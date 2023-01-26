İstanbul'daki üç scooter kiralama firması piyasadan çekildi

LINK, At’la Git ve Hey Scooter firmaları bundan böyle İstanbul’da elektrikli scooter kiralama hizmeti vermeyecek. Bu üç firmanın İstanbul’da toplam 8 bin 234 scooter’ı bulunuyordu.
Firmaların piyasadan çekilme gerekçeleri kamuoyu ile paylaşıldı. LINK markasıyla hizmet veren Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtti. At’la Git markasıyla hizmet veren At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Hey Scooter markasıyla hizmet veren Serim Yönetim Sistemleri Yazılım firmaları ise tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-scooter izninin iptalini talep etti. UKOME kararıyla firmaların e-scooter izinleri iptal edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?