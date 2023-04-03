Paris, İstanbul’da da tepki gören kiralık e-scooter’ları yasakladı!

Yapılan referandumda e-scooter'ların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti ancak oylamaya katılımın son derece kısıtlı olması soru işaretlerine neden oldu. Zira Paris seçmeninin yalnızca yüzde 7-8’lik bir kısmı oy kullanmaya gitti ki bu da yaklaşık 103 bin kişiye denk geliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun başlattığı referandumun sonucuna göre Işık Şehri'nde faaliyet göstermek üzere sözleşme imzalayan Lime, Dott ve Tier'e ait toplam 15.000 e-scooter'dan oluşan filo 1 Eylül’ekadar şehir dışına çekilecek.
Çözüm, soruna dönüştü
Öte yandan dünya çapındaki şehirler e-scooter'larla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırıyor, operatör sayısını, hızı ve nereye park edebileceklerini kurallar kapsamına dahil ediyor. 2021'de Fransa'da, biri Paris'te olmak üzere scooter ile ilgili kazalarda 24 kişi öldü. Geçen yıl Paris’te e-scooter ve benzeri araçlarla 459 kaza meydana geldi ve bunların üçü ölümcül oldu. Akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla erişilen elektrikli scooterlar, 2018'den beri Paris'te faaliyet gösteriyor, ancak anarşik dağıtımlarıyla ilgili şikayetler üzerine, 2020'de Paris, operatör sayısını üçe düşürmüştü.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı