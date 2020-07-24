Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA

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Microsoft, yeni nesil Xbox konsolu Xbox Series X için geliştirilen oyunları gösterdiği bir etkinlik düzenledi. Etkinlik yayını öncesinde bazı oyunların fragmanları peş peşe gösterildi. Yerli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Exomecha’nın fragmanı da gösterimde yer buldu.

Exomecha, Xbox Series X, Xbox One ve PC platformları için geliştirildi. Ücretsiz ve FPS türündeki Exomecha, oldukça etkileyici grafiklere sahip. Yapılan açıklamaya göre görüntüler Pre-Alpha sürümünün oynanışına ait.

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Ayrıca Bkz. "Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar"

Exomecha, 2021 yılında ücretsiz olarak çıkacak. Oyunu Nail Akıncı’nın kurucusu olduğu TwistedRed isimli oyun stüdyosu geliştiriyor. Beta için kayıtlar alınmaya başlandı.

https://www.exomecha.com/

https://oyungezer.com.tr/haber/xbox-games-showcase-oncesinde-duyurulan-exomecha-tamamen-yerli-yapimmis

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