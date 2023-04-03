İstanbul’dan elektrikli scooter kullanımına yeni düzenleme: İşte alınan kararlar!

İstanbul'daki yeni e-scooter düzenlemesinin detayları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Buğra Gökce tarafından paylaşılan düzenlemeye göre İstanbul’da scooter park alanları kurulacak. Karar kapsamında 1500 park alanının açılacağı belirtildi. Bu parkların konumları ilçe belediyeleri ile belirlenecekken yapımlarına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücretinin ise alınmayacağı belirtildi.
Buğra Gökce, yaptığı açıklamada E-Skuter Komisyonu’nun kurulacağını da duyurdu. Bu komisyon ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idari yönetim eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Öte yandan geçtiğimiz pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan bir referandum ile e-scooter’ların yasaklanması istenmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı