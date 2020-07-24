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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA

    Nail Akıncı’nın kurucusu olduğu TwistedRed isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen EXOMECHA isimli oyun, dünkü Microsoft etkinliğinde gösterildi. Oyunun fragmanı yayınlandı.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA
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    Microsoft, yeni nesil Xbox konsolu Xbox Series X için geliştirilen oyunları gösterdiği bir etkinlik düzenledi. Etkinlik yayını öncesinde bazı oyunların fragmanları peş peşe gösterildi. Yerli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Exomecha’nın fragmanı da gösterimde yer buldu.

    Exomecha, Xbox Series X, Xbox One ve PC platformları için geliştirildi. Ücretsiz ve FPS türündeki Exomecha, oldukça etkileyici grafiklere sahip. Yapılan açıklamaya göre görüntüler Pre-Alpha sürümünün oynanışına ait.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar"

    Exomecha, 2021 yılında ücretsiz olarak çıkacak. Oyunu Nail Akıncı’nın kurucusu olduğu TwistedRed isimli oyun stüdyosu geliştiriyor. Beta için kayıtlar alınmaya başlandı.

    https://www.exomecha.com/



    https://oyungezer.com.tr/haber/xbox-games-showcase-oncesinde-duyurulan-exomecha-tamamen-yerli-yapimmis Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 39 dk.
    Etkileyici ve çok akıcı, ayrıca çok net ışık ve renklere sahip, yalın ama çekici. Neden bedava dağıtıldığını pek anlamadım bu şekilde nasıl bir kar etmeyi düşünüyorlar Microsoft mu karşılıyor masraflarını merak ettim?
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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 44 dk.
    Helal olsun yapımcılarına
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 54 dk.
    500 milyon dolar bütçeli halo'dan daha güzel gözüküyor.
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