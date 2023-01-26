Tam Boyutta Gör İstanbul’da hizmet veren üç farklı elektrikli scooter kiralama firması, kendi isteğiyle piyasadan çekildi. Firmaların e-scooter izinlerinin iptal talepleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşüldü. Firmaların kendi isteğiyle İstanbul’daki lisansları iptal edildi.

LINK, At’la Git ve Hey Scooter firmaları bundan böyle İstanbul’da elektrikli scooter kiralama hizmeti vermeyecek. Bu üç firmanın İstanbul’da toplam 8 bin 234 scooter’ı bulunuyordu.

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Firmaların piyasadan çekilme gerekçeleri kamuoyu ile paylaşıldı. LINK markasıyla hizmet veren Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtti. At’la Git markasıyla hizmet veren At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Hey Scooter markasıyla hizmet veren Serim Yönetim Sistemleri Yazılım firmaları ise tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-scooter izninin iptalini talep etti. UKOME kararıyla firmaların e-scooter izinleri iptal edildi.

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İstanbul'daki üç scooter kiralama firması piyasadan çekildi