefon olmuş. Elma armutla kıyaslamayınız.
    Yanıtla +3
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    smart1978 2 hf.
    cepseyir.com/...


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Reseller olarak acilacak TIPKI oncekilerde oldugu uzere ...


    Xiaomi keske kendisi direk girseydi! Fiyatlari da daha da ucuz olacakti ...
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    theVerge 2 hf. en beğenilen
    Zahmet edip Ankarayada bir magaza acacaklar umarim..
    4 Yanıt Yanıtla +7
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    Fenomenon 2 hf. theVerge
    katılıyorum. ankara'ya bi mağaza açamadıklar gitti
    Yanıtla +1
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    zero fear 2 hf. theVerge
    Ankamall'da açılacak yakında.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Johan Elmander 2 hf. theVerge
    Yolda giderken görmüştüm, Necatibey'deki mağaza başka bir şey mi?
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