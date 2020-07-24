İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması

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Sorunlu siparişlerle gündeme gele İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Ürünleri göndermeyerek müşterileri mağdur eden ve iptal edilen siparişlerin parasını yatırmayan İstanbul Bilişim, karalama kampanyasına mağruz kaldığı için bu duruma düştüğünü söylüyor. Çok sayıda müşteri, parasını alamadığı için İstanbul Bilişim hakkında yaptırım uygulanması için yasal yollara başvurdu.

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Faaliyetlerine devam etmek istiyor

İstanbul Bilişim, faaliyetlerine devam etmek için kokordato ilan ederek toparlanmak istiyor. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebini uygun bularak tedbir kararı verdi.

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İstanbul Bilişim’in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir. Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmiştir. İcra gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

https://www.haberturk.com/istanbul-bilisim-konkordato-ilan-etti-2754008-ekonomi

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