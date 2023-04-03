Paris, İstanbul’da da tepki gören kiralık e-scooter’ları yasakladı!

Tam Boyutta Gör Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan halk, geçtiğimiz pazar günü şehrin dört bir yanında kurulan sandıklara gitti ve e-scooter’ların geleceği için oy kullandı. Parislilerin ezici bir çoğunluğu Fransız başkentinin sokaklarında elektrikli scooterların yasaklanması yönünde oy kullandı. E-scooter’ları yasaklayan ilk şehir olan Paris, görünüşe göre İstanbul ile aynı temel sorunları yaşıyor.

Paris, e-scooter'a karşı

Yapılan referandumda e-scooter'ların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti ancak oylamaya katılımın son derece kısıtlı olması soru işaretlerine neden oldu. Zira Paris seçmeninin yalnızca yüzde 7-8’lik bir kısmı oy kullanmaya gitti ki bu da yaklaşık 103 bin kişiye denk geliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun başlattığı referandumun sonucuna göre Işık Şehri'nde faaliyet göstermek üzere sözleşme imzalayan Lime, Dott ve Tier'e ait toplam 15.000 e-scooter'dan oluşan filo 1 Eylül’e kadar şehir dışına çekilecek.

Tam Boyutta Gör Hidalgo, başlangıçta kiralık paylaşımlı e-scooter’ları Paris’te memnuniyetle karşıladı ve gerekli şehir düzenlemeleriyle kullanım alanları oluşturdu. Ancak paylaşımlı scooterlar, dikkatsiz sürüşten ve kaldırımlardaki karmaşadan şikayet eden pek çok kent sakininin tepkisini çekti. Hidalgo Pazar günü yaptığı açıklamada scooterların çok sayıda kazaya neden olduğunu ve 10 dakikalık bir yolculuğun yaklaşık 5 Avro'ya mal olması nedeniyle iş modelinin sürdürülebilir olamayacak kadar pahalı olduğunu söyledi.

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Çözüm, soruna dönüştü

Tam Boyutta Gör Hidalgo’ya göre kiralık e-scooter’lar başlangıçta vadettiklerini gerçekleştiremedi. Kiralık e-scooter’ların otomobil kullanımını azaltması bekleniyordu ancak görünüşe göre bu araçlar, son derece popüler olmasına rağmen araba kullanımından ziyade çoğunlukla yürüme veya toplu taşıma araçlarının yerine ikame edildi. Son verilere göre e-scooter’lar insanların yüzde 7’sini otomobillerden uzaklaştırabildi. İklim değişikliği konusunda acil önlemler alan belediye başkanlarından oluşan küresel ağ C40'ın kentsel planlama direktörü Hélène Chartier’a göre bu oran çok düşük. Chartier ayrıca e-scooter’ların başlangıçta çözüm olarak görüldüğünü ancak şimdilerde soruna dönüştüğünü söylüyor. Chartier, bisiklet, e-bisiklet ve yürüyüşe daha çok yatırım yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Öte yandan dünya çapındaki şehirler e-scooter'larla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırıyor, operatör sayısını, hızı ve nereye park edebileceklerini kurallar kapsamına dahil ediyor. 2021'de Fransa'da, biri Paris'te olmak üzere scooter ile ilgili kazalarda 24 kişi öldü. Geçen yıl Paris’te e-scooter ve benzeri araçlarla 459 kaza meydana geldi ve bunların üçü ölümcül oldu. Akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla erişilen elektrikli scooterlar, 2018'den beri Paris'te faaliyet gösteriyor, ancak anarşik dağıtımlarıyla ilgili şikayetler üzerine, 2020'de Paris, operatör sayısını üçe düşürmüştü.

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