İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek

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2019 yerel yönetim seçimleri, adayların teknolojik vaatleri ile ön plana çıkıyor. Özellikle büyükşehir adaylarının söylemleri genç nüfusu da kucaklayan ve Avrupa ve ABD şehirlerinin geldiği nokta ile örtüşür nitelikte. Bir davet nedeni ile vaatlerini yakından dinleme şansı bulduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından Binali Yıldırım, seçildiği takdirde İstanbul’da yaşanacak teknolojik değişim için sorularımızı yanıtladı.

İstanbul’un datası analiz edilecek

İstanbul’da çeşitli sensörlerden, uygulamalardan ve çalışmalardan elde edilen veriyi İstanbul’un menfaatleri doğrultusunda işleyerek, sorunlara çözüm bulunmaya çalışılacak ve yapılacak yatırımların bu ölçüde şekillendirilmesi sağlanacak. Bu odaktaki çalışmaların tümü için Sanayi 4.0’a atıfta bulunarak İstanbul 4.0 ifadesi kullanılmış. Şehirdeki trafik ışıklarının, sensörlerin ve diğer tüm teknolojik ekipmanların birbiri ile haberleşmesi için çalışmalar yürütülecek. Trafik ışıklarının trafiğin durumuna göre frekansı otomatik olarak ayarlaması sağlanacak.

İstanbul’daki tüm ulaşım sistemlerini içine katacak Ulaşım Asistanı, araç, bisiklet veya farklı araçlar kullanarak en kısa, en ucuz, en hızlı rotaları kullanıcılara anlık olarak hesaplayabilecek. Akıllı kavşaklar trafik yoğunluğuna göre akışı ayarlayacak ve önceki veriler ile beslenerek trafiği rahatlatmaya çalışacak.

Şehirdeki kameraların sayısının artırılmasına ek olarak kameralardan elde edilecek görüntüler ile halkın huzurunu bozan her duruma anında müdahale edilecek ve cezalar uygulanacak.

İstanbul’a ses sensörleri

Şehrin farklı noktalarına eklenecek sensörler ile gürültü ölçümleri yapılacak. Gürültü bariyerini aşan noktalar için önlemler alınacak. Gürültüye sebep olan araçlar, işletmeler veya noktalar alınacak önlemler ile engellenecek.

Metroda internet kesilmeyecek

518km uzunluğa erişecek metro hattı boyunca ücretsiz bir internet alt yapısı kurulacak. Mesh yapısı ile yolculuk esnasında kesintisiz bir şekilde internet erişimi mümkün olacak. Hizmet ücretsiz olarak belediye tarafından sağlanacak.

Veriler herkesin erişimine açılacak

İstanbul’un tüm datasını kullanmak isteyen herkesin erişimine açacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kişisel veriler ve güvenlik riski oluşturabilecek veriyi anonimleştirerek veya körleştirerek sunacak. Bu sayede bir güvenlik riski veya kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bir durum oluşmayacak.

500 milyon liralık destek

Bayrampaşa’da kurulacak Teknoloji Üssü, girişimciler için belediye destekli bir kuluçka merkezi olacak. Burada girişimler için tüm olanaklar seferber edilecek ve ortaya çıkan başarılı işlerin ilk müşterisi de belediye olacak. Kurulacak olan merkeze yapılacak yatırım hariç girişimlerin desteklenmesi için 500 milyon liralık bir kaynak ayrılacak.

Girişimciler ortaya çıkardıkları ürünleri öncelikle İstanbul’un kullanımına sunacak. Sonrasında ise bu işin Türkiye genelinde ve dünyada kullanılabilir olması ve katma değer yaratması için desteklenecek. Belediye girişimlerin sahibi olmayacak ve tüm hak girişimcide olacak.

Fiber alt yapı büyüyecek

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İstanbul’da fiber alt yapının daha da gelişmesi için belediye işletmelerin işini zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir rol üstlenecek. Bu olurken de alt yapının ortak bir şekilde kullanımı için ortak bir payda sağlanmaya çalışılacak.