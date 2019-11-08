İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek

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Müşterilerin Xiaomi ürünlerini deneyimleyip satın alabildiği Mi Store mağazalarının sayısı artıyor. 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul Cevahir AVM'ye Mi Store mağazası açılıyor.

Cevahir AVM’de hizmet verecek mağaza Türkiye’nin 7., İstanbul’un 6. mağazası olma özelliği taşıyor. Bu mağazayla birlikte İstanbul'da teknoloji meraklıları, kendine yakında Mi Store mağazası bulmakta zorluk çekmeyecek.

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Yeni Mi Store mağazasında Xiaomi’nin geleceğin telefonu olarak tasarladığı dört yanı ekranla kaplı telefonu Mi Mix Alpha modeli sergilenecek. Mağazaya gelen ziyaretçiler 2000 dolar değerindeki Mi Mix Alpha’yı yakından görme şansı elde edecek.

Mağazanın açılışı 9 Kasım Cumartesi saat 13.00’te gerçekleşecek. Daha önceki Mi Store açılışlarında olduğu gibi bu mağazada da açılışa özel indirimler ve hediyeler sizleri bekliyor.

Takipçilerimizle buluşuyoruz

Mi Store mağaza açılışına DonanımHaber adına Erdi Özüağ da katılacak. 9 Kasım Cumartesi günü mağaza açılışına gelen teknoloji meraklıları indirimi ürünlerin yanı sıra Erdi Özüağ ile tanışma ve sohbet etme fırsatı elde edecek.