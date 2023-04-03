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    İstanbul’dan elektrikli scooter kullanımına yeni düzenleme: İşte alınan kararlar!

    Kısa bir süre önce elektrikli scooter’lar Fransa’nın başkenti Paris’te yasaklanmıştı. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu alanda yeni adımlar attığını duyurdu.
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    İstanbul’dan elektrikli scooter kullanımına yeni düzenleme Tam Boyutta Gör
    Fransa’nın başkenti Paris’te yasaklanan elektrikli scooter’lar için şimdide İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aldığı yeni kararları paylaştı. Alınan kararlar kapsamında şehir içinde scooter’ların kullanımının kolaylaştırılması ve aynı zamanda oluşturdukları düzensizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

    İstanbul'daki yeni e-scooter düzenlemesinin detayları

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Buğra Gökce tarafından paylaşılan düzenlemeye göre İstanbul’da scooter park alanları kurulacak. Karar kapsamında 1500 park alanının açılacağı belirtildi. Bu parkların konumları ilçe belediyeleri ile belirlenecekken yapımlarına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücretinin ise alınmayacağı belirtildi.

    İstanbul’dan elektrikli scooter kullanımına yeni düzenleme Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek. Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

    Buğra Gökce, yaptığı açıklamada E-Skuter Komisyonu’nun kurulacağını da duyurdu. Bu komisyon ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idari yönetim eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Öte yandan geçtiğimiz pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan bir referandum ile e-scooter’ların yasaklanması istenmişti.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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