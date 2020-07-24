Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması

    Konkordato ilan eden İstanbul Bilişim, kötü niyetli kişilerin karalama kampanyasına mağruz kaldığını ve icralar nedeniyle zor duruma düştüğünü iddia ediyor.
    32 dk.
    329
    152
    3
    Web Sit...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Sorunlu siparişlerle gündeme gele İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Ürünleri göndermeyerek müşterileri mağdur eden ve iptal edilen siparişlerin parasını yatırmayan İstanbul Bilişim, karalama kampanyasına mağruz kaldığı için bu duruma düştüğünü söylüyor. Çok sayıda müşteri, parasını alamadığı için İstanbul Bilişim hakkında yaptırım uygulanması için yasal yollara başvurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google’dan kesinti açıklaması

    Faaliyetlerine devam etmek istiyor

    İstanbul Bilişim, faaliyetlerine devam etmek için kokordato ilan ederek toparlanmak istiyor. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebini uygun bularak tedbir kararı verdi.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA"

    İstanbul Bilişim’in açıklaması şu şekilde:

    "İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir. Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmiştir. İcra gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

    Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."



    https://www.haberturk.com/istanbul-bilisim-konkordato-ilan-etti-2754008-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    buraxus (Burak Tüzen ) 20 dk. en beğenilen
    Ne zor durumu ya, saadet zinciri kurmuşsun en son sipariş verenin parasını ilk verene dağıtıyorsun patlamışsın sonra konkordato.. Yıllardır bağıra bağıra geliyordu istanbul bilişim bombası olacak olan oldu...
    Ne zor durumu ya, saadet zinciri kurmuşsun en son sipariş verenin parasını ilk verene dağıtıyorsun patlamışsın sonra konkordato.. Yıllardır bağıra bağıra geliyo...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    MrKattchup 2 dk.
    Yapılan pişkin açıklamaya bak ama inanıyorum ki bu ülke böyle firmalara layık bir kaç gün sonra devlet bankalarının kredi ile ayakta tuttuklarını duyarız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 7 dk.
    Milletin parasi cevirdiler ama olmadi. Balon patladı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    buraxus (Burak Tüzen ) 20 dk. en beğenilen
    Ne zor durumu ya, saadet zinciri kurmuşsun en son sipariş verenin parasını ilk verene dağıtıyorsun patlamışsın sonra konkordato.. Yıllardır bağıra bağıra geliyordu istanbul bilişim bombası olacak olan oldu...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması Sonraki Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı 1 sa. Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA 2 sa. Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı 2 sa. 5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı 2 sa. Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı 3 sa. Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor 4 sa. 5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi 4 sa. Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü 5 sa. Tesla, pickup modeli Cybertruck'ı üreteceği yeni fabrika için Teksas'ı seçti 6 sa. Bakan Koca 'rastgele' yapılan koronavirüs tarama testi sonuçlarını açıkladı 7 sa. Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi 7 sa. Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu 19 sa. Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar 20 sa. FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu 21 sa. Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor 21 sa. Kullandım memnunum "Sennheiser Momentum Wireless 3 inceleme" 21 sa. Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir 22 sa. iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı 22 sa. Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız