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İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek

İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı için adaylar teknolojik vaatleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Teknoloji yatırımcılarına sağlanacak 500 milyon liralık bütçe ve dahası yazımızda.
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek
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2019 yerel yönetim seçimleri, adayların teknolojik vaatleri ile ön plana çıkıyor. Özellikle büyükşehir adaylarının söylemleri genç nüfusu da kucaklayan ve Avrupa ve ABD şehirlerinin geldiği nokta ile örtüşür nitelikte. Bir davet nedeni ile vaatlerini yakından dinleme şansı bulduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından Binali Yıldırım, seçildiği takdirde İstanbul’da yaşanacak teknolojik değişim için sorularımızı yanıtladı.

İstanbul’un datası analiz edilecek

İstanbul’da çeşitli sensörlerden, uygulamalardan ve çalışmalardan elde edilen veriyi İstanbul’un menfaatleri doğrultusunda işleyerek, sorunlara çözüm bulunmaya çalışılacak ve yapılacak yatırımların bu ölçüde şekillendirilmesi sağlanacak. Bu odaktaki çalışmaların tümü için Sanayi 4.0’a atıfta bulunarak İstanbul 4.0 ifadesi kullanılmış. Şehirdeki trafik ışıklarının, sensörlerin ve diğer tüm teknolojik ekipmanların birbiri ile haberleşmesi için çalışmalar yürütülecek. Trafik ışıklarının trafiğin durumuna göre frekansı otomatik olarak ayarlaması sağlanacak.

İstanbul’daki tüm ulaşım sistemlerini içine katacak Ulaşım Asistanı, araç, bisiklet veya farklı araçlar kullanarak en kısa, en ucuz, en hızlı rotaları kullanıcılara anlık olarak hesaplayabilecek. Akıllı kavşaklar trafik yoğunluğuna göre akışı ayarlayacak ve önceki veriler ile beslenerek trafiği rahatlatmaya çalışacak.

Şehirdeki kameraların sayısının artırılmasına ek olarak kameralardan elde edilecek görüntüler ile halkın huzurunu bozan her duruma anında müdahale edilecek ve cezalar uygulanacak.

İstanbul’a ses sensörleri

Şehrin farklı noktalarına eklenecek sensörler ile gürültü ölçümleri yapılacak. Gürültü bariyerini aşan noktalar için önlemler alınacak. Gürültüye sebep olan araçlar, işletmeler veya noktalar alınacak önlemler ile engellenecek.

Metroda internet kesilmeyecek

518km uzunluğa erişecek metro hattı boyunca ücretsiz bir internet alt yapısı kurulacak. Mesh yapısı ile yolculuk esnasında kesintisiz bir şekilde internet erişimi mümkün olacak. Hizmet ücretsiz olarak belediye tarafından sağlanacak.

Veriler herkesin erişimine açılacak

İstanbul’un tüm datasını kullanmak isteyen herkesin erişimine açacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kişisel veriler ve güvenlik riski oluşturabilecek veriyi anonimleştirerek veya körleştirerek sunacak. Bu sayede bir güvenlik riski veya kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bir durum oluşmayacak.

500 milyon liralık destek

Bayrampaşa’da kurulacak Teknoloji Üssü, girişimciler için belediye destekli bir kuluçka merkezi olacak. Burada girişimler için tüm olanaklar seferber edilecek ve ortaya çıkan başarılı işlerin ilk müşterisi de belediye olacak. Kurulacak olan merkeze yapılacak yatırım hariç girişimlerin desteklenmesi için 500 milyon liralık bir kaynak ayrılacak.

Girişimciler ortaya çıkardıkları ürünleri öncelikle İstanbul’un kullanımına sunacak. Sonrasında ise bu işin Türkiye genelinde ve dünyada kullanılabilir olması ve katma değer yaratması için desteklenecek. Belediye girişimlerin sahibi olmayacak ve tüm hak girişimcide olacak. 

Fiber alt yapı büyüyecek

İstanbul’da fiber alt yapının daha da gelişmesi için belediye işletmelerin işini zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir rol üstlenecek. Bu olurken de alt yapının ortak bir şekilde kullanımı için ortak bir payda sağlanmaya çalışılacak.


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Ceqa 2 ay en beğenilen
Daha bedava kek dağıtamayan, millet bahçesi yapamayan iktidar bunları yapacak he ?
Ekonomik krizdeyiz ülkede stagflasyon,slumpflasyon ve resesyon var bunlar sadece hayal satsın.
Akp'nin yüzünden bütün ekonomik terimleri tek tek yaşıyoruz...
Daha bedava kek dağıtamayan, millet bahçesi yapamayan iktidar bunları yapacak he ?Ekonomik krizdeyiz ülkede stagflasyon,slumpflasyon ve resesyon var bunlar...
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nightdrive 2 ay
pılımızı pırtımızı toplayıp metroda yaşayalım evsizler gibi.en azından bedava internetimiz olur
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emre1393 2 ay
bu vaatlere inanan var mı?
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Kobraaydın46 2 ay yeni yorumcu
[>:]
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Hz.haha 2 ay
Davutoğluna gençlere bedava internet verecek diye oy attım baktım hepsi yalan. Daha da atmadım. Sonra kek dediler oy attılar kek de yok görüyorsunuz. Şimdi çay kahve diyerek oy istiyorlar onlar da yok. Hala bunların yalanlarına inananlar var. Rte zamanında diyordu ekonomin güçlüyse dış güçler ülkeye birşey yapamaz diyordu şimdi başkanlık gelince uçacağız diyenler dış güçler izin vermiyor diyor. Kim bu dış güçler söyleyemezler ama ben söyleyeyim,Akpnin kendisi ve akpden nemalananlar.
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Wi Fi 2 ay
Celal Şengör İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olsa oyunuzu verirsiniz ama, neden? Çünkü bir bilim adamı, Atatürkçü ve batılı çizgide.
Ayrıca b.k yiyor, ama bilimsel bir şekilde yediği için sorun değil, bilimsel olsun yeter.
Yani, b.k yiyenin halinden.... :)
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ipli jeton 2 ay
Düzgün çalışırsa güzel. Ama ben düzgün çalışanına pek denk gelmedim.
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pop-up 2 ay
peki data neden izleniyor
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mfselektronik 2 ay
Girişimci dediğiniz Yandaşlarınız değilmi?
"İstanbul’da metrolara bedava internet, Yandaşlara 500 milyon TL destek"
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LordRaizo0 2 ay
Hadi inşallah.
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Kobraaydın46 2 ay yeni yorumcu

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Portraitclub 2 ay
Haberi yapan arkadaş diğer adayların da seçim vaatlerinin haberini yap da bir görelim bakalım. Vaatleri neymiş ne varmış keza, bu şekilde “A HABER“ editörü gibi oluyorsun donanımhaber editörü olduğunu biliyoruz seni yoksa değil misin?
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blizzard3 2 ay Portraitclub
diğer adayların vadi yokki yazsın
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fredydexter 2 ay
o fiber babayı gelir benim evime.benim evime fiber 2050 yılında gelir.
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